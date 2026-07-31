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Endrick é relacionado para amistoso de pré-temporada do Real Madrid

Centroavante será observado pela primeira vez em campo por Mourinho

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 12:14
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Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada de 2026-2027
Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada de 2026/2027 (Foto: Divulgação)

De volta aos treinos do Real Madrid, Endrick foi relacionado para o amistoso de pré-temporada contra a Fiorentina, que será disputado neste sábado (1º). O centroavante vive a expectativa por ser titular sob olhares do técnico José Mourinho.

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Com a venda de Gonzalo García para o Fulham e a expectativa do empréstimo de Mastantuono, a dupla não foi relacionada para o duelo contra a Fiorentina. Com isso, Endrick é o nome mais provável para iniciar no comando de ataque do Real Madrid, que ainda não conta com Vini Jr e Mbappé.

Além de Endrick, o Real Madrid também relacionou o centroavante Carlos Espí, que foi anunciado como novo reforço do clube na noite de quinta-feira (30). A jovem revelação do Levante será o principal concorrente do atacante brasileiro nos primeiros amistosos da pré-temporada.

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No meio de campo, Mourinho deve insistir com o trio de jogadores mais experientes formado por Camavinga, Valverde e Guler. O Real Madrid ainda não conta com Jude Bellingham, Tchouaméni e Bernardo Silva, que irão voltar nos próximos dias após a Copa do Mundo.

Veja a lista de relacionados do Real Madrid com Endrick

Goleiros: Lunin, Sergio Mestre e Javi Navarro.

Defensores: Dumfries, Alexander-Arnold, Carreras, Fati, Joan Martínez, Fortea, Mario RIvas e Aimar García.

Meias: Camavinga, Valverde, Guler, Cestero, Lacosta e Alexis Ciria.

Atacantes: Endrick, Carlos Espí, Yáñez e Jacobo.

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José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid
José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid (Foto: Divulgação)
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