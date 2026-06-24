Copa do Mundo: quem são os melhores terceiros antes da última rodada? A disputa pelas vagas remanescentes no mata-mata segue aberta; confira o cenário

A fase de grupos da Copa do Mundo atinge seu ápice nesta quarta-feira, com a Seleção Brasileira e outras potências em campo pela rodada decisiva. Com o encerramento desta etapa, serão definidos os classificados para a inédita fase dos 16 avos de final, uma etapa eliminatória que reunirá 32 seleções antes das oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️ Endrick, Rayan e quem mais? Escale seu Brasil ideal contra a Escócia na Copa!

Para definir quem avança e quem se despede do Mundial, a Fifa estabeleceu critérios rígidos de desempate. Caso os melhores terceiros da Copa do Mundo somem a mesma pontuação, a vaga será decidida de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

Maior saldo de gols em todos os jogos do grupo; Maior número de gols marcados em todas as partidas; Pontuação de Fair Play (critério disciplinar que pune cartões amarelos e vermelhos de atletas e comissão técnica); Posição no Ranking Mundial Masculino da Fifa (última atualização antes do torneio), caso o empate persista.

Classificação atual dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo

# Seleção Grupo Pontos Saldo de Gols Gols Pró Cartões 1º Suécia F 3 0 6 3 2º Escócia C 3 0 1 4 3º Croácia L 3 -1 3 2 4º Argélia J 3 -2 2 1 5º Paraguai D 3 -2 2 8 6º Cabo Verde H 2 0 2 3 7º Bélgica G 2 0 1 4 8º República Tcheca A 1 -1 2 1 9º RD Congo K 1 -1 1 1 10º Equador E 1 -1 0 2 11º Bósnia B 1 -3 2 6 12º Senegal I 0 -3 3 0

➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

A última rodada chegou!

As oito melhores seleções se juntam às 24 classificadas à moda antiga para a disputa da segunda fase do Mundial. A terceira rodada começa com duas partidas simultâneas às 16h: Bósnia e Catar se enfrentam em Seattle, enquanto Suíça e Canadá medem forças em Vancouver na luta pela classificação e pela liderança do Grupo B.

continua após a publicidade

Johan Manzambi comemora o terceiro gol da Suíça na vitória sobre a Bósnia (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

Escócia x Brasil

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Escócia x Brasil @2.10

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.