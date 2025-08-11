O Barcelona protagonizou uma campanha memorável na temporada 2024/25 sob o comando do técnico Hansi Flick. Em seu primeiro à frente do time catalão, conquistou a tríplice coroa doméstica, sagrando-se campeã da La Liga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha. Com um ataque avassalador e atuações convincentes, o Barça superou o arquirrival Real Madrid em todas as competições nacionais. No entanto, o jornal espanhol "Marca" questiona o sucesso da entidade na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A temporada passada do Barça só teve um revés: a Champions League. Foram eliminados pela Inter de Milão nas semifinais da Champions League, encerrando o período de forma amarga. Segundo análise publicada pelo veículo, a temporada 2025/26 pode se revelar mais próxima de uma nova frustração europeia do que da manutenção da hegemonia doméstica. A nota levanta preocupações sobre o equilíbrio do elenco e os desafios que o Barcelona enfrentará para repetir o sucesso recente em todas as frentes.

continua após a publicidade

O culpado: Hansi Flick? 😱

A hipótese se fundamenta no desempenho recorrente de Hansi Flick em suas segundas temporadas no comando de suas equipes, geralmente após campanhas iniciais bem-sucedidas, como Bayern de Munique e Alemanha. Esse padrão, segundo o jornal, pode ser um indício preocupante para o Barcelona, que, mesmo em alta no cenário nacional, ainda busca reconstruir sua relevância na Europa. Veja a análise do veículo:

Victoria Bammental 🔵⚫

— Hansi Flick estreou como técnico no Victoria Bammental, na modesta quinta divisão alemã, na temporada 1996/97. Em sua primeira temporada, ele salvou o time do rebaixamento, terminando em 11º na tabela; no ano seguinte, porém, terminou em 16º, caindo para a sexta divisão alemã e iniciando uma sequência que continua até hoje.

continua após a publicidade

Hoffenheim 🔵⚪

— A próxima aventura de Flick aconteceu no Hoffenheim. Ele assumiu o comando na temporada 2000/01, garantindo a promoção da quarta para a terceira divisão com um excelente primeiro lugar. No ano seguinte, terminou em décimo terceiro lugar com o clube nessa nova divisão.

Bayern de Munique 🔴🔵

— O técnico manteve sua tradição de ter uma primeira temporada estelar, vencendo a Bundesliga e a Champions League em sua estreia. Flick conquistaria novamente o campeonato nacional alemão, mas sem tanta superioridade, pedindo para sair no final da temporada 2020/21 com mais um título da Bundesliga no bolso.

Alemanha ⚫🔴🟡

— Hansi não se recuperaria com a Alemanha até o final de 2023, perdendo a Final Four da Nations League e sofrendo derrotas humilhantes — como uma derrota por 4 a 1 para o Japão, que levou à sua demissão

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.