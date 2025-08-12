Conheça o WSG Tirol, adversário do Real Madrid na pré-temporada

Com uma semana para a estreia de La Liga, o Real Madrid enfrenta o WSG Tirol, da Áustria, nesta terça-feira (12), às 14h (de Brasília), no único jogo amistoso de preparação para o início da temporada 2025/26. A pré-temporada do clube espanhol será mais curta do que o habitual, devido a um calendário apertado e à recusa da La Liga em adiar a estreia do Campeonato Espanhol, o que limitou o tempo de preparação do clube. Mas, afinal, você conhece o adversário dos Merengues na pré-temporada?

Fundado em 1930, o WSG Tirol, anteriormente conhecido como WSG Wattens, é um clube da cidade de Wattens, na região do Tirol, na Áustria. Embora não seja um dos clubes mais tradicionais do país, a equipe tem crescido nos últimos anos e atualmente disputa a Bundesliga austríaca, a principal divisão do país.

A temporada 2024/25 marcou a sexta participação consecutiva do clube na Bundesliga, com uma campanha sólida que resultou em uma posição no meio da tabela. Apesar de não ter classificado para a segunda fase e estado distante de uma chance de levantar a taça do Campeonato Austríaco, o Tirol tem se estabelecido como uma presença constante na primeira divisão.

Segundo o jornal espanhol "As", as 16 mil entradas disponíveis para o confronto contra o WSG Tirol foram vendidas em 40 minutos. A lotação máxima do Tivoli Stadion de Innsbruck, palco da partida, é um feito raro. A média de público do WSG Tirol na última Bundesliga Austríaca foi de 2.375 torcedores por partida.

Por que a pré-temporada do Real Madrid será curta?

Xabi Alonso reage durante dura derrota do Real Madrid para o PSG no Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes/AFP)

O questionamento forte por parte dos Blancos está condicionado à participação no Mundial de Clubes. A equipe chegou à semifinal do torneio, e jogou até o dia 9 de julho. Entre a eliminação diante do PSG e a estreia contra o Osasuna (marcado para o dia 19 de agosto), há uma distância de 40 dias, que não responde de maneira correta ao prazo mínimo de férias e recondicionamento dos jogadores.

O Madrid solicitou à direção de La Liga que adiasse os compromissos iniciais do clube, a fim de poder atingir o prazo e minimizar a distância física, bem como reduzir os riscos de lesão. Entretanto, a direção do torneio, representada pelo presidente Javier Tebas, deu resposta negativa.

Diretor de Competições da Federação Espanhola, José Alberto Peláez não vê motivos para a petição do Real Madrid. O clube espanhol pretendia iniciar sua jornada na La Liga contra o Oviedo, no dia 24 de agosto, em jogo válido pela 2ª rodada da competição.

Tudo sobre o jogo entre WSG Tirol e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

WSG Tirol 🆚 Real Madrid

Amistoso internacional

📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Tivoli Stadion, na Áustria

👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢 WSG Tirol (Técnico: Philipp Semlic)

Adam; Boras, Lawrence, Gugganig; Butler, Müller, Taferner, Bockle; Wels, Thomas e Anselm.

⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Dani Ceballos, Brahim Díaz; Vini Jr, Gonzalo García e Mbappé.

