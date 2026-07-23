logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Arsenal mira dupla de zagueiros da Premier League após lesão de Saliba

Clube busca um zagueiro no mercado e tem John Stones e Ezri Konsa como principais opções para reforçar o elenco

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 18:14
Favorite o Lance! no Google
Saliba e Gabriel Magalhães aplaudem torcedores do Arsenal após vitória sobre o West Ham
Saliba e Gabriel Magalhães aplaudem torcedores do Arsenal após vitória sobre o West Ham (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O Arsenal intensificou a busca por um zagueiro no mercado após confirmar que William Saliba ficará afastado por um período prolongado devido a uma lesão nas costas. De acordo com o "The Athletic", os principais alvos do clube londrino são John Stones, que está sem clube desde a saída do Manchester City, e Ezri Konsa, do Aston Villa. A necessidade por um reforço aumentou após a contusão do francês durante a disputa da Copa do Mundo de 2026.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Saliba desfalca o Arsenal

Saliba sofreu a lesão durante a derrota da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo. O defensor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo e, após exames realizados em Londres, o Arsenal confirmou que ele não precisará passar por cirurgia.

continua após a publicidade

O clube informou que o zagueiro iniciará imediatamente um programa de reabilitação, mas não estipulou um prazo para o retorno. Saliba foi um dos jogadores mais utilizados pelo Arsenal na última temporada, com 50 partidas disputadas, além de ter atuado em seis jogos da seleção francesa no Mundial.

Saliba em partida pelo Arsenal
Saliba em partida pelo Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

John Stones surge como opção

Livre no mercado desde o fim de seu contrato com o Manchester City, John Stones aparece como uma das alternativas mais viáveis para o Arsenal. O defensor de 32 anos trabalhou durante três temporadas com Mikel Arteta, quando o treinador ainda fazia parte da comissão técnica de Pep Guardiola no clube inglês.

continua após a publicidade

Além da experiência de uma década no City, Stones chega sem custos de transferência, fator que agrada à diretoria. O inglês também disputou cinco partidas pela seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Apesar disso, seu histórico recente de lesões preocupa: nas últimas duas temporadas, teve poucos minutos em campo por problemas musculares.

John Stones em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
John Stones em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Konsa também está na mira

Outro nome monitorado é Ezri Konsa, do Aston Villa. O defensor de 28 anos agrada pelo bom desempenho nas últimas temporadas da Premier League, pela regularidade física e pela capacidade de atuar tanto como zagueiro quanto na lateral direita.

continua após a publicidade

No entanto, a negociação é considerada mais difícil. Segundo o "The Athletic" e a "Sky Sports", existe uma diferença significativa entre a avaliação financeira do Arsenal e a do Aston Villa, que pede cerca de 60 milhões de libras para negociar o jogador.

Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Defesa segue como prioridade

Mesmo após contratar Piero Hincapié em definitivo, o Arsenal entende que precisa ampliar as opções para o setor defensivo. Atualmente, Gabriel, Riccardo Calafiori, Cristhian Mosquera, Jurrien Timber e Ben White seguem como alternativas para Arteta, mas a longa ausência de Saliba fez com que a contratação de um novo zagueiro se tornasse prioridade nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Yuri Matias em ação pelo Ajman do Emirados Árabes Unidos

Futebol Internacional

Yuri Matias celebra chegada de reforços no Ajman

Há 26 minutos
Zabarnyi comemora gol do PSG com Hakimi e Barcola

Futebol Internacional

Liverpool e Arsenal disputam a contratação de destaque da França e PSG

Há 39 minutos
Zubeldía no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho

Fluminense

Zubeldía define futuro no Fluminense após sondagem do Equador

Há 50 minutos
Bitello sorri durante treino do Dínamo Moscou

Futebol Internacional

Destaque do Dínamo de Moscou, Bitello projeta temporada na Rússia e define meta

Há 57 minutos
Argentinos comemoram título da Copa do Mundo de 2022 no Catar

Futebol Internacional

River Plate acerta com Ángel Correa, campeão da Copa do Mundo com a Argentina

Há 1 hora
FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID

Copa do Mundo 2026

Confira quais clubes mais receberam dinheiro da Fifa por ceder atletas à Copa do Mundo

Há 2 horas
Mais LANCE!
Luciano Spalletti durante treino de pré-temporada da Juventus

Técnico da Juventus se irrita e dispara contra jogadores: 'Eu fico, vocês não'

Cafu, com camisa amarela e calção azul, ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil

Cafu vira embaixador de grande campanha social

Thiago Almada, ex-Botafogo, em ação pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Atlético de Madrid tem planos com o dinheiro da venda de Almada para o Flamengo

Frenkie de Jong com proteção no joelho direito em ação pela Holanda contra Marrocos na Copa do Mundo

Barcelona perde meia para o início da temporada por lesão no joelho

Aston Villa anunciando Garnacho, ex-Chelsea e Manchester United

Sem espaço no Chelsea, Garnacho é anunciado pelo Aston Villa

Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Dirigente da Itália revela contatos por contratação de Carlo Ancelotti

Vini Jr usando o novo uniforme do Real Madrid

Real Madrid aposta em uniforme verde para a temporada 2026/27; veja

Igor Júlio durante aquecimento do Brighton na Premier League

De volta ao Brighton, Igor Júlio prioriza sequência de jogos e sonha com Seleção

Miguel Bilong, camaronês que integra a base do Palmeiras

Espanhóis comparam joia do Palmeiras a Eto'o: 'Garantiu o futuro'

Rodri e Messi, respectivos astros de Espanha e Argentina, disputam a bola na final da Copa do Mundo

Especulado no Real Madrid, Rodri será submetido a cirurgia nas costas

Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada

Newcastle acerta contratação e tira joia do Monaco de Filipe Luís por R$ 260 milhões

Evander em ação pelo FC Cincinnati, na MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

Estrangeiros se impressionam com Evander, ex-Vasco: 'Surpreso que Ancelotti não chamou'

Adeyemi anunciado como o novo reforço do Barcelona

Barcelona contrata Adeyemi, ex-Borussia Dortmund, por pechincha