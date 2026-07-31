Quando começam as principais ligas europeias? Veja as datas da temporada 2026/27 As cinco principais ligas da Europa já divulgaram as datas de início da temporada 2026/27

A temporada 2026/27 do futebol europeu está prestes a começar. Após a disputa da Copa do Mundo de 2026, as principais ligas nacionais retornam entre os meses de agosto e setembro, com mudanças pontuais no calendário para acomodar a pré-temporada reduzida.

La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 já divulgaram as datas de início e encerramento de suas competições. Confira quando cada campeonato começa.

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Quando começa a La Liga 2026/27?

A La Liga será a primeira das cinco principais ligas da Europa a iniciar a temporada. A competição começa no dia 15 de agosto de 2026, com os confrontos entre Alavés x Getafe e Sevilla x Rayo Vallecano.

Os atuais campeões, Barcelona e o Real Madrid, não entram em campo na rodada de abertura devido ao período de descanso concedido aos atletas que disputaram a Copa do Mundo. Os merengues estreiam em 22 de agosto, diante do Espanyol, enquanto o Barça faz sua estreia em 23 de agosto, contra o Elche.

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Assim como nas últimas temporadas, o Campeonato Espanhol será disputado em 38 rodadas, com turno e returno, e tem encerramento previsto para maio de 2027.

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Quando começa a Premier League?

A Premier League terá início na sexta-feira, 21 de agosto de 2026, com o duelo entre Arsenal e Coventry City, no Emirates Stadium.

Os demais jogos da primeira rodada serão disputados entre os dias 22 e 24 de agosto, enquanto a última rodada acontecerá em 30 de maio de 2027.

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Quando começa a Ligue 1?

O Campeonato Francês começa no fim de semana dos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2026.

A Ligue 1 seguirá com 18 clubes e 34 rodadas, mantendo o formato adotado nas últimas temporadas. A competição termina em 29 de maio de 2027.

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Quando começa a Serie A?

A Serie A italiana terá sua primeira rodada disputada entre os dias 22 e 23 de agosto de 2026.

A competição seguirá o tradicional formato de 20 clubes e 38 rodadas, com término previsto para 30 de maio de 2027.

➡️Quando começa o Campeonato Italiano? Data de início da temporada 2026/27

Quando começa a Bundesliga?

A Bundesliga será a última entre as cinco grandes ligas a começar. A abertura está marcada para o dia 28 de agosto de 2026, com o confronto entre Bayern de Munique e Stuttgart.

O Campeonato Alemão seguirá com 18 equipes e 34 rodadas, mantendo o formato de pontos corridos. A temporada será encerrada em maio de 2027.

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Datas de início das principais ligas europeias

La Liga (Espanha): 15 de agosto de 2026

15 de agosto de 2026 Premier League (Inglaterra): 21 de agosto de 2026

21 de agosto de 2026 Ligue 1 (França): 21 a 23 de agosto de 2026

21 a 23 de agosto de 2026 Serie A (Itália): 22 e 23 de agosto de 2026

22 e 23 de agosto de 2026 Bundesliga (Alemanha): 28 de agosto de 2026

Jogadores do Barcelona celebram título da La Liga após vitória sobre o Real Madrid (Foto: Josep Lago/AFP)

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