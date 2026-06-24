Copa do Mundo: quem são os melhores terceiros antes da última rodada?
A disputa pelas vagas remanescentes no mata-mata segue aberta; confira o cenário
A fase de grupos da Copa do Mundo atinge seu ápice nesta quarta-feira, com a Seleção Brasileira e outras potências em campo pela rodada decisiva. Com o encerramento desta etapa, serão definidos os classificados para a inédita fase dos 16 avos de final, uma etapa eliminatória que reunirá 32 seleções antes das oitavas de final.
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Para definir quem avança e quem se despede do Mundial, a Fifa estabeleceu critérios rígidos de desempate. Caso os melhores terceiros da Copa do Mundo somem a mesma pontuação, a vaga será decidida de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
- Maior saldo de gols em todos os jogos do grupo;
- Maior número de gols marcados em todas as partidas;
- Pontuação de Fair Play (critério disciplinar que pune cartões amarelos e vermelhos de atletas e comissão técnica);
- Posição no Ranking Mundial Masculino da Fifa (última atualização antes do torneio), caso o empate persista.
Classificação atual dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo
|#
|Seleção
|Grupo
|Pontos
|Saldo de Gols
|Gols Pró
|Cartões
1º
Suécia
F
3
0
6
3
2º
Escócia
C
3
0
1
4
3º
Croácia
L
3
-1
3
2
4º
Argélia
J
3
-2
2
1
5º
Paraguai
D
3
-2
2
8
6º
Cabo Verde
H
2
0
2
3
7º
Bélgica
G
2
0
1
4
8º
República Tcheca
A
1
-1
2
1
9º
RD Congo
K
1
-1
1
1
10º
Equador
E
1
-1
0
2
11º
Bósnia
B
1
-3
2
6
12º
Senegal
I
0
-3
3
0
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A última rodada chegou!
As oito melhores seleções se juntam às 24 classificadas à moda antiga para a disputa da segunda fase do Mundial. A terceira rodada começa com duas partidas simultâneas às 16h: Bósnia e Catar se enfrentam em Seattle, enquanto Suíça e Canadá medem forças em Vancouver na luta pela classificação e pela liderança do Grupo B.
Escócia x Brasil
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