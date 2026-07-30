Real Madrid surpreende e anuncia contratação de Carlos Espí
Jogador chega para disputar espaço com Endrick
O Real Madrid surpreendeu e anunciou a contratação do centroavante Carlos Espí junto ao Levante, nesta quinta-feira (30). O atacante assinou contrato com o clube merengue até junho de 2031 e se tornou o 5º reforço da equipe de José Mourinho na temporada.
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O Real Madrid efetiva a compra de Carlos Espí após negociar a venda de Gonzalo García para o Fulham, da Inglaterra. Na última temporada, o ex-jogador do Levante foi eleito o melhor jogador sub-23 da La Liga.
Nos últimos dias, Carlos Espí esteve próximo de acertar sua ida para o Brighton, onde jogaria na Premier League. Nesta quinta-feira (30), o Real Madrid iniciou os contatos pelo jogador, que travou sua operação com o clube inglês tendo como prioridade a ida para a equipe merengue.
Na temporada passada com a camisa do Levante, Carlos Espí disputou 27 partidas e marcou 13 gols. O jogador foi peça chave na segunda metade da La Liga para evitar o rebaixamento de sua ex-equipe para a segunda divisão.
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