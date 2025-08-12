Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (12/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (12)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (12), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das oitavas de final da Libertadores, das fases preliminares da Champions League, da Série B do Brasileirão e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 12 de agosto de 2025)
Libertadores (oitavas)
Fortaleza x Vélez Sarsfield – 19h – ESPN e Disney+
Atlético Nacional x São Paulo – 21h30 – Paramount+
Peñarol x Racing – 21h30 – Paramount+
➡️Clique para assistir no Disney+
Champions League (fase preliminar)
Pafos x Dínamo de Kiev – 14h – Canal GOAT
Club Brugge x RB Salzburg – 14h30 – Lance! (YouTube)
Estrela Vermelha x Lech Poznan – 16h – Canal GOAT
Amistoso Internacional
WSG Tirol x Real Madrid – 14h – SportyNet (TV e YouTube)
Copa da Liga Inglesa
Bromley x Ipswich – 16h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Paulista Feminino
Corinthians (F) x Ferroviária (F) – 18h – Sportv
➡️Clique para assistir no Sportv
Copa Sul-Americana (oitavas)
Once Caldas x Huracán – 19h – ESPN 4 e Disney+
América de Cali x Fluminense – 21h30 – SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
Independiente del Valle x Mushuc Runa – 21h30 – ESPN e Disney+
Brasileirão Série B
CRB x Athletic – 19h30 – SportyNet e Disney+
Campeonato Mexicano Feminino
Atlético San Luis (F) x Atlas (F) – 20h – Disney+
