Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Virou novela? Vozinha adia apresentação ao Colo-Colo pela terceira vez

O cabo-verdiano segue sendo aguardado em Santiago

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 12:30
Favorite o Lance! no Google
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

O goleiro Vozinha, anunciado como reforço do Colo-Colo no último dia 24 de julho, ainda não se apresentou ao clube chileno e passou a gerar dúvidas sobre quando iniciará sua trajetória em Santiago. Apesar da demora, a diretoria da equipe minimiza a situação e atribui o atraso a questões pessoais e burocráticas.

O arqueiro era esperado na capital chilena na última quinta-feira (30), mas não desembarcou. Inicialmente, a chegada estava prevista para terça-feira (28), porém foi adiada em três oportunidades.

continua após a publicidade

A indefinição movimentou os bastidores do futebol chileno, mas o CEO do Colo-Colo, Jaime Pizarro, garantiu que os adiamentos foram justificados e não representam risco ao acordo.

— Foi solicitada uma prorrogação para resolver algumas questões pessoais. Obviamente, foi concedida para que ele pudesse atender suas necessidades — declarou ao jornal La Tercera.

continua após a publicidade

Segundo o dirigente colocolino, o goleiro cabo-verdiano ainda precisa concluir trâmites documentais antes de viajar para a América do Sul.

— Ele esteve em Cabo Verde. Depois, foi para Lisboa, onde também concluiu outros documentos necessários. Agora, faltam apenas algumas horas e certamente teremos novidades — completou.

Embora o clube não tenha estabelecido um prazo final para a apresentação do atleta, a diretoria reconhece que a situação não pode se prolongar por muito mais tempo.

continua após a publicidade

— Obviamente, precisamos de um prazo. É perfeitamente razoável. Veremos nas próximas horas como isso poderá ser resolvido — afirmou Pizarro.

O atraso na chegada não é o único fator que alimenta as especulações. Uma semana após o anúncio oficial, Vozinha ainda não se pronunciou publicamente sobre a transferência, o que mantém as incertezas em torno de sua apresentação.

De férias, o goleiro de Cabo Verde, eleito o melhor da Copa do Mundo de 2026 em votação popular, permanece em seu país e segue sem comentar o acerto com o clube chileno.

continua após a publicidade

Sabia dessa? Vozinha não poderá usar o apelido na camisa

Conhecido internacionalmente pelo apelido estampado na camisa, Josimar Évora Dias, o Vozinha, precisará abrir mão da alcunha em sua passagem pelo Colo-Colo. O regulamento do futebol chileno determina que apenas sobrenomes podem ser utilizados nos uniformes dos atletas.

A regra é estabelecida pela Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP). Assim, o goleiro de 40 anos terá de optar entre "Évora" ou "Dias" na camisa do clube de Santiago.

continua após a publicidade
Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo.
Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo - (Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

— Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes — diz o artigo 36 do regulamento.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Franco Baresi

Futebol Internacional

Baresi recebe homenagens de rivais, craques e clubes após morte aos 66 anos

Há 2 minutos
Jogadores do Barcelona celebram título da La Liga após vitória sobre o Real Madrid

Futebol Internacional

Quando começam as principais ligas europeias? Veja as datas da temporada 2026/27

Há 16 minutos
Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada de 2026-2027

Futebol Internacional

Endrick é relacionado para amistoso de pré-temporada do Real Madrid

Há 32 minutos
José Mourinho, técnico do Real Madrid, gesticula durante treino no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas

Futebol Internacional

Análise tática do Guffo: como vai jogar o Real Madrid de Mourinho?

Há 36 minutos
Sporting x Nottingham Forest em amistoso de pré-temporada

Onde Assistir

Sporting x Nottingham Forest: onde assistir ao amistoso de pré-temporada

Há 38 minutos
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam durante duelo entre Palmeiras e Flamengo

Futebol Nacional

Supercomputador aponta melhor time do Brasileirão como 37º do mundo; veja ranking

Há 47 minutos
Mais LANCE!
Igor Jesus comemora gol do Nottingham Forest sobre o Tottenham

Igor Jesus joga? Nottingham Forest terá dois amistosos em um dia

Troféu da Copa do Mundo exibido antes da final entre Espanha e Argentina

Movimento da Fifa prevê Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

Vini Jr lamenta chance desperdiçada em Real Madrid x Oviedo, pela La Liga

Real Madrid dá ultimato a Vini Jr e não descarta venda

Rodrygo e Vini Jr juntos em treino do Real Madrid

Vini Jr e Rodrygo podem virar 'vítimas' de Diomande no Real Madrid, diz jornal

Franco Baresi

Franco Baresi: conheça a trajetória do ídolo do Milan que morreu aos 66 anos

Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026)

Carlos Cordeiro era assessor sênior da Gianni Infantino na Fifa

Assessor de Infantino renuncia após plano polêmico para Copa do Mundo

Franco Baresi foi multicampeão pelo Milan

Internautas lamentam falecimento de Franco Baresi, do Milan: 'Lenda'

Paulo-Boston River - Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), no Morumbis, na cidade de São Paulo (SP).

Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas

Martin Braithwaite, do Grêmio, perde chance clara de gol pela Copa Sul-americana

Imprensa europeia repercute eliminação do Grêmio e critica Braithwaite

Nuno Mendes disputa espaço com Bolla em duelo entre Hungria e Portugal, nas Eliminatórias

Do corredor ao campo inteiro: entenda como o papel dos alas no futebol mudou

Franco Baresi em treino do Milan no final dos anos 80

Futebol presta homenagens a Franco Baresi após morte da lenda

Presidente da FIFA - Gianni Infantino

Lúcio de Castro: Infantino, o refém, e o capitão Renault