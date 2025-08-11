Club Brugge x Red Bull Salzburg: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Champions
Confira todas as informações sobre o duelo válido pela terceira rodada eliminatória do torneio continental
Club Brugge e Red Bull Salzburg se enfrentam nesta terça-feira (12), às 14h30 (de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL), em jogo válido pela volta da terceira rodada eliminatória da Champions League. O confronto terá transmissão do Lance!, através do nosso canal no YouTube, e você pode assistir clicando aqui.
➡️ Assista ao confronto entre Club Brugge e RB Salzburg, pela Champions
Na ida, mesmo jogando fora de seus domínios, a equipe belga venceu por 1 a 0, contando com um gol solitário de Roméo Vermant para garantir uma vantagem crucial. Agora, o time só precisa empatar em casa que consegue a vaga nos playoffs finais da competição continental. Por outro lado, os austríacos necessitam vencer por um gol de diferença para forçar prorrogação e, se necessário, pênaltis; dois ou mais tentos de distância colocam a equipe no estágio seguinte do torneio. Quem se classificar enfrenta o vencedor de Rangers x Viktoria Plzen; na ida, os escoceses levaram a melhor por 3 a 0.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Club Brugge e Red Bull Salzburg (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Club Brugge x Red Bull Salzburg
Jogo de volta - 3ª rodada eliminatória - Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL)
👁️ Onde assistir: YouTube do Lance!
🕴️ Arbitragem: Irfan Peljto-BOS (árbitro); Senad Ibrisimbegovic-BOS e Davor Beljo-BOS (auxiliares); Luka Bilbija-BOS (quarto árbitro)
📺 VAR: Jarred Gillett-ING e Peter Bankes-ING
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚫ Club Brugge (Técnico: Nicky Haven)
Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Jorne Spileers e Bjorn Meijer; Ludovit Reis e Raphael Onyedika; Hugo Vetlesen, Hans Vanaken e Christos Tzolis; Roméo Vermant
❌ Desfalques: Gustaff Nilsson e Michal Skoras (lesionados)
⚪🔴 Red Bull Salzburg (Técnico: Thomas Letsch)
Alexander Schlager; Stefan Lainer, Kouakou Gadou, Jacob Rasmussen e Aleksa Terzic; Nene Dorgeles, Mads Bidstrup, Soumaïla Diabaté e Maurits Kjaergaard; Petar Ratkov e Yorbe Vertessen
❌ Desfalques: Karim Onisiwo, Karim Konaté, Moussa Yeo, Justin Omoregie, Valentin Sulzbacher, Takumu Kawamura, John Mellberg, Anrie Chase e Christian Zawieschitzky (lesionados)
