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Imprensa europeia repercute eliminação do Grêmio e critica Braithwaite

Atuação do ex-atacante do Barcelona ganhou espaço no jornal espanhol

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 09:27
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Martin Braithwaite, do Grêmio, perde chance clara de gol pela Copa Sul-americana
Martin Braithwaite no duelo contra o Bolívar (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

A eliminação do Grêmio nos playoffs da Copa Sul-Americana repercutiu na Europa. Após a derrota por 1 a 0 em plena Arena do Grêmio para o Bolívar, o jornal AS destacou a noite trágica do atacante Martin Braithwaite. Ex-jogador do Barcelona, o dinamarquês teve o seu desempenho rotulado como 'desastroso' pela imprensa da Espanha, ao se tornar o símbolo da queda tricolor na competição continental.

Repercussão internacional da eliminação do Grêmio na Sula
Repercussão internacional da eliminação do Grêmio na Sula (Foto: AS)

Tradução: Braithwaite vive um pesadelo
O atacante dinamarquês teve uma atuação desastrosa, assim como o restante de seus companheiros de Grêmio, na eliminação da equipe em casa na Copa Sul-Americana.

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Precisando reverter a derrota por 3 a 2 sofrida na altitude de La Paz, o Tricolor decepcionou o seu torcedor com uma exibição apática. O Bolívar carimbou a vaga nas oitavas de final com gol do atacante Asprilla, que se somou ao goleiro Lampe no protagonismo da classificação boliviana fora de casa.

Pressionado no cargo, o técnico Luís Castro manteve o centroavante em campo durante os 90 minutos na esperança de uma reação. Braithwaite tentou oito finalizações ao longo da partida, mas acertou o alvo apenas duas vezes — a melhor delas logo no início do confronto, quando parou em grande defesa de Lampe num chute quase sem ângulo.

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O ímpeto do camisa 22, contudo, desmoronou com o passar do tempo. Seis das oito tentativas de gol surgiram ainda nos 47 minutos iniciais. O retrato da atuação trágica veio aos 111 minutos de jogo: no rebote do arqueiro adversário, dentro da pequena área e com o gol aberto, o dinamarquês carimbou a trave. A chance perdida decretou a despedida melancólica do clube gaúcho.

Confusão marcou o fim da partida

A reta final da partida ainda deu lugar a uma confusão generalizada. O meia Noriega, do Grêmio, e o volante Justiniano, do Bolívar, acabaram expulsos. Pouco depois, o lateral Marlon também recebeu o cartão vermelho por uma entrada violenta, selando o retrato da frustração gremista numa noite em que a falta de inspiração prevaleceu.

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