Virou novela? Vozinha adia apresentação ao Colo-Colo pela terceira vez O cabo-verdiano segue sendo aguardado em Santiago

O goleiro Vozinha, anunciado como reforço do Colo-Colo no último dia 24 de julho, ainda não se apresentou ao clube chileno e passou a gerar dúvidas sobre quando iniciará sua trajetória em Santiago. Apesar da demora, a diretoria da equipe minimiza a situação e atribui o atraso a questões pessoais e burocráticas.

O arqueiro era esperado na capital chilena na última quinta-feira (30), mas não desembarcou. Inicialmente, a chegada estava prevista para terça-feira (28), porém foi adiada em três oportunidades.

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A indefinição movimentou os bastidores do futebol chileno, mas o CEO do Colo-Colo, Jaime Pizarro, garantiu que os adiamentos foram justificados e não representam risco ao acordo.

— Foi solicitada uma prorrogação para resolver algumas questões pessoais. Obviamente, foi concedida para que ele pudesse atender suas necessidades — declarou ao jornal La Tercera.

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Segundo o dirigente colocolino, o goleiro cabo-verdiano ainda precisa concluir trâmites documentais antes de viajar para a América do Sul.

— Ele esteve em Cabo Verde. Depois, foi para Lisboa, onde também concluiu outros documentos necessários. Agora, faltam apenas algumas horas e certamente teremos novidades — completou.

Embora o clube não tenha estabelecido um prazo final para a apresentação do atleta, a diretoria reconhece que a situação não pode se prolongar por muito mais tempo.

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— Obviamente, precisamos de um prazo. É perfeitamente razoável. Veremos nas próximas horas como isso poderá ser resolvido — afirmou Pizarro.

O atraso na chegada não é o único fator que alimenta as especulações. Uma semana após o anúncio oficial, Vozinha ainda não se pronunciou publicamente sobre a transferência, o que mantém as incertezas em torno de sua apresentação.

De férias, o goleiro de Cabo Verde, eleito o melhor da Copa do Mundo de 2026 em votação popular, permanece em seu país e segue sem comentar o acerto com o clube chileno.

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Sabia dessa? Vozinha não poderá usar o apelido na camisa

Conhecido internacionalmente pelo apelido estampado na camisa, Josimar Évora Dias, o Vozinha, precisará abrir mão da alcunha em sua passagem pelo Colo-Colo. O regulamento do futebol chileno determina que apenas sobrenomes podem ser utilizados nos uniformes dos atletas.

A regra é estabelecida pela Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP). Assim, o goleiro de 40 anos terá de optar entre "Évora" ou "Dias" na camisa do clube de Santiago.

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Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo - (Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

— Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes — diz o artigo 36 do regulamento.

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