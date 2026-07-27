Rayan é alvo de gigante europeu após ser titular do Brasil na Copa Jogador superou Luiz Henrique e assumiu a vaga de Raphinha e ficou valorizado no mercado

O atacante brasileiro Rayan, atualmente no Bournemouth, é alvo do Liverpool para a próxima temporada. De acordo com a imprensa britânica, o jogador é visto como um possível substituto de longo prazo para Mohamed Salah. De acordo com informações do portal britânico TEAMtalk, que já havia noticiado um interesse do clube inglês em Rayan no início de julho.

Agora, o clube de Anfield voltou as atenções ao atacante revelado pelo Vasco e já fez contatos para avaliar a viabilidade do negócio pelo jovem de 19 anos. A investida contará com a ajuda do técnico Andoni Iraola, entusiasta do futebol do atleta, com quem trabalhou diretamente no Bournemouth antes de assumir o comando dos Reds.

continua após a publicidade

Rayan: titular na Copa e rápida adaptação ao futebol inglês

Rayan comemora gol com companheiros da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 (Foto: Leto Ribas / CBF)

A rápida evolução de Rayan no futebol europeu fez com que o jogador fosse reconhecido com sua participação na Copa do Mundo de 2026. O atacante não só foi convocado, como também ganhou a titularidade na Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti após a lesão de Raphinha, e fez boas atuações, embora o Brasil tenha sido eliminado precocemente.

Em sua temporada de estreia na Premier League, o jogador revelado pelo Vasco fez cinco gols e deu duas assistências em apenas 13 partidas como titular. O vigor físico e a capacidade de pressionar se encaixam no estilo de jogo desejado por Iraola.

continua após a publicidade

Liverpool tem multa rescisória e concorrência pela frente

Apesar do desejo do Liverpool, a operação financeira será complexa. O contrato de Rayan possui uma cláusula de rescisão de 130 milhões de libras (aproximadamente R$ 940 milhões), embora a imprensa inglesa noticie que esse valor só poderá ser acionado obrigatoriamente a partir de 2027. Atualmente, o valor de mercado do atleta é estimado em 60 milhões de euros, mas o clube de Rayan não pretende negociar um dos seus principais ativos por valores baixos apenas seis meses depois da chegada do brasileiro ao clube.

O Liverpool não está sozinho na disputa; Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain também monitoram a evolução do atacante, segundo o portal TeamTalk. A busca por Rayan pode ser intensificada após o marfinense Yan Diomande, outro alvo prioritário de Anfield que negou uma proposta do Liverpool, fechar com o Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Casas de apostas legalizadas

O Brasil tem 187 casas de apostas legalizadas em operação em julho de 2026, todas regulamentadas pela Lei nº 14.790/2023 e fiscalizadas pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). Diferentemente dos sites ilegais, só as plataformas autorizadas são fiscalizadas e obrigadas a fazer o pagamento dos prêmios, manter os dados dos apostadores protegidos e oferecer suporte em português.