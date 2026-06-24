Fair play é critério de desempate na Copa: entenda pontuação e impacto para o Brasil
O chamado "índice disciplinar" da Fifa qualifica diferentes tipos de cartões
Em caso de igualdade persistente nos demais critérios de desempate estabelecidos, o fair play pode definir a classificação de uma seleção para o mata-mata da Copa do Mundo. O também chamado "índice disciplinar" da Fifa estabelece pontuações para cada tipo de punição, da seguinte forma:
- Cartão amarelo: - 1 ponto
- Cartão vermelho por dois amarelos: - 3 pontos
- Cartão vermelho direto: - 4 pontos
Obs.: se um jogador já amarelado receber um vermelho direto, valem as duas punições, totalizando - 5 no índice disciplinar.
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Quando o fair play é acionado na Copa?
O índice disciplinar é apenas o penúltimo critério de desempate da Copa do Mundo. A partir deste ano, o primeiro parâmetro avaliado passou a ser o confronto direto. Ou seja, em caso de empate em pontos entre duas ou três equipes, a Fifa analisa inicialmente apenas os jogos entre as seleções igualadas, na seguinte ordem:
- 1 - Maior número de pontos conquistados nos confrontos diretos;
- 2 - Melhor saldo de gols nos confrontos diretos;
- 3 - Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.
Em caso de persistência do empate, os critérios passam a ser:
- 1 - Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo;
- 2 - Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo;
- 3 - Índice disciplinar (pontuação de fair play);
- 4 - Posição mais recente no Ranking Mundial da Fifa.
Vale ressaltar que o acionamento do fair play é mais provável para o desempate na classificação dos oito melhores terceiros colocados, que também avançam ao mata-mata da Copa do Mundo. Como nenhuma das equipes envolvidas terá se enfrentado na fase de grupos, os parâmetros utilizados serão apenas os quatro últimos: saldo, gols pró, índice disciplinar e posição no ranking.
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Brasil pode ser afetado pelo índice disciplinar?
Sim, o Brasil pode ter classificação ou liderança definida pela pontuação de fair play. A Seleção Brasileira não terminará a fase de grupos empatada com a Escócia e, caso se iguale ao Haiti, terá vantagem no confronto direto. No entanto, a igualdade com Marrocos é uma forte possibilidade.
Como brasileiros e marroquinos empataram por 1 a 1 na primeira rodada da Copa, o confronto direto é desconsiderado. No parâmetro seguinte, o saldo, a vantagem atual do Brasil é de dois gols. Para as duas equipes terminarem igualadas também nesse aspecto, ambas teriam que perder ou ganhar, mas de forma que a seleção africana tirasse o prejuízo. Além disso, por ter marcado duas vezes a menos, Marrocos precisa balançar as redes em duas oportunidades a mais. Por exemplo:
- Brasil vence por 1 a 0, mas Marrocos vence por 3 a 0
- Brasil perde por 4 a 0, mas Marrocos perde por 4 a 2
No primeiro exemplo, as duas seleções empatariam na liderança do Grupo C. Já no segundo, a igualdade aconteceria na 2ª colocação, com a Escócia em 1º. Atualmente, a pontuação de Marrocos no fair play é superior à do Brasil, como exibido abaixo:
- Brasil: - 3 (três cartões amarelos)
- Marrocos: - 1 (um cartão amarelo)
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