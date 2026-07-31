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Real Madrid dá ultimato a Vini Jr e não descarta venda

Brasileiro tem contrato até junho de 2027 com o clube espanhol

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 11:15
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Vini Jr lamenta chance desperdiçada em Real Madrid x Oviedo, pela La Liga
Vini Jr lamenta chance desperdiçada em Real Madrid x Oviedo, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

O Real Madrid transmitiu ao entorno de Vini Jr que a última oferta de renovação de contrato é definitiva e não apresentará uma nova proposta. Segundo o "Marca", o clube não descarta uma venda imediata do jogador caso o atleta não assine um novo vínculo com o clube espanhol.

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O Real Madrid procura encerrar o quanto antes com a incerteza da permanência ou saída de Vini Jr nessa janela de transferências. Além disso, o clube não pensa em perdê-lo sem custos em 2027, que é quando se encerra o vínculo do atacante com a equipe espanhola.

Ainda assim, Vini Jr e Real Madrid não progrediram nos últimos dias em termos de uma renovação de contrato, segundo o Lance!. No entanto, os espanhóis ainda não receberam ofertas formais de outros clubes pelo jogaodr brasileiro.

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Internamente, Vini Jr é considerado um jogador chave dentro do Real Madrid e existe o reconhecimento por uma valorização financeira. No entanto, o clube não está disposto a romper a estrutura salarial e alterar a escala existente entre diferentes atletas.

Vini Jr ganha concorrência no Real Madrid

Na atual janela de transferências, Vini Jr ganhou um novo concorrente para disputar posição no Real Madrid. O clube está próximo do anúncio da contratação de Yan Diomande, uma jovem promessa do RB Leipzig e que brilhou na Copa do Mundo com a Costa do Marfim.

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Vini Jr comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, pela La Liga
Vini Jr comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
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