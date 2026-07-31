Futebol presta homenagens a Franco Baresi após morte da lenda
Ex-zagueiro faleceu aos 66 anos; clubes e personalidades do futebol lamentam a perda de um dos grandes nomes da história
Assim que a morte de Franco Baresi foi confirmada nesta sexta-feira (31) pelo Milan, diversas homenagens começaram a ser prestadas. O ex-zagueiro e capitão histórico do clube italiano faleceu aos 66 anos, encerrando uma trajetória marcada pela fidelidade a uma única camisa e por uma carreira que o consolidou como um dos maiores defensores da história do futebol.
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Em nota oficial, o Milan lamentou a perda do ex-jogador e destacou a importância de Baresi para a identidade do clube.
— A história do Milan chora pela partida de Franco Baresi. Seu exemplo e sua dedicação serão, para sempre como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e do caminho de todo o clube — publicou a equipe italiana.
Futebol se despede de Franco Baresi com homenagens
A morte de Franco Baresi provocou uma grande comoção no futebol mundial. Ídolos, clubes e entidades esportivas prestaram homenagens ao ex-zagueiro, que construiu toda a sua carreira profissional no Milan e se tornou um dos maiores símbolos da história do clube italiano.
Um dos primeiros a prestar homenagens a Franco Baresi foi o ex-goleiro Dino Zoff, campeão mundial com a Itália em 1982. O lendário arqueiro lamentou a perda do antigo companheiro de seleção e destacou seu legado dentro e fora dos gramados.
— É um momento de grande tristeza pela morte de uma pessoa extraordinária, um jogador de futebol. Franco era uma pessoa gentil e um campeão dentro e fora de campo. É realmente uma perda enorme para a família dele, para os torcedores e para o futebol italiano. Como jogador, ele venceu em todos os níveis: copas, títulos de liga e com a seleção nacional, tudo com muito mérito. A perda de Franco é uma perda para todo o esporte italiano — afirmou Zoff.
O Real Madrid também publicou uma nota oficial para prestar solidariedade aos familiares de Baresi e ao Milan. O clube espanhol relembrou os históricos confrontos contra o capitão rossonero na antiga Copa dos Campeões da Europa, especialmente as campanhas de 1989 e 1990, quando a equipe italiana eliminou os merengues rumo ao título continental.
A Uefa também prestou homenagens a Franco Baresi, ressaltando sua trajetória vitoriosa. A entidade destacou as três conquistas da Copa dos Campeões da Europa, duas Supercopas da Uefa e as 81 partidas disputadas pela seleção italiana.
O luto também mobilizou o futebol italiano. Clubes de diferentes divisões prestaram homenagens ao eterno capitão do Milan. O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, e o técnico Massimiliano Allegri divulgaram uma mensagem de solidariedade à família de Baresi, enquanto o Monza definiu o ex-zagueiro como um ícone global do esporte e um exemplo para as futuras gerações.
Veja homenagens a Franco Baresi
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