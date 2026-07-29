Quando volta o Campeonato Francês? Veja a data de início da Ligue 1 26/27
O torneio começará oficialmente nos dias 21, 22 e 23 de agosto
A contagem regressiva para o retorno do Campeonato Francês já começou. A Ligue 1 2026/27 terá início no fim de semana de 21, 22 e 23 de agosto, com a primeira rodada distribuída ao longo dos três dias. A temporada regular será encerrada em 29 de maio de 2027, quando os 18 clubes disputarão simultaneamente a 34ª e última rodada.
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O calendário da competição foi aprovado pela Federação Francesa de Futebol (FFF) e sofreu ajustes por causa da Copa do Mundo, disputada entre junho e julho. Com isso, os clubes tiveram um período maior de preparação antes do início da nova temporada.
Além da Ligue 1, o calendário oficial também definiu as datas da Ligue 2, da Copa da França e do Champions Trophy, tradicional duelo entre os campeões da liga e da copa nacional.
Calendário da Ligue 1 2026/27
A elite do futebol francês seguirá com 18 clubes e será disputada em 34 rodadas. Diferentemente de outras grandes ligas europeias, não haverá partidas no meio da semana ao longo da temporada.
As principais datas são:
- Início da temporada: 21, 22 e 23 de agosto de 2026
- Fim do primeiro turno: 24 de janeiro de 2027
- Início do segundo turno: 31 de janeiro de 2027
- Última rodada: 29 de maio de 2027
- Playoff de ida (acesso/rebaixamento): 3 de junho de 2027
- Playoff de volta (acesso/rebaixamento): 6 de junho de 2027
Outro ponto previsto no calendário é a pausa de inverno, que ocorrerá entre 21 e 31 de dezembro de 2026. As equipes voltam a campo no início de janeiro para a sequência da competição.
Como será a preparação dos clubes
A pré-temporada começou em datas diferentes para cada equipe. Lorient, Lyon, Rennes e Troyes foram os primeiros a retomar os treinamentos, em 29 de junho, enquanto outros clubes voltaram entre 2 e 9 de julho.
O caso do PSG é diferente. Atual campeão europeu e com diversos jogadores envolvidos na Copa do Mundo, o clube parisiense marcou a reapresentação apenas para 25 de julho, permitindo um período maior de descanso ao elenco.
Antes do início da Ligue 1, algumas equipes terão compromissos importantes nas competições continentais. O Lyon disputará as fases preliminares da Champions League, enquanto o Monaco iniciará sua caminhada na Conference League, o que antecipa parte da preparação desses clubes.
Outras datas importantes da temporada
Além do Campeonato Francês, o calendário reserva espaço para as demais competições nacionais.
Champions Trophy
- 15 de agosto de 2026
Copa da França
- Entrada dos clubes da Ligue 2: 14 de novembro de 2026
- Entrada dos clubes da Ligue 1 (32 avos de final): 20 de dezembro de 2026
- Oitavas de final: 9 de janeiro de 2027
- Oitavas de final (fase seguinte): 3 de fevereiro de 2027
- Quartas de final: 3 de março de 2027
- Semifinais: 21 de abril de 2027
- Final: 15 de maio de 2027
Também já estão definidas as quatro janelas de partidas das seleções durante a temporada:
- 21 de setembro a 6 de outubro de 2026
- 9 a 17 de novembro de 2026
- 22 a 30 de março de 2027
- 7 a 15 de junho de 2027
A primeira rodada da Ligue 1 também já tem alguns confrontos confirmados. O PSG fará sua estreia em casa diante do Rennes, enquanto o Olympique de Marselha receberá o Strasbourg. Entre os promovidos, Le Mans enfrentará o Brest, e o Troyes terá pela frente o Paris FC, ambos atuando como mandantes na abertura da temporada.
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