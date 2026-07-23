River Plate acerta com Ángel Correa, campeão da Copa do Mundo com a Argentina
Ángel Correa assina até 2029
O River Plate acertou a contratação do atacante Ángel Correa, campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, para a sequência da temporada. Após entraves na reta final das negociações, os Milionários chegaram a um acordo definitivo para desembolsar € 15 milhões (cerca de R$ 90 milhões na cotação atual) pela transferência do atleta. O argentino aguarda a finalização da documentação para ser oficializado pelo clube e fica à expectativa de estrear já neste domingo, na abertura do Torneio Clausura do Campeonato Argentino.
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O contrato do jogador de 30 anos com a equipe de Buenos Aires será válido até 2029. O movimento marca o retorno do atacante ao futebol de seu país natal após 11 anos atuando no exterior, quando deixou o San Lorenzo rumo ao futebol europeu.
Antes de acertar seu retorno à Argentina, Correa defendeu o Tigres, do México, por uma temporada. No futebol mexicano, o atacante manteve regularidade ao registrar 23 gols e 14 assistências em 54 partidas disputadas, terminando o ciclo como o segundo principal artilheiro da equipe e o atleta com maior número de jogos no período.
A trajetória do jogador também é marcada por sua longa passagem pelo Atlético de Madrid, clube no qual se estabeleceu como um dos nomes históricos da era recente. Pela equipe espanhola, Correa atuou em 469 partidas e anotou 88 gols ao longo de quase uma década antes de sua rápida transição pelo futebol norte-americano.
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