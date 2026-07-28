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Quando volta a La Liga? Data de início da temporada 2026/27

Campeonato Espanhol tem retorno de times tradicionais, e Barcelona defende título

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 06:00
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Jogadores do Barcelona celebram título da La Liga após vitória sobre o Real Madrid
Jogadores do Barcelona celebram título da La Liga após vitória sobre o Real Madrid (Foto: Josep Lago/AFP)

A La Liga retorna na temporada 2026/2027 com a promessa de muita emoção na disputa pelo título do Campeonato Espanhol. Barcelona e Real Madrid são os grandes favoritos, embora outras equipes prometem se meter na disputa, como Atlético de Madrid, Villarreal e Betis.

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Com 20 clubes, a La Liga também promete uma batalha intensa por vagas na Europa League e Conference League. Além disso, o Campeonato Espanhol também conta com o retorno de clubes tradicionais, como o Deportivo La Coruña, Racing Santander e o Málaga na temporada 2026/2027.

Quando começa a La Liga 2026/2027?

O Campeonato Espanhol será o primeiro dentre as cinco grandes ligas da Europa a retornar com início marcado para o dia 15 de agosto. Nesse sábado, o Alavés recebe o Getafe, enquanto o Sevilla encara o Rayo Vallecano em casa.

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Nem Barcelona, nem Real Madrid entram em campo na primeira semana da La Liga por conta da presença de uma grande quantidade de jogadores de ambas as equipes na Copa do Mundo. Os merengues estreiam no dia 22 de agosto contra o Espanyol, enquanto os culés iniciam a defesa do título do Campeonato Espanhol contra o Elche no dia 23 de agosto.

A La Liga mantém o formato de pontos corridos com os 20 clubes se enfrentando em jogos de turno e returno, o que totaliza 38 rodadas. Com início em agosto, o Campeonato Espanhol se encerrará em maio de 2027.

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Courtois e Yamal discutindo após o jogo entre Barcelona e Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)
Courtois e Yamal discutindo após o jogo entre Barcelona e Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Quais são os 20 clubes do Campeonato Espanhol?

  1. Athletic Bilbao
  2. Atlético de Madrid
  3. Osasuna
  4. Elche
  5. Alavés
  6. Espanyol
  7. Barcelona
  8. Getafe
  9. Levante
  10. Málaga
  11. Racing Santander
  12. Rayo Vallecano
  13. Celta de Vigo
  14. Deportivo La Coruña
  15. Betis
  16. Real Madrid
  17. Real Sociedad
  18. Sevilla
  19. Valencia
  20. Villarreal

Além da presença tradicional de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, a La Liga contará com Deportivo La Coruña e Málaga, que não disputam o Campeonato Espanhol desde 2017/2018. Por outro lado, o Racing Santander não participa da elite nacional desde 2011/2012.

Regulamento da La Liga 2026/2027

Na temporada 2026/2027 da La Liga, os 20 clubes se enfrentam em jogos de ida e volta totalizando 38 rodadas.

  1. O clube com mais pontos conquista o título da La Liga
  2. Em caso de empate nos pontos, o confronto direto será o primeiro critério de desempate, seguido do saldo geral na competição e do número de gols marcados no torneio.
  3. Os quatro primeiros colocados se classificam diretamente para a fase de liga da Champions League.
  4. O 5º colocado se classifica para a Europa League.
  5. O 6º colocado se classifica para a Conference League.
  6. Os três últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão.

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