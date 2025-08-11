Peñarol x Racing: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da competição
Peñarol-URU e Racing-ARG se enfrentam nesta terça-feira (12), no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e terá transmissão da Paramount+. ➡️ Clique para assistir com UOL Play.
Ficha do jogo
Peñarol x Racing: como chegam as equipes?
O Peñarol entra em campo embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Nacional, pelo Campeonato Uruguaio. A equipe comandada por Diego Aguirre tenta manter a sequência positiva para seguir viva na competição e repetir o bom desempenho de 2024, quando parou na semifinal. O treinador terá todo o elenco à disposição.
O Racing chega após empatar por 1 a 1 com o Boca Juniors, pelo Campeonato Argentino. O time vem de boa campanha na fase de grupos, e conquistou recentemente a Recopa diante do Botafogo. Assim como Aguirre, o técnico Gustavo Costas contará com força máxima para o confronto.
Tudo sobre o jogo entre Peñarol e Racing (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Peñarol 🆚 Racing
Ida - Oitavas de final - Libertadores
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU);
👁️ Onde assistir: Paramount+;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (BRA);
🚩 Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Rafael da Silva Alves (BRA);
🖥️ VAR: Wagner Reway (BRA).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)
Cortes; Gularte, Herrera, Méndez e Olivera; Sosa e Trindade; Cabrera, Léo Fernández, Garcia e Maximiliano Silvera.
RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Arias; Di Cesare, Sosa e Garcia; Mura, Almendra, Juan Nardoni e Rojas; Solari, Adrian Martinez e Vergara.
Tudo sobre
