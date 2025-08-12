Nesta terça-feira (12), o Lance! vai trazer um pacotão de transmissões recheadas de emoção e bom futebol para você, tanto no campo quanto nas quadras. Ao todo, três grandes jogos vão alegrar seu dia através de nosso canal no YouTube.

🌍 Champions no Lance!

O dia se inicia com nada menos do que a Champions League na sua telinha. Club Brugge e Red Bull Salzburg duelam por uma vaga nos playoffs da competição europeia, e você poderá acompanhar o grande confronto a partir das 13h30 (de Brasília), incluindo um pré-jogo do estúdio conosco, através do narrador Lucas Borges e do comentarista Enzo Cascardo.

Na ida, mesmo jogando fora de seus domínios, a equipe belga venceu por 1 a 0, contando com um gol solitário de Roméo Vermant para garantir uma vantagem crucial. Agora, o time só precisa empatar em casa que consegue a vaga nos playoffs finais da competição continental. Por outro lado, os austríacos necessitam vencer por um gol de diferença para forçar prorrogação e, se necessário, pênaltis; dois ou mais tentos de distância colocam a equipe no estágio seguinte do torneio. Quem se classificar enfrenta o vencedor de Rangers x Viktoria Plzen; na ida, os escoceses levaram a melhor por 3 a 0.

👶 Lampions Sub-20 no Lance!

Paralelamente, a bola também vai estar rolando nos gramados do Nordeste brasileiro, e o Lance! não deixará escapar as emoções da Copa do Nordeste Sub-20. Às 16h, Fortaleza e Jaciobá se enfrentam pela segunda rodada do grupo A do torneio, completado por América-RN e Piauí FC, e você poderá saltar de uma transmissão para outra, contribuindo para a valorização do futebol local.

🔰 Brasileirão de Futsal no Lance!

À noite, a grama verde vai dar lugar ao taco. São Joseense/SEMEL e Ceará fazem grande confronto pela semana 9 do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Vozão, em quinto, quer assegurar a qualificação ao mata-mata, enquanto os paranaenses, na luta pelo avanço às oitavas de final, buscam fazer valer o mando de campo para não se complicar pelo objetivo. A bola rola no Ginásio Max Rosenmann às 19h30 (de Brasília).

