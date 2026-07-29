Punição a Victor Gabriel chama atenção na Espanha: 'Mudar o futebol' Decisão do Tribunal brasileiro repercute na imprensa espanhola

A punição aplicada ao zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, ganhou repercussão internacional na última terça-feira (28). O jornal espanhol Marca destacou a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e classificou a medida como uma sanção que "pode mudar o futebol". O defensor foi suspenso até que o atacante Gabriel Pec, do Cruzeiro, esteja apto a voltar aos treinamentos após a grave lesão sofrida no confronto entre as equipes.

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A decisão foi tomada pela Sexta Comissão Disciplinar do STJD após analisar a entrada cometida por Victor Gabriel aos 13 minutos do segundo tempo da vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Internacional, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na jogada, o zagueiro recebeu cartão vermelho direto por utilizar força excessiva na disputa pela bola.

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Inicialmente, Pec deixou o gramado com um corte na perna, mas exames posteriores detectaram uma fratura na tíbia esquerda. O atacante precisou passar por cirurgia e deve permanecer afastado dos gramados entre três e quatro meses.

Suspensão vai além da pena tradicional

Ao analisar o caso, os auditores entenderam que a punição prevista para jogadas violentas, normalmente entre um e seis jogos de suspensão, não seria proporcional à gravidade da lesão causada.

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Com isso, decidiram aplicar uma sanção excepcional. Victor Gabriel ficará impedido de atuar até que Gabriel Pec receba alta médica e seja liberado para voltar aos treinamentos pelo Cruzeiro. A suspensão, porém, possui limite máximo de 180 dias.

Segundo o entendimento do tribunal, o defensor só poderá voltar a disputar partidas após confirmação oficial do departamento médico do Cruzeiro de que Pec retomou normalmente as atividades com o restante do elenco.

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Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Internacional perde titular em momento delicado

Além do impacto pessoal para o jogador, a decisão representa um problema esportivo para o Internacional. Victor Gabriel vinha sendo titular da equipe, que atravessa um momento complicado na temporada.

O clube ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento, e acumula quatro derrotas consecutivas. Sem prazo definido para contar novamente com o zagueiro, o Colorado terá de buscar alternativas para recompor a defesa durante a sequência da competição.

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Do outro lado, Gabriel Pec havia sido anunciado pelo Cruzeiro no início de julho, após deixar o LA Galaxy, e fazia justamente sua primeira partida como titular pela equipe mineira quando sofreu a fratura que motivou a decisão inédita do tribunal.

Victor Gabriel deixado o gramado após ser expulso (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

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