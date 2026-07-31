Análise tática do Guffo: como vai jogar o Real Madrid de Mourinho? Português busca reconstruir o time e recuperar a identidade do clube espanhol

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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O retorno de José Mourinho ao Real Madrid faz todo o sentido quando você entende que o clube vive uma crise mais profunda do que admite. Dois anos em branco, vestiário fracturado, identidade tática perdida entre Ancelotti, Xabi Alonso e Arbeloa. O elenco virou Frankenstein: peças de elite que nunca funcionaram como time.

E aí entra o "Special One" com algo que Florentino Pérez não dava a nenhum treinador há anos: mando total. As contratações de Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva, Diomandé e Konaté provam que o português está no controle. É o eletrochoque que o clube precisava.

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O primeiro diagnóstico é estrutural. O Real Madrid tem um buraco claríssimo na faixa dos 25 aos 32 anos, aquela idade onde jogadores deveriam assumir liderança.

Rodrygo, Tchouaméni, Mbappé, Valverde, Ceballos, Militão: seja por lesão, por baixo rendimento ou por imaturidade, nenhum se consolidou como referência de vestiário.

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Mourinho atacou isso no mercado. Trouxe Bernardo Silva em vez de um meia de 20 anos. Cucurella em vez de um lateral promessa. São peças de rendimento imediato, com caráter e maturidade. É reconstruir hierarquia pela base.

Uma temporada para o esquecimento

Taticamente, os dados são cruéis. Na temporada passada, o Real Madrid foi o time de La Liga com maior distância entre linha defensiva e atacantes: 25 metros.

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O rival acampava no meio-campo madridista e tecia jogadas à vontade. Foi o time que menos pressionou: apenas 15 ações de pressão por partida. O oitavo colocado em aproveitamento de contra-ataques, com só oito gols saídos nesse cenário.

E pior: o terceiro que menos usou suplentes na temporada toda. O Real Madrid marcou 29 gols nos últimos 30 minutos de jogo; o Barcelona, 38. Virou apenas dois jogos dos dez em que saiu perdendo. A identidade do "Hala Madrid até o fim" virou lenda.

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Aqui mora o mal-entendido sobre Mourinho. A memória coletiva reduz o Mourinho do Real Madrid a retranca e contra-ataque. Xabi Alonso, que jogou com ele, conta que a chave era outro mecanismo: nos primeiros 15 a 20 minutos, ritmo e agressividade brutal. Dois gols, partida resolvida, aí sim relaxar e pegar três contragolpes. O Real Madrid atual não consegue isso porque não tem partidas fáceis. E a temporada é longa demais para viver em modo de sobrevivência.

As soluções táticas para nova temporada

A solução tática passa por Bernardo Silva. O português é a peça integradora que falta. Ele gira em torno da bola, junta jogadores, constrói sociedades. O Real Madrid há dois anos parece um grupo de atletas que chegaram de clubes diferentes e não se conhecem. Bernardo resolve parte disso.

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O desenho ideal de Mourinho aponta para um 4-4-2 com quatro meio-campistas, onde Bellingham seja o que mais liberdade tenha, como terceiro atacante. Recuperar a polivalência de Bellingham, perdida desde a chegada de Mbappé, é prioridade.

Provável onze inicial do Real Madrid sob comando de José Mourinho (Foto: Arte/Lance!)

Cucurella é outro acerto. É o lateral que encaixa com um Vinicius (caso ele permaneça) que pode tomar licenças ofensivas, sabendo que tem cobertura atrás. Dumfries traz imposição física pela direita. Konaté resolve a zaga que nenhum técnico anterior conseguiu fixar. São quatro peças que, lidas em conjunto, desenham uma identidade: solidez, intensidade e transição.

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Falta o lançador, o cara de primeiro passe que coloque a bola no espaço para Vini e Mbappé correrem. Sem ele, o contra-ataque continua preso. O cenário é de reconstrução. Mourinho tem o poder, o mercado e o perfil para devolver identidade ao Real Madrid.

O risco é claro: se não encontrar o armador que falta e se não souber gerenciar o ego de três estrelas que jogam praticamente todo tempo, o Frankenstein continua. A expectativa é que o português, com mando total e peças de maturidade, consiga fazer o que Ancelotti, Xabi Alonso e Arbeloa não conseguiram: transformar um amontoado de craques em time.

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Se conseguir, o Bernabéu volta a ser fortaleza. Se não, o tempo não perdoará mais uma temporada lamentável dos merengues.