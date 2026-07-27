Real Madrid toma decisão e faz contraproposta a Vini Jr após interesse do Arsenal Brasileiro receberá oferta do Arsenal e precisará resolver impasse com Real Madrid

Em meio ao forte interesse do Arsenal, O Real Madrid decidiu fazer um novo esforço para garantir a permanência de Vinicius Júnior, um dos seus principais jogadores. De acordo com informações do jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, o clube espanhol enviou uma contraproposta oficial ao atacante brasileiro e aos seus representantes para estender o atual vínculo.

A movimentação da diretoria merengue acontece logo após o surgimento de um forte interesse do Arsenal, que monitora de perto o impasse nas negociações entre o jogador e a equipe de Madri. A negociação para a renovação de contrato entre o Real Madrid e Vini Jr segue se arrastando desde o final do Mundial de Clubes, em 2025, quando as negociações estagnaram por divergências nos valores pedidos pelo jogador e os ofertados pelo clube.

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Em meio a impasse entre Vini Jr e Real Madrid, Arsenal faz ofensiva milionária

Vini Jr, alvo do Arsenal, na Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O Arsenal, atual campeão da Premier League, está se preparando para fazer nos próximos dias uma oferta formal para tirar o camisa 7 do Santiago Bernabéu. O plano dos ingleses inclui oferecer a Vinicius Júnior o maior salário da história do clube, superando os vencimentos que ele recebe atualmente na Espanha, estimados em cerca de 400 mil libras por semana (aproximadamente R$ 3 milhões). O técnico dos Gunners, Mikel Arteta, vê o brasileiro como uma peça prioritária para liderar o ataque da equipe na próxima temporada.

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As condições pedidas por Vini Jr. para renovar com o Real Madrid

Vini Jr usando o novo uniforme do Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Apesar de priorizar a permanência no Real Madrid, Vini Jr estabeleceu condições claras para assinar o novo contrato. O atacante deseja um salário anual de aproximadamente 20 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 116 milhões), além de garantias sobre o seu protagonismo no elenco, especialmente após a chegada de nomes de peso como Kylian Mbappé e a possível chegada de Yan Diomande. Atualmente, o brasileiro recebe cerca de 18 milhões de euros por ano em um contrato válido até junho de 2027.

As conversas para a renovação chegaram a ficar próximas de um desfecho positivo antes de serem interrompidas após a Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o Real Madrid havia elevado sua oferta e o jogador reduzido suas exigências, mas as partes não chegaram a um consenso final antes da pausa nas tratativas.

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Mourinho quer a permanência de Vinicius

Ciente da disposição do Arsenal em realizar um investimento histórico, o Real Madrid decidiu agir para não perder o atleta. A nova contraproposta enviada pelo clube deve apresentar valores superiores aos oferecidos anteriormente, tentando finalmente atingir algo próximo ao patamar financeiro solicitado pelo jogador. O técnico José Mourinho, recém-chegado ao comando da equipe, é um dos maiores entusiastas da permanência de Vinicius Júnior, considerando o atacante como um dos pilares centrais de seu projeto esportivo para as próximas temporadas.

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