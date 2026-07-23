logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Destaque do Dínamo de Moscou, Bitello projeta temporada na Rússia e define meta

Clube russo estreia contra o Samara, neste fim de semana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 17:19
Favorite o Lance! no Google
Bitello sorri durante treino do Dínamo Moscou
Bitello sorri durante treino do Dínamo Moscou (Foto: Divulgação)

Destaque do Dínamo de Moscou, Bitello estará em ação novamente no duelo contra o Samara, pela Premier League da Rússia, neste sábado (25). O meia-atacante brasileiro destacou a importância de conquistar bons resultados no início do torneio em busca dos objetivos do clube.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

— Fizemos uma pré-temporada bastante intensa, com muitos amistosos e sinto que estamos preparados para dar o nosso melhor nesse primeiro jogo da liga. O primeiro jogo da temporada é sempre especial, tem aquela ansiedade boa, e sabemos da responsabilidade de começar bem somando os três pontos.

Na última temporada, Bitello teve seu melhor desempenho desde que chegou ao futebol russo no que se refere a gols e assistências. Ao longo de 34 partidas em 2025/2026, o brasileiro marcou sete gols e deu 10 assistências, totalizando 17 participações em gols. Os números foram bons, mas Bitello quer fazer ainda mais.

continua após a publicidade

— Fico feliz com o que consegui entregar até aqui, ajudando a equipe com gols e assistências. Os números da última temporada foram positivos pra mim, mas o meu objetivo é sempre evoluir. Quero que essa nova temporada seja a minha melhor, seja com mais gols ou com mais assistências, mas sempre dando o meu melhor para colocar o Dínamo na briga pelas primeiras posições — finalizou.

Bitello chegou ao Dínamo Moscou no segundo semestre de 2023. Desde então, fez 102 partidas oficiais pelo clube russo, com 20 gols marcados e 27 assistências.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Bitello em ação com a bola em jogo do Dínamo Moscou
Bitello em ação com a bola em jogo do Dínamo Moscou (Foto: Divulgação)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Yuri Matias em ação pelo Ajman do Emirados Árabes Unidos

Futebol Internacional

Ajman contrata Yuri Matias e zagueiro projeta grande temporada

Há 2 minutos
Zabarnyi comemora gol do PSG com Hakimi e Barcola

Futebol Internacional

Liverpool e Arsenal disputam a contratação de destaque da França e PSG

Há 15 minutos
Zubeldía no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho

Fluminense

Zubeldía define futuro no Fluminense após sondagem do Equador

Há 26 minutos
Argentinos comemoram título da Copa do Mundo de 2022 no Catar

Futebol Internacional

River Plate acerta com Ángel Correa, campeão da Copa do Mundo com a Argentina

Há 1 hora
FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID

Copa do Mundo 2026

Confira quais clubes mais receberam dinheiro da Fifa por ceder atletas à Copa do Mundo

Há 2 horas
Luciano Spalletti durante treino de pré-temporada da Juventus

Futebol Internacional

Técnico da Juventus se irrita e dispara contra jogadores: 'Eu fico, vocês não'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Cafu, com camisa amarela e calção azul, ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil

Cafu vira embaixador de grande campanha social

Thiago Almada, ex-Botafogo, em ação pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Atlético de Madrid tem planos com o dinheiro da venda de Almada para o Flamengo

Frenkie de Jong com proteção no joelho direito em ação pela Holanda contra Marrocos na Copa do Mundo

Barcelona perde meia para o início da temporada por lesão no joelho

Aston Villa anunciando Garnacho, ex-Chelsea e Manchester United

Sem espaço no Chelsea, Garnacho é anunciado pelo Aston Villa

Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Dirigente da Itália revela contatos por contratação de Carlo Ancelotti

Vini Jr usando o novo uniforme do Real Madrid

Real Madrid aposta em uniforme verde para a temporada 2026/27; veja

Igor Júlio durante aquecimento do Brighton na Premier League

De volta ao Brighton, Igor Júlio prioriza sequência de jogos e sonha com Seleção

Miguel Bilong, camaronês que integra a base do Palmeiras

Espanhóis comparam joia do Palmeiras a Eto'o: 'Garantiu o futuro'

Rodri e Messi, respectivos astros de Espanha e Argentina, disputam a bola na final da Copa do Mundo

Especulado no Real Madrid, Rodri será submetido a cirurgia nas costas

Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada

Newcastle acerta contratação e tira joia do Monaco de Filipe Luís por R$ 260 milhões

Evander em ação pelo FC Cincinnati, na MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

Estrangeiros se impressionam com Evander, ex-Vasco: 'Surpreso que Ancelotti não chamou'

Adeyemi anunciado como o novo reforço do Barcelona

Barcelona contrata Adeyemi, ex-Borussia Dortmund, por pechincha

Guardiola lamenta empate do Manchester City com o Nottingham Forest, pela Premier League

Guardiola deve rejeitar proposta para assumir a seleção da Itália, diz jornal