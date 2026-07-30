Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Real Madrid surpreende e anuncia contratação de Carlos Espí

Jogador chega para disputar espaço com Endrick

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 18:28
Favorite o Lance! no Google
Carlos Espí é anunciado como novo reforço do Real Madrid
Carlos Espí é anunciado como novo reforço do Real Madrid (Foto: Divulgação)

O Real Madrid surpreendeu e anunciou a contratação do centroavante Carlos Espí junto ao Levante, nesta quinta-feira (30). O atacante assinou contrato com o clube merengue até junho de 2031 e se tornou o 5º reforço da equipe de José Mourinho na temporada.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O Real Madrid efetiva a compra de Carlos Espí após negociar a venda de Gonzalo García para o Fulham, da Inglaterra. Na última temporada, o ex-jogador do Levante foi eleito o melhor jogador sub-23 da La Liga.

Nos últimos dias, Carlos Espí esteve próximo de acertar sua ida para o Brighton, onde jogaria na Premier League. Nesta quinta-feira (30), o Real Madrid iniciou os contatos pelo jogador, que travou sua operação com o clube inglês tendo como prioridade a ida para a equipe merengue.

continua após a publicidade

Na temporada passada com a camisa do Levante, Carlos Espí disputou 27 partidas e marcou 13 gols. O jogador foi peça chave na segunda metade da La Liga para evitar o rebaixamento de sua ex-equipe para a segunda divisão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid
José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid (Foto: Divulgação)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Bruno Viana em ação pelo Flamengo

Futebol Internacional

Ex-Flamengo e Cruzeiro, Bruno Viana acerta com clube da China

Há 20 minutos
Márcio Gabriel na sala de imprensa do Villarreal, da Espanha

Futebol Internacional

Márcio Gabriel, da Pelé Academia, é aprovado pelo Villarreal

Há 46 minutos
Gianni Infantino tem novo problema para lidar às vésperas da Copa do Mundo

Futebol Internacional

Opinião: Infantino tentou usar a ganância, mas acabou engolido por ela

Há 52 minutos
José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid

Futebol Internacional

Real Madrid busca atacante e aumenta concorrência de Endrick

Há 2 horas
Maycon Cardozo em ação pelo Bayern de Munique

Futebol Internacional

Bayern de Munique aplica 15 a 0 com dois gols de promessa brasileira

Há 2 horas
Equipe do Barranquilla reunida no vestiário, vibrando pela classificação

Futebol Internacional

Conheça o clube que eliminou o 'pai' na disputa de pênaltis

Há 2 horas
Mais LANCE!
conference league

Braga x Železničar Pančevo na Conference League: onde assistir ao vivo e escalações

Rashford em ação contra o Newcastle, pela Champions League (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Rashford se despede do Barcelona após o fim do empréstimo: 'Experiência memorável'

Ester Expósito e Mbappé juntos em restaurante

Companheira de Mbappé tomará medidas judiciais sobre boatos do relacionamento

Benfica x St. Gallen

Benfica x St. Gallen na Liga Europa: onde assistir ao vivo e escalações

Bruno Guimarães faz sinal positivo com o polegar durante vitória do Brasil contra a Escócia

Arsenal confia em acordo por contratação de Bruno Guimarães

Eddie Howe foi campeão da Copa da Liga Inglesa com o Newcastle (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Newcastle se despede de Eddie Howe e já tem substituto encaminhado, diz jornalista

Salah é o principal astro do Egito na Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

De Nyland a Salah: 61 jogadores que estiveram na Copa do Mundo continuam sem clube

Presidente da Uefa, Ceferin em evento da entidade europeia

Uefa declara boicote à Copa do Mundo e rompimento com a Fifa

Arte de onde assistir

Ajax x Vojvodina: onde assistir ao jogo da Conference League

Joan Laporta foi reeleito presidente do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Barcelona é alvo de investigação por suposta abordagem irregular a Julián Álvarez

Arte de onde assistir

PAOK e Dínamo Kiev: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Europa League

Participante do projeto IberCup correndo de braços abertos com uniforme vermelho e preto

IberCup fecha edição no Brasil com recorde de participantes e mira estreia em Salvador

Mastantuono - Real Madrid

'Rival' de Endrick se aproxima de saída do Real Madrid