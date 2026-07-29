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Richarlison passa em branco em amistoso do Tottenham e é criticado por ingleses: 'Apagado'

Jogador foi titular durante 60 minutos, mas saiu sem balançar as redes

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 11:05
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Richarlison em ação pelo Tottenham em amistoso pré-temporada
Richarlison em ação pelo Tottenham em amistoso pré-temporada (Foto: Saeed Khan / AFP)

Richarlison teve mais uma oportunidade entre os titulares do Tottenham na pré-temporada, mas deixou o campo sem conseguir balançar as redes ou participar diretamente dos principais lances ofensivos da equipe. Na noite desta quarta-feira, o atacante brasileiro atuou por 60 minutos no empate por 1 a 1 com o Sydney FC, na Austrália, antes da vitória dos ingleses por 4 a 2 nos pênaltis. Após a partida, a "Sky Sports" avaliou que o camisa 9 esteve "apagado" durante o período em que permaneceu em campo.

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O amistoso representava uma boa oportunidade para Richarlison ganhar ritmo e aproveitar os desfalques do setor ofensivo. O técnico De Zerbi segue sem contar com nomes importantes, como Solanke, Maddison, Kudus, Xavi Simons e Kulusevski, todos fora por lesão. Mesmo assim, o brasileiro teve pouca participação nas jogadas de ataque.

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Atuação discreta de Richarlison em meio às chances desperdiçadas

Escalado como centroavante no esquema de De Zerbi, Richarlison encontrou dificuldades para receber bolas em condições de finalizar e pouco apareceu na área adversária. Enquanto isso, o Tottenham criou oportunidades suficientes para construir um placar mais confortável ainda no primeiro tempo, mas desperdiçou diversas chances.

Richarlison em ação pelo Tottenham em amistoso pré-temporada
Richarlison em ação pelo Tottenham em amistoso pré-temporada (Foto: Saeed Khan / AFP)

O único gol da equipe no tempo normal saiu aos 29 minutos, quando Mathys Tel acertou uma cobrança de falta no ângulo. O Sydney FC empatou na segunda etapa com Takahiro Sekine, levando a decisão para os pênaltis, vencidos pelo clube inglês por 4 a 2.

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Na análise publicada após o amistoso, a Sky Sports destacou que o principal problema do Tottenham foi a falta de eficiência ofensiva. Além de citar as oportunidades desperdiçadas por Gallagher e Yang Min-hyeok, a emissora classificou a atuação de Richarlison como discreta durante os 60 minutos em que esteve em campo.

Ataque do Tottenham ainda gera dúvidas na pré-temporada

Apesar da terceira vitória do Tottenham na preparação para a temporada, a atuação reforçou questionamentos sobre o setor ofensivo da equipe. A própria Sky Sports observou que, embora De Zerbi tenha reforçado principalmente a defesa e o meio-campo nesta janela, o ataque ainda necessita de soluções.

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Quem mais chamou atenção foi Mathys Tel. Contratado em definitivo junto ao Bayern de Munique, o francês marcou um golaço de falta e foi apontado como o principal destaque ofensivo da equipe, justamente em meio aos rumores de que o Tottenham acompanha a situação de Savinho, do Manchester City.

Richarlison acabou substituído aos 60 minutos por Dane Scarlett e deixou o gramado sem finalizações decisivas ou participação direta no gol da equipe. O Tottenham volta a campo na sexta-feira (1º), quando enfrenta o Chelsea em mais um amistoso de pré-temporada, em Sydney.

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