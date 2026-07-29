Janela de transferências da MLS: quando fecha o mercado americano?
Mercado secundário da MLS vai até setembro pela primeira vez em quase 20 anos
A janela de transferências secundária da MLS passou por uma mudança importante no calendário em 2026. Pela primeira vez em quase duas décadas, desconsiderando a temporada de 2020, que teve ajustes por causa da pandemia,o período de contratações foi estendido e passou a terminar junto das principais janelas de transferências do futebol europeu.
A alteração amplia o tempo disponível para que os clubes da Major League Soccer negociem reforços internacionais durante a temporada, antes da definição dos elencos para a reta final da competição e dos playoffs.
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Quando fecha a janela de transferências da MLS?
A janela secundária da MLS termina na quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Até essa data, os clubes podem registrar jogadores vindos do exterior, desde que cumpram as regras da FIFA e da liga.
Além disso, a FIFA autorizou que os três clubes canadenses da MLS: CF Montréal, Toronto FC e Vancouver Whitecaps, sigam o calendário de inscrições da Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer), e não o da Federação Canadense.
Outras datas importantes da MLS em 2026
- 20 de fevereiro: prazo para envio da lista de jogadores e adequação ao orçamento salarial.
- 2 de setembro: fechamento da janela secundária de transferências.
- 9 de outubro: congelamento das listas de jogadores para a reta final da temporada.
- 7 de novembro: Decision Day da temporada regular.
Após o fechamento da janela, os clubes ainda poderão contratar jogadores livres, desde que estejam sem vínculo contratual e respeitem as regras de inscrição da liga até o congelamento das listas.
Mudanças nas regras da MLS para 2026
A liga também promoveu alterações importantes em seu regulamento de elenco para a temporada 2026. Entre as principais novidades estão:
- fim do limite de negociações de jogadores envolvendo dinheiro entre clubes;
- eliminação das restrições de idade e quantidade de empréstimos entre equipes da MLS;
- retirada do prazo para que um atleta passe a ser considerado jogador nacional;
- possibilidade de retorno programado de vagas internacionais negociadas entre clubes;
- maior flexibilidade para registrar Jogadores Designados (Designated Players) adquiridos durante a janela secundária;
- ajustes nas regras para utilização da vaga suplementar 31 no elenco.
Essas mudanças ampliam a flexibilidade dos clubes no mercado e oferecem mais opções para reforçar as equipes durante a temporada.
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