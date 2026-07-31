Quando começam as principais ligas europeias? Veja as datas da temporada 2026/27
As cinco principais ligas da Europa já divulgaram as datas de início da temporada 2026/27
A temporada 2026/27 do futebol europeu está prestes a começar. Após a disputa da Copa do Mundo de 2026, as principais ligas nacionais retornam entre os meses de agosto e setembro, com mudanças pontuais no calendário para acomodar a pré-temporada reduzida.
La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 já divulgaram as datas de início e encerramento de suas competições. Confira quando cada campeonato começa.
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Quando começa a La Liga 2026/27?
A La Liga será a primeira das cinco principais ligas da Europa a iniciar a temporada. A competição começa no dia 15 de agosto de 2026, com os confrontos entre Alavés x Getafe e Sevilla x Rayo Vallecano.
Os atuais campeões, Barcelona e o Real Madrid, não entram em campo na rodada de abertura devido ao período de descanso concedido aos atletas que disputaram a Copa do Mundo. Os merengues estreiam em 22 de agosto, diante do Espanyol, enquanto o Barça faz sua estreia em 23 de agosto, contra o Elche.
Assim como nas últimas temporadas, o Campeonato Espanhol será disputado em 38 rodadas, com turno e returno, e tem encerramento previsto para maio de 2027.
➡️Quando volta a La Liga? Data de início da temporada 2026/27
Quando começa a Premier League?
A Premier League terá início na sexta-feira, 21 de agosto de 2026, com o duelo entre Arsenal e Coventry City, no Emirates Stadium.
Os demais jogos da primeira rodada serão disputados entre os dias 22 e 24 de agosto, enquanto a última rodada acontecerá em 30 de maio de 2027.
➡️Quando volta a Premier League? Veja a data de início da temporada 2026/27
Quando começa a Ligue 1?
O Campeonato Francês começa no fim de semana dos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2026.
A Ligue 1 seguirá com 18 clubes e 34 rodadas, mantendo o formato adotado nas últimas temporadas. A competição termina em 29 de maio de 2027.
➡️Quando volta o Campeonato Francês? Veja a data de início da Ligue 1 26/27
Quando começa a Serie A?
A Serie A italiana terá sua primeira rodada disputada entre os dias 22 e 23 de agosto de 2026.
A competição seguirá o tradicional formato de 20 clubes e 38 rodadas, com término previsto para 30 de maio de 2027.
➡️Quando começa o Campeonato Italiano? Data de início da temporada 2026/27
Quando começa a Bundesliga?
A Bundesliga será a última entre as cinco grandes ligas a começar. A abertura está marcada para o dia 28 de agosto de 2026, com o confronto entre Bayern de Munique e Stuttgart.
O Campeonato Alemão seguirá com 18 equipes e 34 rodadas, mantendo o formato de pontos corridos. A temporada será encerrada em maio de 2027.
➡️Quando volta a Bundesliga? Data de início da temporada 2026/27
Datas de início das principais ligas europeias
- La Liga (Espanha): 15 de agosto de 2026
- Premier League (Inglaterra): 21 de agosto de 2026
- Ligue 1 (França): 21 a 23 de agosto de 2026
- Serie A (Itália): 22 e 23 de agosto de 2026
- Bundesliga (Alemanha): 28 de agosto de 2026
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