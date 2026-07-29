Liverpool avança por Barcola e vê acerto com PSG mais próximo Clube inglês já se acertou com o jogador e aguarda PSG para iniciar os negócios

O Liverpool deu um passo importante para contratar Barcola segundo o jornal francês "L'Équipe". O atacante deu um sinal positivo ao projeto apresentado pelo clube inglês e aguarda apenas um acordo entre Liverpool e PSG para que a transferência seja concretizada. As negociações entre os clubes seguem em andamento, embora ainda exista distância em relação aos valores pedidos pelos franceses.

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A prioridade dos Reds é reforçar o setor ofensivo após a saída de Salah. Barcola, de 23 anos, aparece como o principal alvo da diretoria e também desperta interesse do Arsenal, mas o Liverpool assumiu a dianteira da disputa depois de intensificar os contatos nas últimas semanas.

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De acordo com o L'Équipe, o atacante conversou diretamente com o técnico Iraola e com dirigentes do clube inglês antes de dar seu aval para a mudança. Ainda não há contrato assinado, mas a disposição do jogador em atuar na Premier League é vista como um fator que pode acelerar as tratativas.

O principal obstáculo segue sendo o acordo financeiro. Conforme a "Sky Sports", o PSG avalia Barcola entre 128,5 milhões e 145 milhões de libras, enquanto o Liverpool trabalha para reduzir esse valor antes de formalizar uma proposta oficial. O clube parisiense também estaria mais aberto a negociar após o francês indicar que não pretende renovar o vínculo, válido até junho de 2028.

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Barcola comemora seu gol no jogo da França contra Senegal pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O Liverpool já havia monitorado outros nomes para a ponta durante a janela, mas Barcola tornou-se o alvo prioritário depois que Yan Diomande ficou próximo de acertar com o Real Madrid. A diretoria inglesa acredita que o francês reúne características capazes de elevar o nível do setor ofensivo e preparou uma investida oficial após as conversas iniciais com os representantes do jogador.

A expectativa agora gira em torno da posição do PSG. Embora o clube francês aceite discutir uma venda, mantém uma pedida considerada elevada pelos ingleses. O entendimento entre Barcola e Liverpool, porém, é visto como um avanço importante para destravar a negociação.

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Caso o acordo financeiro seja alcançado, a transferência poderá se tornar uma das maiores da história do futebol inglês, refletindo a aposta do Liverpool em um dos atacantes mais valorizados do mercado europeu.

Como Barcola pode ajudar o Liverpool?

A possível chegada de Barcola atende a uma necessidade identificada pelo Liverpool desde a saída de Salah. O atacante atua preferencialmente pelo lado esquerdo, mas também pode jogar na direita ou centralizado, característica que amplia as opções ofensivas de Iraola.

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Um dos principais atributos do francês é a velocidade. Acostumado a atacar os espaços sem a bola, Barcola se destaca pelas arrancadas em profundidade e pela capacidade de acelerar as transições ofensivas. Segundo análise da Sky Sports, esse perfil se encaixa nas ideias de Iraola, cujas equipes costumam explorar intensidade, pressão alta e movimentação constante dos pontas.

Outro diferencial é a inteligência tática. Formado nas categorias de base do Lyon e lapidado por Luis Enrique no PSG, o atacante evoluiu na tomada de decisão e passou a alternar melhor os momentos de acelerar a jogada e de valorizar a posse de bola. A experiência como centroavante durante parte da formação também lhe deu facilidade para atacar a área e aparecer em posições de finalização.

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Além da mobilidade, Barcola reúne números expressivos. Nas últimas três temporadas, conquistou 13 títulos pelo PSG, incluindo duas Champions League consecutivas, e marcou 39 gols em mais de 150 partidas. Embora tenha perdido espaço em jogos decisivos após a chegada de Khvicha Kvaratskhelia, seguiu sendo considerado uma das principais opções do elenco parisiense.

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