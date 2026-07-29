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Alvo do Barcelona deve ficar fora de ação por cerca de 4 meses

Eli Junior Kroupi sofreu lesão no pé durante a pré-temporada

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 16:29
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Um dos destaques do Bournemouth na temporada, Kroupi chegou ao 11º gol na Premier League na partida contra o Leeds United
Um dos destaques do Bournemouth na temporada, Kroupi chegou ao 11º gol na Premier League na partida contra o Leeds United (Foto: Reprodução / X)

O Bournemouth confirmou nesta quarta-feira (29) que o atacante Eli Junior Kroupi passou por uma cirurgia no pé e ficará afastado dos gramados por um período estimado entre três e quatro meses. O francês de 20 anos sofreu a lesão durante a pré-temporada da equipe, realizada na Áustria, e precisou retornar à Inglaterra para realizar o procedimento.

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A ausência representa uma baixa importante para o técnico Marco Rose às vésperas do início da temporada 2026/27. Kroupi foi o principal artilheiro do Bournemouth na última edição da Premier League, com 13 gols em 33 partidas, além de terminar o campeonato em alta ao marcar cinco vezes nos oito jogos finais. O desempenho ajudou o clube a terminar na sexta colocação e garantir vaga na Europa League.

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Interesse de gigantes europeus

As atuações do atacante despertaram o interesse de grandes clubes do futebol europeu durante a janela de transferências. Barcelona e Arsenal aparecem entre as equipes que monitoraram a situação do jogador, mas a diretoria do Bournemouth manteve a posição de não negociar o francês neste mercado.

A lesão acontece poucos dias depois de o clube inglês reforçar publicamente que considera Kroupi uma peça fundamental para o projeto esportivo e que não pretende abrir conversas por uma transferência. Agora, a recuperação do atacante passa a ser prioridade para os Cherries.

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Eli Junior Kroupi comemora gol do Bournemouth
Eli Junior Kroupi comemora gol do Bournemouth (Foto: X/@afcbournemouth)

Companheiro de Rayan no ataque

Na atual temporada, Kroupi divide o setor ofensivo com o brasileiro Rayan, contratado pelo Bournemouth nesta janela. Antes da lesão, o francês era apontado como uma das principais referências técnicas da equipe e chegava para o novo campeonato cercado de expectativa após a temporada de destaque no futebol inglês.

Para minimizar a ausência do atacante, o Bournemouth já havia reforçado o elenco com a contratação do centroavante Álvaro Rodríguez, de 22 anos, adquirido junto ao Elche por cerca de 21 milhões de libras (aproximadamente R$ 155 milhões).

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Eli Junior Kroupi e Rayan comemoram gol do Bournemouth
Eli Junior Kroupi e Rayan comemoram gol do Bournemouth (Foto: X/@afcbournemouth)

Trajetória meteórica

Kroupi chegou ao Bournemouth em janeiro de 2025, contratado junto ao Lorient, mas permaneceu no clube francês até o fim daquela temporada antes de se apresentar à equipe inglesa. Desde então, consolidou-se rapidamente como um dos principais jovens atacantes da Premier League.

Além das boas atuações pelos Cherries, o jogador acumula convocações para as categorias de base da França e integrou a seleção que chegou à final do Campeonato Europeu Sub-19 em 2024.

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Sem Kroupi, o Bournemouth iniciará a temporada sob o comando de Marco Rose no dia 23 de agosto, quando enfrentará o Manchester City pela rodada de abertura da Premier League.

Eli Junior Kroupi comemora gol do Bournemouth
Eli Junior Kroupi comemora gol do Bournemouth (Foto: X/@afcbournemouth)

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