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Copa do Mundo: quem são os melhores terceiros antes da última rodada?

A disputa pelas vagas remanescentes no mata-mata segue aberta; confira o cenário

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 09:32
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O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo atinge seu ápice nesta quarta-feira, com a Seleção Brasileira e outras potências em campo pela rodada decisiva. Com o encerramento desta etapa, serão definidos os classificados para a inédita fase dos 16 avos de final, uma etapa eliminatória que reunirá 32 seleções antes das oitavas de final.

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    Para definir quem avança e quem se despede do Mundial, a Fifa estabeleceu critérios rígidos de desempate. Caso os melhores terceiros da Copa do Mundo somem a mesma pontuação, a vaga será decidida de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

    1. Maior saldo de gols em todos os jogos do grupo;
    2. Maior número de gols marcados em todas as partidas;
    3. Pontuação de Fair Play (critério disciplinar que pune cartões amarelos e vermelhos de atletas e comissão técnica);
    4. Posição no Ranking Mundial Masculino da Fifa (última atualização antes do torneio), caso o empate persista.

    Classificação atual dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo

    #SeleçãoGrupoPontosSaldo de GolsGols PróCartões

    Suécia

    F

    3

    0

    6

    3

    Escócia

    C

    3

    0

    1

    4

    Croácia

    L

    3

    -1

    3

    2

    Argélia

    J

    3

    -2

    2

    1

    Paraguai

    D

    3

    -2

    2

    8

    Cabo Verde

    H

    2

    0

    2

    3

    Bélgica

    G

    2

    0

    1

    4

    República Tcheca

    A

    1

    -1

    2

    1

    RD Congo

    K

    1

    -1

    1

    1

    10º

    Equador

    E

    1

    -1

    0

    2

    11º

    Bósnia

    B

    1

    -3

    2

    6

    12º

    Senegal

    I

    0

    -3

    3

    0

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    A última rodada chegou!

    As oito melhores seleções se juntam às 24 classificadas à moda antiga para a disputa da segunda fase do Mundial. A terceira rodada começa com duas partidas simultâneas às 16h: Bósnia e Catar se enfrentam em Seattle, enquanto Suíça e Canadá medem forças em Vancouver na luta pela classificação e pela liderança do Grupo B.

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    Johan Manzambi comemora o terceiro gol da Suíça na vitória sobre a Bósnia (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)
    Johan Manzambi comemora o terceiro gol da Suíça na vitória sobre a Bósnia (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

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