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Análise tática do Guffo: como vai jogar o Real Madrid de Mourinho?

Português busca reconstruir o time e recuperar a identidade do clube espanhol

PorGustavo Fogaça
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 12:10
Atualizado há 1 hora
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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José Mourinho, técnico do Real Madrid, gesticula durante treino no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas
José Mourinho, técnico do Real Madrid, gesticula durante treino no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas (Foto: Javier Soriano/AFP)

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O retorno de José Mourinho ao Real Madrid faz todo o sentido quando você entende que o clube vive uma crise mais profunda do que admite. Dois anos em branco, vestiário fracturado, identidade tática perdida entre Ancelotti, Xabi Alonso e Arbeloa. O elenco virou Frankenstein: peças de elite que nunca funcionaram como time.

E aí entra o "Special One" com algo que Florentino Pérez não dava a nenhum treinador há anos: mando total. As contratações de Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva, Diomandé e Konaté provam que o português está no controle. É o eletrochoque que o clube precisava.

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O primeiro diagnóstico é estrutural. O Real Madrid tem um buraco claríssimo na faixa dos 25 aos 32 anos, aquela idade onde jogadores deveriam assumir liderança.

Rodrygo, Tchouaméni, Mbappé, Valverde, Ceballos, Militão: seja por lesão, por baixo rendimento ou por imaturidade, nenhum se consolidou como referência de vestiário.

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Mourinho atacou isso no mercado. Trouxe Bernardo Silva em vez de um meia de 20 anos. Cucurella em vez de um lateral promessa. São peças de rendimento imediato, com caráter e maturidade. É reconstruir hierarquia pela base.

Uma temporada para o esquecimento

Taticamente, os dados são cruéis. Na temporada passada, o Real Madrid foi o time de La Liga com maior distância entre linha defensiva e atacantes: 25 metros.

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O rival acampava no meio-campo madridista e tecia jogadas à vontade. Foi o time que menos pressionou: apenas 15 ações de pressão por partida. O oitavo colocado em aproveitamento de contra-ataques, com só oito gols saídos nesse cenário.

E pior: o terceiro que menos usou suplentes na temporada toda. O Real Madrid marcou 29 gols nos últimos 30 minutos de jogo; o Barcelona, 38. Virou apenas dois jogos dos dez em que saiu perdendo. A identidade do "Hala Madrid até o fim" virou lenda.

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Aqui mora o mal-entendido sobre Mourinho. A memória coletiva reduz o Mourinho do Real Madrid a retranca e contra-ataque. Xabi Alonso, que jogou com ele, conta que a chave era outro mecanismo: nos primeiros 15 a 20 minutos, ritmo e agressividade brutal. Dois gols, partida resolvida, aí sim relaxar e pegar três contragolpes. O Real Madrid atual não consegue isso porque não tem partidas fáceis. E a temporada é longa demais para viver em modo de sobrevivência.

As soluções táticas para nova temporada

A solução tática passa por Bernardo Silva. O português é a peça integradora que falta. Ele gira em torno da bola, junta jogadores, constrói sociedades. O Real Madrid há dois anos parece um grupo de atletas que chegaram de clubes diferentes e não se conhecem. Bernardo resolve parte disso.

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O desenho ideal de Mourinho aponta para um 4-4-2 com quatro meio-campistas, onde Bellingham seja o que mais liberdade tenha, como terceiro atacante. Recuperar a polivalência de Bellingham, perdida desde a chegada de Mbappé, é prioridade.

Provável onze inicial do Real Madrid sob comando de José Mourinho
Provável onze inicial do Real Madrid sob comando de José Mourinho (Foto: Arte/Lance!)

Cucurella é outro acerto. É o lateral que encaixa com um Vinicius (caso ele permaneça) que pode tomar licenças ofensivas, sabendo que tem cobertura atrás. Dumfries traz imposição física pela direita. Konaté resolve a zaga que nenhum técnico anterior conseguiu fixar. São quatro peças que, lidas em conjunto, desenham uma identidade: solidez, intensidade e transição.

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Falta o lançador, o cara de primeiro passe que coloque a bola no espaço para Vini e Mbappé correrem. Sem ele, o contra-ataque continua preso. O cenário é de reconstrução. Mourinho tem o poder, o mercado e o perfil para devolver identidade ao Real Madrid.

O risco é claro: se não encontrar o armador que falta e se não souber gerenciar o ego de três estrelas que jogam praticamente todo tempo, o Frankenstein continua. A expectativa é que o português, com mando total e peças de maturidade, consiga fazer o que Ancelotti, Xabi Alonso e Arbeloa não conseguiram: transformar um amontoado de craques em time.

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Se conseguir, o Bernabéu volta a ser fortaleza. Se não, o tempo não perdoará mais uma temporada lamentável dos merengues.

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