Peñarol x Racing: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da competição

Peñarol Racing onde assistir
imagem cameraPeñarol e Racing se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores (Arte: Lance!)
Montevidéu (URU)
Dia 11/08/2025
21:30
Peñarol-URU e Racing-ARG se enfrentam nesta terça-feira (12), no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e terá transmissão da Paramount+. ➡️ Clique para assistir com UOL Play.

Ficha do jogo

Escudo Peñarol - Onde assistir
PEN
Racing Argentina-escudo-onde-assistir
RAC
Libertadores
Oitavas - Ida
Data e Hora
Terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)
Árbitro
Raphael Claus (BRA)
Assistentes
Bruno Pires (BRA) e Rafael da Silva Alves (BRA)
Var
Wagner Reway (BRA)
Onde assistir
Paramount+

Peñarol x Racing: como chegam as equipes?

O Peñarol entra em campo embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Nacional, pelo Campeonato Uruguaio. A equipe comandada por Diego Aguirre tenta manter a sequência positiva para seguir viva na competição e repetir o bom desempenho de 2024, quando parou na semifinal. O treinador terá todo o elenco à disposição.

O Racing chega após empatar por 1 a 1 com o Boca Juniors, pelo Campeonato Argentino. O time vem de boa campanha na fase de grupos, e conquistou recentemente a Recopa diante do Botafogo. Assim como Aguirre, o técnico Gustavo Costas contará com força máxima para o confronto.

Tudo sobre o jogo entre Peñarol e Racing (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Peñarol 🆚 Racing
Ida - Oitavas de final - Libertadores
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU);
👁️ Onde assistir: Paramount+;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (BRA);
🚩 Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Rafael da Silva Alves (BRA);
🖥️ VAR: Wagner Reway (BRA).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)
Cortes; Gularte, Herrera, Méndez e Olivera; Sosa e Trindade; Cabrera, Léo Fernández, Garcia e Maximiliano Silvera.

RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Arias; Di Cesare, Sosa e Garcia; Mura, Almendra, Juan Nardoni e Rojas; Solari, Adrian Martinez e Vergara.

