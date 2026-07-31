Imprensa europeia repercute eliminação do Grêmio e critica Braithwaite Atuação do ex-atacante do Barcelona ganhou espaço no jornal espanhol

A eliminação do Grêmio nos playoffs da Copa Sul-Americana repercutiu na Europa. Após a derrota por 1 a 0 em plena Arena do Grêmio para o Bolívar, o jornal AS destacou a noite trágica do atacante Martin Braithwaite. Ex-jogador do Barcelona, o dinamarquês teve o seu desempenho rotulado como 'desastroso' pela imprensa da Espanha, ao se tornar o símbolo da queda tricolor na competição continental.

Repercussão internacional da eliminação do Grêmio na Sula (Foto: AS)

Tradução: Braithwaite vive um pesadelo

O atacante dinamarquês teve uma atuação desastrosa, assim como o restante de seus companheiros de Grêmio, na eliminação da equipe em casa na Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Precisando reverter a derrota por 3 a 2 sofrida na altitude de La Paz, o Tricolor decepcionou o seu torcedor com uma exibição apática. O Bolívar carimbou a vaga nas oitavas de final com gol do atacante Asprilla, que se somou ao goleiro Lampe no protagonismo da classificação boliviana fora de casa.

Pressionado no cargo, o técnico Luís Castro manteve o centroavante em campo durante os 90 minutos na esperança de uma reação. Braithwaite tentou oito finalizações ao longo da partida, mas acertou o alvo apenas duas vezes — a melhor delas logo no início do confronto, quando parou em grande defesa de Lampe num chute quase sem ângulo.

continua após a publicidade

O ímpeto do camisa 22, contudo, desmoronou com o passar do tempo. Seis das oito tentativas de gol surgiram ainda nos 47 minutos iniciais. O retrato da atuação trágica veio aos 111 minutos de jogo: no rebote do arqueiro adversário, dentro da pequena área e com o gol aberto, o dinamarquês carimbou a trave. A chance perdida decretou a despedida melancólica do clube gaúcho.

Confusão marcou o fim da partida

A reta final da partida ainda deu lugar a uma confusão generalizada. O meia Noriega, do Grêmio, e o volante Justiniano, do Bolívar, acabaram expulsos. Pouco depois, o lateral Marlon também recebeu o cartão vermelho por uma entrada violenta, selando o retrato da frustração gremista numa noite em que a falta de inspiração prevaleceu.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade