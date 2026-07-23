Arsenal mira dupla de zagueiros da Premier League após lesão de Saliba Clube busca um zagueiro no mercado e tem John Stones e Ezri Konsa como principais opções para reforçar o elenco

O Arsenal intensificou a busca por um zagueiro no mercado após confirmar que William Saliba ficará afastado por um período prolongado devido a uma lesão nas costas. De acordo com o "The Athletic", os principais alvos do clube londrino são John Stones, que está sem clube desde a saída do Manchester City, e Ezri Konsa, do Aston Villa. A necessidade por um reforço aumentou após a contusão do francês durante a disputa da Copa do Mundo de 2026.

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Saliba desfalca o Arsenal

Saliba sofreu a lesão durante a derrota da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo. O defensor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo e, após exames realizados em Londres, o Arsenal confirmou que ele não precisará passar por cirurgia.

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O clube informou que o zagueiro iniciará imediatamente um programa de reabilitação, mas não estipulou um prazo para o retorno. Saliba foi um dos jogadores mais utilizados pelo Arsenal na última temporada, com 50 partidas disputadas, além de ter atuado em seis jogos da seleção francesa no Mundial.

Saliba em partida pelo Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

John Stones surge como opção

Livre no mercado desde o fim de seu contrato com o Manchester City, John Stones aparece como uma das alternativas mais viáveis para o Arsenal. O defensor de 32 anos trabalhou durante três temporadas com Mikel Arteta, quando o treinador ainda fazia parte da comissão técnica de Pep Guardiola no clube inglês.

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Além da experiência de uma década no City, Stones chega sem custos de transferência, fator que agrada à diretoria. O inglês também disputou cinco partidas pela seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Apesar disso, seu histórico recente de lesões preocupa: nas últimas duas temporadas, teve poucos minutos em campo por problemas musculares.

John Stones em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Konsa também está na mira

Outro nome monitorado é Ezri Konsa, do Aston Villa. O defensor de 28 anos agrada pelo bom desempenho nas últimas temporadas da Premier League, pela regularidade física e pela capacidade de atuar tanto como zagueiro quanto na lateral direita.

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No entanto, a negociação é considerada mais difícil. Segundo o "The Athletic" e a "Sky Sports", existe uma diferença significativa entre a avaliação financeira do Arsenal e a do Aston Villa, que pede cerca de 60 milhões de libras para negociar o jogador.

Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Defesa segue como prioridade

Mesmo após contratar Piero Hincapié em definitivo, o Arsenal entende que precisa ampliar as opções para o setor defensivo. Atualmente, Gabriel, Riccardo Calafiori, Cristhian Mosquera, Jurrien Timber e Ben White seguem como alternativas para Arteta, mas a longa ausência de Saliba fez com que a contratação de um novo zagueiro se tornasse prioridade nesta janela de transferências.

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