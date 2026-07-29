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Palmeiras recusa R$ 300 milhões por titulares e mantém foco esportivo

Alviverde tem como prioridade manter Flaco López e Allan nesta janela de transferências

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
29/07/2026 11:13
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Flaco López ao lado de Allan, formado nas categorias de base do Palmeiras
Allan (direita) ao lado de Flaco López (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Palmeiras recusou, nos últimos dias, propostas pelos atacantes Flaco López e Allan, ambos titulares da equipe comandada por Abel Ferreira. Somadas, as ofertas giram em torno de R$ 300 milhões, mas foram prontamente rejeitadas pela diretoria alviverde, que não demonstrou interesse em negociar os jogadores nesta janela de transferências.

Como publicado anteriormente, a prioridade do Palmeiras é a conquista de títulos, e não a maximização do retorno financeiro com a venda de jogadores. A estratégia é sustentada pelos sucessivos superávits registrados durante as gestões de Leila Pereira e pela sólida situação financeira do clube, fatores que permitem à diretoria resistir a propostas consideradas vantajosas do ponto de vista econômico.

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Convocado para defender a Argentina na Copa do Mundo, Flaco López segue valorizado no mercado internacional. O Spartak Moscou, da Rússia, apresentou uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões, na cotação atual) para contratar o atacante.

Além da intenção de manter o jogador pelo menos até o fim da temporada, o Palmeiras avalia Flaco em 40 milhões de euros, considerando valores fixos e bônus por metas, o dobro da oferta apresentada pelo clube russo. Segundo apurou o Lance!, o atacante também não tem interesse, neste momento, em se transferir para o futebol russo e prioriza uma eventual ida para uma das principais ligas da Europa.

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Flaco López é artilheiro do Palmeiras nesta temporada com 14 gols, além de oito assistências, em 35 partidas disputadas. A informação da proposta foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

Nova cria do Palmeiras no radar inglês

Allan foi alvo de uma investida do Aston Villa, da Inglaterra, que sinalizou com 30 milhões de euros (R$ 175 milhões), sendo 25 milhões fixos e 5 milhões em variáveis garantidas, que seriam pagas ao longo do contrato do atleta.

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Assim como no caso de Flaco López, a proposta por Allan foi recusada pela diretoria alviverde. O Palmeiras considera o atacante um ativo importante para o projeto esportivo e entende que ele pode ganhar espaço na seleção brasileira durante o ciclo comandado por Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030.

Promovido ao elenco profissional na última temporada, Allan conquistou espaço rapidamente e se firmou entre os titulares da equipe de Abel Ferreira. Em 2026, o atacante disputou 34 partidas e participou de dez gols, com seis marcados e quatro assistências.

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Anteriormente, o Palmeiras negociou Estêvão, outra revelação das categorias de base, com o Chelsea. O clube inglês desembolsou 61,5 milhões de euros pela contratação do atacante, entre valores fixos e variáveis.

Allan em ação pelo Palmeiras
Allan em ação pelo Palmeiras (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

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