Márcio Gabriel, da Pelé Academia, é aprovado pelo Villarreal
Zagueiro de 18 anos passará por centro formador que revelou Rodri
Cria da Pelé Academia, o zagueiro Márcio Gabriel, de 18 anos, iniciara sua trajetória no centro formador de jogadores do Villarreal, da Espanha. Dos campos de pelada da comunidade Para Pedro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para o clube que revelou o meia Rodri, do Manchester City e atual campeão do mundo com Fúria.
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O Villarreal é considerado referência mundial na formação de jogadores. Além de Rodri, o clube revelou jogadores como Pau Torres, Alex Baena e Borja Iglesias, destaques do futebol espanhol. Márcio Gabriel passou três semanas em avaliação no clube, foi aprovado e, agora, continuará seu período de adaptação no CD Roda, parceiro formador do Villarreal, localizado na província de Castellón, por onde passou também Rodri.
- Estou diante de uma grande oportunidade e vou fazer de tudo para aproveitá-la. Tudo que consegui até o momento foi com muita dificuldade, com sacrifício e apoio da minha família - afirma o zagueiro, referindo-se ao pai Márcio Jesus e à mãe Thayanne.
Capitão da equipe sub-17 do Resende em 2025, Márcio Gabriel foi um dos destaques da conquista do Campeonato Carioca Série A2 da categoria. Desde sua chegada ao clube, em 2022, destacou-se pela liderança, maturidade e segurança defensiva, além de contribuir ofensivamente em jogadas de bola parada.
Em 2026, o crescimento de Márcio Gabriel foi confirmado com sua integração ao elenco profissional do Resende. O zagueiro estreou pela equipe principal e passou a fazer parte do grupo que disputa o Campeonato Carioca A2 e a Copa Rio, consolidando mais um importante passo em sua evolução antes da oportunidade internacional.
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