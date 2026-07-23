Liverpool e Arsenal disputam a contratação de destaque da França e PSG
Barcola desperta interesse dos ingleses, mas PSG pede mais de 100 milhões de libras para negociar o jogador
Liverpool e Arsenal disputam a contratação de Bradley Barcola para a próxima temporada. Segundo o "The Athletic", os dois clubes ingleses acompanham a situação do atacante de 23 anos, mas o Paris Saint-Germain não pretende facilitar uma negociação e avalia o jogador em mais de 100 milhões de libras.
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O interesse dos ingleses surge em meio às dúvidas sobre o futuro do francês em Paris. Apesar de fazer parte do elenco campeão da Champions League e da Ligue 1, Barcola alternou entre a titularidade e o banco de reservas na última temporada e ainda não renovou seu contrato com o PSG.
Destaque da França e do PSG
Barcola é considerado um dos principais jovens atacantes do futebol europeu. Pela seleção da França, esteve na campanha da Copa do Mundo de 2026, enquanto, pelo PSG, se destacou pela velocidade, capacidade de infiltração e participação nas jogadas ofensivas, com 13 gols e sete assistências.
Disputa na Premier League
O Liverpool busca reforçar o setor ofensivo para a nova temporada e vê o francês como uma opção para atuar pelos lados do campo. Já o Arsenal também monitora o mercado em busca de um ponta e mantém Barcola entre os jogadores observados nesta janela.
Mesmo com o interesse dos dois gigantes da Premier League, a negociação promete ser difícil. O PSG não demonstra intenção de negociar um dos jogadores mais promissores do elenco e só considera uma venda mediante uma proposta considerada irrecusável.
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