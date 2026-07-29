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Liverpool define Rayan como plano B em negociação por Barcola, diz rádio

Atacante brasileiro aparece entre as alternativas dos Reds

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 16:00
Supervisionado porWilson Spiler,
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O Liverpool já trabalha com alternativas para reforçar o setor ofensivo nesta janela de transferências e tem o brasileiro Rayan como um dos principais nomes caso a negociação por Bradley Barcola, do PSG, não seja concluída.

Segundo a talkSPORT, o atacante do Bournemouth é tratado internamente como uma das opções para substituir o francês, alvo prioritário da diretoria inglesa. Além de Rayan, o clube também monitora Said El Mala, do Köln, e Matias Fernández-Pardo, do Lille. O nome de Yankuba Minteh, do Brighton, chegou a ser discutido, mas perdeu força nas últimas semanas.

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Barcola segue como prioridade do Liverpool

Apesar de já avaliar um plano alternativo, o Liverpool mantém Barcola como prioridade para o ataque. De acordo com o jornal francês L'Équipe, o atacante de 23 anos aprovou o projeto esportivo apresentado pelos Reds e aguarda apenas um acordo entre os clubes para que a transferência seja concretizada.

O francês, que também despertou interesse do Arsenal, teria conversado diretamente com integrantes da comissão técnica e dirigentes do Liverpool antes de dar sinal positivo para atuar na Premier League.

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O principal entrave continua sendo o valor da negociação. Enquanto o PSG pede entre 128,5 milhões e 145 milhões de libras, segundo a Sky Sports, o Liverpool tenta reduzir a pedida antes de formalizar uma oferta oficial. Em outro momento das conversas, os ingleses estudavam iniciar as tratativas com uma proposta de cerca de 80 milhões de libras, enquanto os franceses chegaram a avaliar Barcola em até 170 milhões de euros.

Rayan surge como alternativa de peso

Com a negociação por Barcola considerada complicada financeiramente, o Liverpool intensificou a análise de outros atacantes, e Rayan ganhou espaço na lista de possíveis reforços.

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Segundo a talkSPORT, o brasileiro é visto como um "alvo dos sonhos" pelos Reds, embora sua contratação também exija um investimento elevado. A cláusula de rescisão do atacante ultrapassa 100 milhões de euros, valor que passa a valer a partir de 2027.

Caso a operação por Barcola não avance, o Liverpool poderá direcionar seus esforços para o brasileiro, que aparece entre os principais candidatos para reforçar o elenco na temporada 2026/27.

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Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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