Janela de transferências da MLS: quando fecha o mercado americano? Mercado secundário da MLS vai até setembro pela primeira vez em quase 20 anos

A janela de transferências secundária da MLS passou por uma mudança importante no calendário em 2026. Pela primeira vez em quase duas décadas, desconsiderando a temporada de 2020, que teve ajustes por causa da pandemia,o período de contratações foi estendido e passou a terminar junto das principais janelas de transferências do futebol europeu.

A alteração amplia o tempo disponível para que os clubes da Major League Soccer negociem reforços internacionais durante a temporada, antes da definição dos elencos para a reta final da competição e dos playoffs.

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Quando fecha a janela de transferências da MLS?

A janela secundária da MLS termina na quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Até essa data, os clubes podem registrar jogadores vindos do exterior, desde que cumpram as regras da FIFA e da liga.

Além disso, a FIFA autorizou que os três clubes canadenses da MLS: CF Montréal, Toronto FC e Vancouver Whitecaps, sigam o calendário de inscrições da Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer), e não o da Federação Canadense.

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Outras datas importantes da MLS em 2026

20 de fevereiro: prazo para envio da lista de jogadores e adequação ao orçamento salarial.

prazo para envio da lista de jogadores e adequação ao orçamento salarial. 2 de setembro: fechamento da janela secundária de transferências.

fechamento da janela secundária de transferências. 9 de outubro: congelamento das listas de jogadores para a reta final da temporada.

congelamento das listas de jogadores para a reta final da temporada. 7 de novembro: Decision Day da temporada regular.

Após o fechamento da janela, os clubes ainda poderão contratar jogadores livres, desde que estejam sem vínculo contratual e respeitem as regras de inscrição da liga até o congelamento das listas.

Mudanças nas regras da MLS para 2026

A liga também promoveu alterações importantes em seu regulamento de elenco para a temporada 2026. Entre as principais novidades estão:

fim do limite de negociações de jogadores envolvendo dinheiro entre clubes; eliminação das restrições de idade e quantidade de empréstimos entre equipes da MLS; retirada do prazo para que um atleta passe a ser considerado jogador nacional; possibilidade de retorno programado de vagas internacionais negociadas entre clubes; maior flexibilidade para registrar Jogadores Designados (Designated Players) adquiridos durante a janela secundária; ajustes nas regras para utilização da vaga suplementar 31 no elenco.

Essas mudanças ampliam a flexibilidade dos clubes no mercado e oferecem mais opções para reforçar as equipes durante a temporada.

Lionel Messi em ação pelo Inter Miami na MLS (Foto: Giorgio Viera/AFP)

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