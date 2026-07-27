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Real Madrid deve vender astro para contratar Rodri, diz jornal

Clube precisará vender jogadores para contratar o meia campeão do mundo

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 21:06
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Camavinga e Vini Jr comemorando o gol marcado entre Real Madrid e Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Camavinga e Vini Jr comemorando o gol marcado entre Real Madrid e Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)

O Real Madrid definiu que o volante Rodri, do Manchester City, será uma das prioridades do clube para reforçar o meio-campo, mas antes, o clube precisará vender alguns dos seus jogadores nesta janela de transferência para conseguir fechar algumas contratações, segundo o jornal espanhol Marca. E um desses nomes pode ser o do volante francês Eduardo Camavinga.

Depois de fechar com Bernardo Silva, Cucurella, Dumfries e Konaté, o clube ainda tem encaminhado um acerto com o atacante Yan Diomande, do RB Leipzig, que se destacou na Copa do Mundo. Alguns jovens jogadores entram na fila para deixar o clube madrilenho nesta janela de transferência, principalmente caso o interesse do Real Madrid por Rodri evolua.

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Eduardo Camavinga lidera lista de saídas

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Camavinga e Bellingham no Real Madrid. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

O principal nome cotado para ser vendido nesta janela é o meia francês Eduardo Camavinga. Embora o jogador tenha manifestado o desejo de permanecer e se redimir da temporada irregular, ele não tem conseguido convencer plenamente o técnico José Mourinho durante a pré-temporada. Segundo a imprensa espanhola, internamente, Camavinga passou a ser visto como uma peça "negociável" e menos influente no setor do que nomes como Federico Valverde, embora Aurélien Tchouaméni também seja monitorado como uma possível para clubes da Inglaterra que sondaram o atleta.

O Real Madrid estipulou que não aceitará ofertas inferiores a 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 406 milhoes) por Camavinga. A diretoria aposta na versatilidade e no histórico de títulos do atleta para atrair o interesse de gigantes da Premier League, como o Manchester United. A venda é considerada como caminho para que o clube consiga negociar financeiramente em melhores condições com o Manchester City por Rodri.

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Outros jogadores devem ser vendidos ou emprestados

Endrick, ex-Palmeiras, em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)
Endrick, ex-Palmeiras, em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

Além do impasse com Camavinga, a reformulação planejada por Mourinho deve atingir outros setores do campo. O zagueiro espanhol Raúl Asencio é apontado como o candidato mais provável a deixar o clube nas próximas semanas, já que o treinador português prioriza a contratação de um novo defensor e precisa abrir um espaço no setor para isso.

No setor ofensivo, a situação de jovens como Endrick e Mastantuono também permanece incerta, e o treinador segue usando a pré-temporada para avaliar as joias do clube e decidir quem deve ser emprestado e quem ficará.

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A forte competitividade entre as opções de ataque, que deve aumentar com a chegada de Yan Diomande, pode levar o clube a optar por novos empréstimos para garantir que os atletas tenham tempo de jogo e continuem evoluindo. Até o momento, o Real Madrid já investiu cerca de 210 milhões de euros em contratações nesta janela, o que torna as vendas de jogadores como Camavinga e Asencio e outros como uma condição inegociável para fechar o ciclo de contratações com Rodri.

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