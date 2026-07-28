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Apesar de interesse do Arsenal, Vini Jr deve seguir no Real Madrid

Clube merengue está confiante na renovação com o camisa 7

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 13:24
Supervisionado porNathalia Gomes,
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VIni Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
VIni Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Apontado como o 'plano A' do Arsenal para o ataque, Vini Jr deve seguir tendo seu futuro ligado ao Real Madrid. Segundo a "Sky Sports", o clube espanhol não pretende negociar o atacante brasileiro nesta janela de transferências e mantém confiança em um acordo para renovar seu contrato. Novas conversas entre as partes estão previstas para esta semana.

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Segundo a emissora britânica, a diretoria merengue não considera a venda do camisa 7 nesta janela de transferências e acredita que chegará a um acordo para ampliar o vínculo do jogador. O cenário ocorre mesmo com o Arsenal acompanhando de perto a situação contratual do brasileiro, que tem apenas mais um ano de contrato.

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Segundo a publicação, a expectativa do Real Madrid é aproveitar as reuniões dos próximos dias para avançar na renovação de Vini Jr. O objetivo é assegurar a permanência de um dos principais nomes do elenco antes que o contrato entre em sua reta final.

Outro fator considerado decisivo é a posição de José Mourinho. Conforme a publicação, o treinador português vê o brasileiro como um dos pilares de seu projeto esportivo e deseja mantê-lo entre os protagonistas da equipe nas próximas temporadas.

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A confiança também passa pela postura da diretoria. A reportagem destaca que o Real Madrid nunca demonstrou intenção de negociar o atacante e segue otimista quanto a um desfecho positivo nas tratativas.

Interesse do Arsenal não muda cenário

O Arsenal monitora a situação de Vini Jr justamente por causa da indefinição contratual. No entanto, segundo análise publicada pela Sky Sports, não há indícios de que o brasileiro deseje deixar o Santiago Bernabéu neste momento.

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A emissora ressalta que situações como essa costumam ocorrer em negociações de renovação envolvendo jogadores de alto nível, quando o mercado passa a acompanhar de perto eventuais impasses entre clube e atleta. Apesar disso, não há qualquer sinal público de que Vini Jr tenha manifestado interesse em buscar um novo destino.

Vini Jr
Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

O entendimento é reforçado pelo posicionamento do Real Madrid. Além da confiança em um acordo, o clube considera o atacante uma das principais referências do elenco dentro e fora de campo. Para a diretoria, perder um jogador com esse peso esportivo e de imagem não faz parte dos planos.

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A Sky Sports também destaca que Florentino Pérez acompanha pessoalmente o caso e compartilha do desejo de manter Vini Jr no Santiago Bernabéu por longo prazo. Enquanto o Arsenal segue atento ao desenrolar das conversas, a tendência, segundo a emissora inglesa, é que o brasileiro continue defendendo o Real Madrid após o fechamento da atual janela de transferências.

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