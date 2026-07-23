Destaque do Dínamo de Moscou, Bitello projeta temporada na Rússia e define meta
Clube russo estreia contra o Samara, neste fim de semana
Destaque do Dínamo de Moscou, Bitello estará em ação novamente no duelo contra o Samara, pela Premier League da Rússia, neste sábado (25). O meia-atacante brasileiro destacou a importância de conquistar bons resultados no início do torneio em busca dos objetivos do clube.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
— Fizemos uma pré-temporada bastante intensa, com muitos amistosos e sinto que estamos preparados para dar o nosso melhor nesse primeiro jogo da liga. O primeiro jogo da temporada é sempre especial, tem aquela ansiedade boa, e sabemos da responsabilidade de começar bem somando os três pontos.
Na última temporada, Bitello teve seu melhor desempenho desde que chegou ao futebol russo no que se refere a gols e assistências. Ao longo de 34 partidas em 2025/2026, o brasileiro marcou sete gols e deu 10 assistências, totalizando 17 participações em gols. Os números foram bons, mas Bitello quer fazer ainda mais.
— Fico feliz com o que consegui entregar até aqui, ajudando a equipe com gols e assistências. Os números da última temporada foram positivos pra mim, mas o meu objetivo é sempre evoluir. Quero que essa nova temporada seja a minha melhor, seja com mais gols ou com mais assistências, mas sempre dando o meu melhor para colocar o Dínamo na briga pelas primeiras posições — finalizou.
Bitello chegou ao Dínamo Moscou no segundo semestre de 2023. Desde então, fez 102 partidas oficiais pelo clube russo, com 20 gols marcados e 27 assistências.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Ajman contrata Yuri Matias e zagueiro projeta grande temporadaHá 2 minutos
Futebol Internacional
Liverpool e Arsenal disputam a contratação de destaque da França e PSGHá 15 minutos
Fluminense
Zubeldía define futuro no Fluminense após sondagem do EquadorHá 26 minutos
Futebol Internacional
River Plate acerta com Ángel Correa, campeão da Copa do Mundo com a ArgentinaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Confira quais clubes mais receberam dinheiro da Fifa por ceder atletas à Copa do MundoHá 2 horas
Futebol Internacional
Técnico da Juventus se irrita e dispara contra jogadores: 'Eu fico, vocês não'Há 2 horas
Mais LANCE!