Richarlison passa em branco em amistoso do Tottenham e é criticado por ingleses: 'Apagado'
Jogador foi titular durante 60 minutos, mas saiu sem balançar as redes
Richarlison teve mais uma oportunidade entre os titulares do Tottenham na pré-temporada, mas deixou o campo sem conseguir balançar as redes ou participar diretamente dos principais lances ofensivos da equipe. Na noite desta quarta-feira, o atacante brasileiro atuou por 60 minutos no empate por 1 a 1 com o Sydney FC, na Austrália, antes da vitória dos ingleses por 4 a 2 nos pênaltis. Após a partida, a "Sky Sports" avaliou que o camisa 9 esteve "apagado" durante o período em que permaneceu em campo.
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O amistoso representava uma boa oportunidade para Richarlison ganhar ritmo e aproveitar os desfalques do setor ofensivo. O técnico De Zerbi segue sem contar com nomes importantes, como Solanke, Maddison, Kudus, Xavi Simons e Kulusevski, todos fora por lesão. Mesmo assim, o brasileiro teve pouca participação nas jogadas de ataque.
Atuação discreta de Richarlison em meio às chances desperdiçadas
Escalado como centroavante no esquema de De Zerbi, Richarlison encontrou dificuldades para receber bolas em condições de finalizar e pouco apareceu na área adversária. Enquanto isso, o Tottenham criou oportunidades suficientes para construir um placar mais confortável ainda no primeiro tempo, mas desperdiçou diversas chances.
O único gol da equipe no tempo normal saiu aos 29 minutos, quando Mathys Tel acertou uma cobrança de falta no ângulo. O Sydney FC empatou na segunda etapa com Takahiro Sekine, levando a decisão para os pênaltis, vencidos pelo clube inglês por 4 a 2.
Na análise publicada após o amistoso, a Sky Sports destacou que o principal problema do Tottenham foi a falta de eficiência ofensiva. Além de citar as oportunidades desperdiçadas por Gallagher e Yang Min-hyeok, a emissora classificou a atuação de Richarlison como discreta durante os 60 minutos em que esteve em campo.
Ataque do Tottenham ainda gera dúvidas na pré-temporada
Apesar da terceira vitória do Tottenham na preparação para a temporada, a atuação reforçou questionamentos sobre o setor ofensivo da equipe. A própria Sky Sports observou que, embora De Zerbi tenha reforçado principalmente a defesa e o meio-campo nesta janela, o ataque ainda necessita de soluções.
Quem mais chamou atenção foi Mathys Tel. Contratado em definitivo junto ao Bayern de Munique, o francês marcou um golaço de falta e foi apontado como o principal destaque ofensivo da equipe, justamente em meio aos rumores de que o Tottenham acompanha a situação de Savinho, do Manchester City.
Richarlison acabou substituído aos 60 minutos por Dane Scarlett e deixou o gramado sem finalizações decisivas ou participação direta no gol da equipe. O Tottenham volta a campo na sexta-feira (1º), quando enfrenta o Chelsea em mais um amistoso de pré-temporada, em Sydney.
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