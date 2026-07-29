De Vini Jr a Moscardo: cinco brasileiros para ficar de olho em La Liga Além de Antony, ex-Corinthians e ex-Mirassol também entram na lista

A temporada 2026/27 da La Liga terá novamente o Brasil representado por jogadores que ocupam papéis importantes em diferentes equipes da competição. Entre atletas já consolidados, casos de Vini Jr e Raphinha, e nomes que buscam afirmação no futebol espanhol, como Gabriel Moscardo, Antony e Luiz Júnior, o país segue como uma das principais referências estrangeiras do Campeonato Espanhol.

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Ao longo das últimas décadas, o Brasil revelou alguns dos maiores nomes da história da competição. Na nova temporada, cinco jogadores chegam cercados por expectativas distintas, seja na disputa pelo título, por vagas em competições europeias ou pela consolidação em seus respectivos clubes.

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Vini Jr e Raphinha lideram protagonismo brasileiro

Principal referência brasileira do Real Madrid, Vini Jr inicia mais uma temporada entre os protagonistas do futebol espanhol. Contratado em 2018, o atacante conquistou três títulos da La Liga e duas Champions League pelo clube merengue, além de construir uma sequência consistente de números.

Nas últimas cinco temporadas, o camisa 7 atingiu pelo menos dez gols na temporada e ultrapassou a marca de 20 gols somando todas as competições. O desempenho o colocou ao lado de nomes históricos do Real Madrid, como Di Stéfano, Puskás, Raúl, Cristiano Ronaldo e Benzema, únicos a alcançarem sequência semelhante pelo clube.

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Vini Jr e Raphinha durante o clássico espanhol entre Barcelona x Real Madrid (Foto: Haitham AL-SHUKAIRI/AFP)

No Barcelona, Raphinha chega para mais uma temporada como um dos líderes técnicos da equipe. Desde que desembarcou na Catalunha, em 2022, participou das campanhas que renderam três títulos da La Liga aos blaugranas, incluindo os dois mais recentes.

Os números também chamam atenção. Em três das quatro temporadas pelo clube, o atacante registrou ao menos dez gols e dez assistências considerando todas as competições. Em 2024/25, participou diretamente de 60 gols, tornando-se o primeiro jogador a alcançar essa marca desde as saídas de Messi e Cristiano Ronaldo do futebol europeu. Na mesma temporada, marcou 12 gols pela Champions League, recorde de um brasileiro em uma única edição do torneio.

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Depois de uma temporada 2025/26 marcada por problemas físicos e de uma lesão que encerrou sua participação na Copa do Mundo, Raphinha busca recuperar o melhor ritmo para ajudar o Barcelona na luta por mais um título nacional.

Jovens ganham espaço na Espanha

Aos 20 anos, Gabriel Moscardo inicia sua trajetória na La Liga defendendo o Espanyol. Revelado pelo Corinthians, o volante foi contratado pelo PSG em 2024 e passou por períodos de empréstimo antes de chegar ao futebol espanhol.

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Na última temporada, atuou pelo Braga, acumulando cerca de 40 partidas entre Campeonato Português e Europa League. Paralelamente, foi uma das peças da Seleção Brasileira campeã do Sul-Americano Sub-20, torneio no qual disputou oito dos nove jogos, contribuindo com um gol e uma assistência.

Quem também chega em alta é Antony. Após convencer o Betis durante o período de empréstimo, o brasileiro foi contratado em definitivo e rapidamente se tornou uma das referências ofensivas da equipe comandada por Manuel Pellegrini.

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O atacante participou diretamente de 14 gols pela La Liga e de 24 em todas as competições, desempenho que ajudou o clube andaluz a terminar entre os primeiros colocados e garantir classificação para a Champions League, competição que o Betis voltará a disputar após um intervalo de mais de duas décadas.

Luiz Júnior busca consolidar espaço no Villarreal

Entre os brasileiros da competição, Luiz Júnior será um dos representantes da posição de goleiro. O arqueiro teve participação importante na campanha que levou o Villarreal às primeiras posições da última edição da La Liga e garantiu nova vaga na Champions League.

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Contratado junto ao Famalicão em 2024, o brasileiro já soma 44 partidas como titular pelo clube espanhol. Na temporada passada, disputou 28 jogos da liga, terminou oito deles sem sofrer gols e encerrou a competição na quinta colocação do Troféu Zamora, premiação destinada aos goleiros com melhor desempenho defensivo.

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