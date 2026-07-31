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Futebol presta homenagens a Franco Baresi após morte da lenda

Ex-zagueiro faleceu aos 66 anos; clubes e personalidades do futebol lamentam a perda de um dos grandes nomes da história

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
31/07/2026 08:02
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Franco Baresi em treino do Milan no final dos anos 80
Franco Baresi, ídolo do Milan, recebeu homenagens de clubes rivais. (Foto: Junji Kurokawa / AFP)
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Franco Baresi, ex-zagueiro do Milan, faleceu aos 66 anos.
Milan lamentou sua perda e destacou sua importância para o clube.
Homenagens vieram de ídolos e clubes pelo mundo, incluindo Dino Zoff e Real Madrid.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Assim que a morte de Franco Baresi foi confirmada nesta sexta-feira (31) pelo Milan, diversas homenagens começaram a ser prestadas. O ex-zagueiro e capitão histórico do clube italiano faleceu aos 66 anos, encerrando uma trajetória marcada pela fidelidade a uma única camisa e por uma carreira que o consolidou como um dos maiores defensores da história do futebol.

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Em nota oficial, o Milan lamentou a perda do ex-jogador e destacou a importância de Baresi para a identidade do clube.

— A história do Milan chora pela partida de Franco Baresi. Seu exemplo e sua dedicação serão, para sempre como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e do caminho de todo o clube — publicou a equipe italiana.

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Futebol se despede de Franco Baresi com homenagens

A morte de Franco Baresi provocou uma grande comoção no futebol mundial. Ídolos, clubes e entidades esportivas prestaram homenagens ao ex-zagueiro, que construiu toda a sua carreira profissional no Milan e se tornou um dos maiores símbolos da história do clube italiano.

Um dos primeiros a prestar homenagens a Franco Baresi foi o ex-goleiro Dino Zoff, campeão mundial com a Itália em 1982. O lendário arqueiro lamentou a perda do antigo companheiro de seleção e destacou seu legado dentro e fora dos gramados.

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— É um momento de grande tristeza pela morte de uma pessoa extraordinária, um jogador de futebol. Franco era uma pessoa gentil e um campeão dentro e fora de campo. É realmente uma perda enorme para a família dele, para os torcedores e para o futebol italiano. Como jogador, ele venceu em todos os níveis: copas, títulos de liga e com a seleção nacional, tudo com muito mérito. A perda de Franco é uma perda para todo o esporte italiano — afirmou Zoff.

Franco Baresi, ao lado de Maradona, em disputa de lance com jogadores da Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 1990
Franco Baresi durante disputa da semifinal da Copa do Mundo de 1990 entre Itália e Argentina. (Foto: AFP)

O Real Madrid também publicou uma nota oficial para prestar solidariedade aos familiares de Baresi e ao Milan. O clube espanhol relembrou os históricos confrontos contra o capitão rossonero na antiga Copa dos Campeões da Europa, especialmente as campanhas de 1989 e 1990, quando a equipe italiana eliminou os merengues rumo ao título continental.

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A Uefa também prestou homenagens a Franco Baresi, ressaltando sua trajetória vitoriosa. A entidade destacou as três conquistas da Copa dos Campeões da Europa, duas Supercopas da Uefa e as 81 partidas disputadas pela seleção italiana.

O luto também mobilizou o futebol italiano. Clubes de diferentes divisões prestaram homenagens ao eterno capitão do Milan. O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, e o técnico Massimiliano Allegri divulgaram uma mensagem de solidariedade à família de Baresi, enquanto o Monza definiu o ex-zagueiro como um ícone global do esporte e um exemplo para as futuras gerações.

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Veja homenagens a Franco Baresi

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