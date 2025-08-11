Como treinador espanhol fez o Bournemouth encher os cofres
Iraola desevolveu jovens jogadores que originaram mais de R$ 1 bilhão ao clube
- Matéria
- Mais Notícias
O Bournemouth, nono colocado da última Premier League, arrecadou mais de R$ 1 bilhão em três vendas neste mercado de verão. O clube inglês colheu os frutos do desenvolvimento de Huijsen, Kerkez e Zabarnyi, principalmente durante a temporada passada, e isso está ligado ao trabalho do treinador Iraola.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Rival do City na Premier League negocia contratação de Savinho
Futebol Internacional11/08/2025
- Futebol Internacional
PSG acerta contratação de destaque da Premier League
Futebol Internacional08/08/2025
- Futebol Internacional
Astro deixa o United e encaminha acerto com rival da Premier League
Futebol Internacional08/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Há alguns anos, Iraola se juntou a Pep Guardiola, Mikel Arteta e Unai Emery como representantes da vertente espanhola na Premier League. Na última temporada, o time do sul da Inglaterra se tornou uma das revelações no país, duelando com os seis gigantes e os tradicionais Aston Villa, Newcastle e Nottingham Forest. Assim, o Bournemouth terminou o Campeonato Inglês em nono lugar e teve sua defesa como um dos grandes destaques da competição. Não é à toa que três deles foram vendidos.
O primeiro a sair foi Huijsen, que fechou com o Real Madrid. A cláusula de rescisão de 62 milhões de euros (R$ 391,6 milhões na cotação atual) teve que ser paga e o Bournemouth garantiu sua primeira grande transferência da temporada. Depois do espanhol, o Liverpool enxergou Kerkez como um alvo e o contrataram por 45 milhões de euros (R$ 284,2 milhões). O mais recente a sair foi Zabarniy. O zagueiro acertou com o PSG, que pagará cerca de 60 milhões de euros (R$ 379 milhões) para contratar o ucraniano em definitivo.
Três defensores como mina de ouro
No total, o Bournemouth arrecadou 167 milhões de euros (R$ 1,05 bilhões) com vendas de três defensores para três dos melhores times do planeta: Real Madrid, Liverpool e PSG. E todos os jogadores na faixa dos 20 anos. Uma defesa que poderia ter moldado o futuro do clube, mas que se desfez pelo sucesso recente. Dessa forma, Iraola enfrentará o desafio de reconstruir e garantir que a equipe apresente seu melhor desempenho por mais uma temporada na Premier League.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias