Veja gols em Bolívar x Grêmio: Cauteruccio, Villasanti, Robson e Tetê marcam
Tricolor saiu atrás no início da partida
Bolívar e Grêmio estão se enfrentando nesta quinta-feira (23), no Estádio Hernando Siles, em partida válida pela ida dos playoffs da Sul-Americana. E já no início da partida, Martín Cauteuccio abriu o placar em casa.
Quando o cronometro só marcava um minuto de jogo, Pato Rodríguez cruza para Cauteruccio, que cabeceia para abrir o placar no Hernando Siles.
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Veja o primeiro gol:
🇧🇴 Bolívar 1x0 Grêmio🇧🇷— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026
⚽ Martín Cauterrucio
🥾 Pato Rodriguez
🏆 Sul-americana | 16 avos (ida) pic.twitter.com/R6LDCgvEnl
Quando o cronometro marcava os 15 minutos o Grêmio empatou com Villasanti. Villasanti aproveita bola espirrada na área para empatar. Braithwaite faz o passe, Ervin Vaca corta parcialmente, e ela sobra para o paraguaio, que teve frieza para guardar. Um gol importante para o Grêmio respirar melhor na altitudade de La Paz.
Veja o gol:
🇧🇴 Bolívar 1x1 Grêmio🇧🇷— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026
⚽ Mathias Villasanti
🏆 Sul-americana | 16 avos (ida) pic.twitter.com/9fJ7A39G0p
Nem deu tempo de festejar. Na jogada seguinte, o Bolívar faz o 2 a 1. Pato Rodríguez passa por Pavon de forma constrangedora, cruza para Sagredo, que bate. Weverton faz defesa parcial, e a bola sobra para Robson Matheus colocar o time da casa novamente à frente do placar. Uma partida tenebrosa de Pavon até aqui.
Veja o gol:
🇧🇴 Bolívar 2x1 Grêmio🇧🇷— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026
⚽ Robson Matheus
🏆 Sul-americana | 16 avos (ida) pic.twitter.com/uEutTG7DjV
Jogo agitado no Hernando Siles. Aos 22 minutos da primeira etapa, após cobrança de escanteio, a bola sobra para Tetê, que dispara o chute de fora da área. O arremate desvia em Cauteruccio e mata o goleiro Lampe.
Veja o gol:
🇧🇴 Bolívar 2x2 Grêmio🇧🇷— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026
⚽ Tetê
🏆 Sul-americana | 16 avos (ida) pic.twitter.com/f5esdLXXNu
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Como chegam os times?
O Bolívar acabou nos playoffs da Sul-Americana depois de ficar em terceiro lugar do Grupo C da Conmebol Libertadores, que teve Independiente Rivadavia e Fluminense nas primeiras colocações. O time vem de vitória por 4 a 0 sobre o Guabirá, na última sexta-feira, pelo Campeonato Boliviano. Na competição nacional, o Bolívar ocupa a terceira colocação.
O Grêmio chega de derrota para o Mirassol na sexta-feira, por 2 a 1, no retorno ao Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. O time ocupa a 16ª posição no campeonato, um ponto acima da zona de rebaixamento. Por isso, coloca foco na competição de pontos corridos. A presença na repescagem da Sul-Americana veio após o segundo lugar no Grupo F, atrás do City Torque.
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