logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Punição a Victor Gabriel chama atenção na Espanha: 'Mudar o futebol'

Decisão do Tribunal brasileiro repercute na imprensa espanhola

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 18:12
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte
Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

A punição aplicada ao zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, ganhou repercussão internacional na última terça-feira (28). O jornal espanhol Marca destacou a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e classificou a medida como uma sanção que "pode mudar o futebol". O defensor foi suspenso até que o atacante Gabriel Pec, do Cruzeiro, esteja apto a voltar aos treinamentos após a grave lesão sofrida no confronto entre as equipes.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A decisão foi tomada pela Sexta Comissão Disciplinar do STJD após analisar a entrada cometida por Victor Gabriel aos 13 minutos do segundo tempo da vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Internacional, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na jogada, o zagueiro recebeu cartão vermelho direto por utilizar força excessiva na disputa pela bola.

continua após a publicidade

Inicialmente, Pec deixou o gramado com um corte na perna, mas exames posteriores detectaram uma fratura na tíbia esquerda. O atacante precisou passar por cirurgia e deve permanecer afastado dos gramados entre três e quatro meses.

Suspensão vai além da pena tradicional

Ao analisar o caso, os auditores entenderam que a punição prevista para jogadas violentas, normalmente entre um e seis jogos de suspensão, não seria proporcional à gravidade da lesão causada.

continua após a publicidade

Com isso, decidiram aplicar uma sanção excepcional. Victor Gabriel ficará impedido de atuar até que Gabriel Pec receba alta médica e seja liberado para voltar aos treinamentos pelo Cruzeiro. A suspensão, porém, possui limite máximo de 180 dias.

Segundo o entendimento do tribunal, o defensor só poderá voltar a disputar partidas após confirmação oficial do departamento médico do Cruzeiro de que Pec retomou normalmente as atividades com o restante do elenco.

continua após a publicidade
Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro
Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Internacional perde titular em momento delicado

Além do impacto pessoal para o jogador, a decisão representa um problema esportivo para o Internacional. Victor Gabriel vinha sendo titular da equipe, que atravessa um momento complicado na temporada.

O clube ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento, e acumula quatro derrotas consecutivas. Sem prazo definido para contar novamente com o zagueiro, o Colorado terá de buscar alternativas para recompor a defesa durante a sequência da competição.

continua após a publicidade

Do outro lado, Gabriel Pec havia sido anunciado pelo Cruzeiro no início de julho, após deixar o LA Galaxy, e fazia justamente sua primeira partida como titular pela equipe mineira quando sofreu a fratura que motivou a decisão inédita do tribunal.

Victor Gabriel deixado o gramado após ser expulso
Victor Gabriel deixado o gramado após ser expulso (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vasco x Independiente Medellín - Sul-Americana - Lance!TV

Vasco

AO VIVO: Assista a Vasco x Independiente Medellín com o Lance!TV

Há 14 minutos
Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia

Futebol Internacional

Rayan vira alvo do Real Madrid em meio à indefinição de renovação com Vini Jr

Há 16 minutos
Deossa em ação pelo Real Bétis

Fora de Campo

Torcida do Vasco reage a Deossa em Real Bétis x Lyon: 'Não acredito'

Há 45 minutos
Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

Seleção Brasileira

Com o fim da Era Neymar, quem será o novo camisa 10 da Seleção Brasileira?

Há 46 minutos
Leandro Paredes agride Gavi durante confusão que sucedeu final da Copa do Mundo

Futebol Internacional

Fifa abre processo contra jogadores e federação da Argentina por polêmicas na Copa

Há 1 hora
Lionel Messi com o troféu da MLS em mãos ao lado de Beckham e outros dois dirigentes

Futebol Internacional

Janela de transferências da MLS: quando fecha o mercado americano?

Há 1 hora
Mais LANCE!
Um dos destaques do Bournemouth na temporada, Kroupi chegou ao 11º gol na Premier League na partida contra o Leeds United

Alvo do Barcelona deve ficar fora de ação por cerca de 4 meses

Nelson Deossa posa para foto em apresentação no Real Betis

Betis x Lyon: alvo do Vasco marca em amistoso; veja

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League

Liverpool define Rayan como plano B em negociação por Barcola, diz rádio

Elenco do PSG perfilado antes do jogo contra o Paris FC, pela Ligue 1

Quando volta o Campeonato Francês? Veja a data de início da Ligue 1 26/27

Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo

Liverpool avança por Barcola e vê acerto com PSG mais próximo

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID

De Vini Jr a Moscardo: cinco brasileiros para ficar de olho em La Liga

Elenco do Liverpool em foto oficial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Futebol inglês troca jogadores por disputa bilionária entre investidores

Débora Bebê apresentada no Madrid CFF, da Espanha

Ex-Botafogo, Bebê celebra ida ao futebol espanhol: 'Muito motivada'

Flaco López ao lado de Allan, formado nas categorias de base do Palmeiras

Palmeiras recusa R$ 300 milhões por titulares e mantém foco esportivo

Richarlison em ação pelo Tottenham em amistoso pré-temporada

Richarlison passa em branco em amistoso do Tottenham e é criticado por ingleses: 'Apagado'

Gonzalo García e Mastantuono em ação em amistoso pelo Real Madrid

'Rival' de Endrick chama a atenção em primeiro teste do Real Madrid

Roberto Baggio, Stephen Appiah e Pep Guardiola em ação pelo Brescia

Ex-time de Baggio, Pirlo e Guardiola pode desaparecer após 114 anos; entenda

Camisas do Celta para a temporada 2026/20227

Celta de Vigo lança novas camisas para a temporada 2026/27