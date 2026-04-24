Vini Jr marca, mas Real Madrid sofre gol no final e empata com Betis por La Liga
Com gol de Bellerín no fim, Real Madrid se complica ainda mais na briga pelo título
Real Madrid e Real Betis empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira (24), pela 32ª rodada de La Liga, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha (ESP), com gols de Vini Jr e Héctor Bellerín. O resultado complica os Merengues na briga pelo título espanhol. O time segue na segunda colocação com 74 pontos, oito a menos que o líder Barcelona. Do outro lado, os Béticos ocupam a quinta colocação, com 50 pontos.
Como foi Betis x Real Madrid?
A partida começou com o Real Madrid melhor na partida e chegando com perigo no ataque pela primeira vez com Mbappé logo aos 10 minutos, mas o atacante isolou. Logo na sequência, após recuperar a bola no meio campo, os merengues voltaram ao ataque e, após chute de Valverde, Álvaro Valles deu rebote e Vini Jr aproveitou para abrir o placar aos visitantes.
Outro brasileiro na partida, Antony foi o principal jogador do Betis no ataque. O atacante brasileiro teve as principais chances do time da casa no primeiro tempo, mas foi parado por Andriy Lunin, que fez grandes defesas.
No retorno do intervalo, o Real Madrid seguiu superior e com as melhores oportunidades. Mbappé chegou a fazer um belo gol de voleio, mas foi anulado por impedimento. O Betis conseguiu reagir e quase chegou ao empate com Cucho Hernández, mas Lunin fez a defesa. O goleiro ucraniano brilhou em outra oportunidade dos Béticos, com Natan, que chutou de dentro da pequena área para outra intervenção.
Nos minutos finais, ambos os times criaram diversas oportunidades, com o Real Madrid tendo as melhores delas, principalmente com Vini Jr e Camavinga. Porém, no último lance, o Real Betis se atirou ao ataque e, após briga de Antony pela bola com Mendy, a bola sobrou para Héctor Bellerín bater de primeira e marcar o gol de empate dos Béticos, que deu números finais a partida.
O que vem por aí?
O Real Madrid retorna aos gramados no dia 3 de maio, pela 34ª rodada de La Liga para encarar o Espanyol, no RCDE Stadium. Pela mesma competição, o Betis recebe o Real Oviedo, também no dia 3 de maio, no Estádio de La Cartuja.
