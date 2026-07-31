Real Madrid dá ultimato a Vini Jr e não descarta venda
Brasileiro tem contrato até junho de 2027 com o clube espanhol
O Real Madrid transmitiu ao entorno de Vini Jr que a última oferta de renovação de contrato é definitiva e não apresentará uma nova proposta. Segundo o "Marca", o clube não descarta uma venda imediata do jogador caso o atleta não assine um novo vínculo com o clube espanhol.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Real Madrid procura encerrar o quanto antes com a incerteza da permanência ou saída de Vini Jr nessa janela de transferências. Além disso, o clube não pensa em perdê-lo sem custos em 2027, que é quando se encerra o vínculo do atacante com a equipe espanhola.
Ainda assim, Vini Jr e Real Madrid não progrediram nos últimos dias em termos de uma renovação de contrato, segundo o Lance!. No entanto, os espanhóis ainda não receberam ofertas formais de outros clubes pelo jogaodr brasileiro.
Internamente, Vini Jr é considerado um jogador chave dentro do Real Madrid e existe o reconhecimento por uma valorização financeira. No entanto, o clube não está disposto a romper a estrutura salarial e alterar a escala existente entre diferentes atletas.
Vini Jr ganha concorrência no Real Madrid
Na atual janela de transferências, Vini Jr ganhou um novo concorrente para disputar posição no Real Madrid. O clube está próximo do anúncio da contratação de Yan Diomande, uma jovem promessa do RB Leipzig e que brilhou na Copa do Mundo com a Costa do Marfim.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Igor Jesus joga? Nottingham Forest terá dois amistosos em um diaHá 1 minuto
Copa do Mundo
Movimento da Fifa prevê Copa do Mundo de 2030 com 64 seleçõesHá 12 minutos
Futebol Internacional
Vini Jr e Rodrygo podem virar 'vítimas' de Diomande no Real Madrid, diz jornalHá 42 minutos
Futebol Internacional
Franco Baresi: conheça a trajetória do ídolo do Milan que morreu aos 66 anosHá 48 minutos
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026)Há 1 hora
Copa do Mundo
Assessor de Infantino renuncia após plano polêmico para Copa do MundoHá 1 hora
Mais LANCE!