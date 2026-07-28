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Sem espaço, Endrick pode ser emprestado pelo Real Madrid novamente

Atacante pode ser emprestado já no início da temporada

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 07:10
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Endrick, ex-Palmeiras, em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)
Endrick, ex-Palmeiras, em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

O Real Madrid, sob o comando de Mourinho, vive um momento de redefinição no seu elenco e pode optar por emprestar o atacante brasileiro Endrick para a próxima temporada. O brasileiro não é o único, e outros jovens do clube também podem ser emprestados por causa da grande quantidade de opções e concorrência no setor ofensivo. A ideia seria garantir que os jovens tenham minutagem e não tenham seu desenvolvimento estagnado pela falta de espaço no elenco principal.

De acordo com informações do jornal espanhol Marca, o clube estabeleceu como condição inegociável a saída de jogadores antes de avançar por novos alvos, como o volante Rodri, do Manchester City, um dos principais alvos do clube para a próxima temporada.

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Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge
Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Concorrente de Endrick no Real Madrid, Gonzalo García agrada Mourinho

A situação de Endrick no Real Madrid pode se complicar mais por causa da relação do técnico José Mourinho com Gonzalo García. O atacante espanhol, que ainda deve receber propostas, principalmente do Fulham, da Inglaterra, era visto como um nome provável para deixar o clube, mas passou a ser "blindado" pelo treinador português.

Mourinho enxerga em Gonzalo características únicas que faltam ao restante do plantel: o perfil de um "camisa 9" clássico, capaz de dominar o jogo aéreo e exercer uma pressão física intensa sobre os zagueiros adversários. Por ser considerado o substituto natural para Kylian Mbappé com essas valências, o técnico estaria tentando convencê-lo a permanecer, fato que dificultaria as chances de Endrick atuar com regularidade.

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Mastantuono também agrada, mas pode sair

Mastantuono - Real Madrid
Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Alberto Gardin/AFP)

Outro concorrente por espaço com Endrick no Real Madrid é Franco Mastantuono. O jovem argentino de 18 anos tem treinado bem e causado uma boa impressão em Mourinho nestes primeiros dias de pré-temporada.

Embora Mastantuono tenha agradado Mourinho durante a preparação para o início da temporada, a diretoria merengue não descarta emprestá-lo. O entendimento em Valdebebas é de que a concorrência na posição é ampla e, assim como ocorre com Endrick, o argentino precisa de um destino onde possa jogar com frequência para amadurecer taticamente.

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Nico Paz é exemplo de empréstimos que deram certo para o Real Madrid

A estratégia do Real Madrid para as joias pode se basear no caso de sucesso de Nico Paz, que se valorizou e evoluiu rapidamente ao atuar com regularidade em outro time. O clube quer evitar o erro de manter promessas no banco de reservas apenas para compor elenco.

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Além da disputa por posição, o clube enfrenta uma pressão financeira. Com cerca de 210 milhões de euros investidos em reforços como Bernardo Silva, Konaté, Cucurella e Dumfries, e com a provável chegada de Yan Diomande, o Real precisa gerar receita. Por isso, além dos possíveis empréstimos e vendas de jovens, nomes como o zagueiro Raúl Asencio e o meia Eduardo Camavinga, que já não é visto como "intocável" por Mourinho, lideram a lista de jogadores negociáveis para abrir espaço para a contratação de Rodri.

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