menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Como treinador espanhol fez o Bournemouth encher os cofres

Iraola desevolveu jovens jogadores que originaram mais de R$ 1 bilhão ao clube

Próximo de reforçar o PSG, Zabarnyi celebra gol com Huijsen, no Bournemouth
imagem cameraPróximo de reforçar o PSG, Zabarnyi celebra gol com Huijsen, no Bournemouth (Foto: Reprodução/Bournemouth)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
19:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bournemouth, nono colocado da última Premier League, arrecadou mais de R$ 1 bilhão em três vendas neste mercado de verão. O clube inglês colheu os frutos do desenvolvimento de Huijsen, Kerkez e Zabarnyi, principalmente durante a temporada passada, e isso está ligado ao trabalho do treinador Iraola.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Há alguns anos, Iraola se juntou a Pep Guardiola, Mikel Arteta e Unai Emery como representantes da vertente espanhola na Premier League. Na última temporada, o time do sul da Inglaterra se tornou uma das revelações no país, duelando com os seis gigantes e os tradicionais Aston Villa, Newcastle e Nottingham Forest. Assim, o Bournemouth terminou o Campeonato Inglês em nono lugar e teve sua defesa como um dos grandes destaques da competição. Não é à toa que três deles foram vendidos.

continua após a publicidade

O primeiro a sair foi Huijsen, que fechou com o Real Madrid. A cláusula de rescisão de 62 milhões de euros (R$ 391,6 milhões na cotação atual) teve que ser paga e o Bournemouth garantiu sua primeira grande transferência da temporada. Depois do espanhol, o Liverpool enxergou Kerkez como um alvo e o contrataram por 45 milhões de euros (R$ 284,2 milhões). O mais recente a sair foi Zabarniy. O zagueiro acertou com o PSG, que pagará cerca de 60 milhões de euros (R$ 379 milhões) para contratar o ucraniano em definitivo.

Dean Huijsen em ação pelo Bournemouth, da Inglaterra (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Três defensores como mina de ouro

No total, o Bournemouth arrecadou 167 milhões de euros (R$ 1,05 bilhões) com vendas de três defensores para três dos melhores times do planeta: Real Madrid, Liverpool e PSG. E todos os jogadores na faixa dos 20 anos. Uma defesa que poderia ter moldado o futuro do clube, mas que se desfez pelo sucesso recente. Dessa forma, Iraola enfrentará o desafio de reconstruir e garantir que a equipe apresente seu melhor desempenho por mais uma temporada na Premier League.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias