Vini Jr e Rodrygo podem virar 'vítimas' de Diomande no Real Madrid, diz jornal Atacante pode atuar tanto na ponta esquerda, quanto na ponta direita, o que ameaçaria brasileiros

A contratação de Diomande pelo Real Madrid pode provocar uma reorganização importante no elenco merengue para a temporada 26/27. Segundo o jornal espanhol "Marca", a chegada do atacante marfinense tende a aumentar a concorrência no setor ofensivo e pode reduzir o espaço de diversos jogadores do atual grupo. Entre os nomes citados pela publicação estão os brasileiros Vini Jr, Rodrygo e Endrick, além de Arda Güler e Brahim Díaz.

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Primeiro jogador da Costa do Marfim a vestir a camisa do Real Madrid, Diomande chega como uma das principais contratações da janela de transferências. O investimento feito pelo clube também reforça a expectativa de que ele assuma papel de destaque logo na primeira temporada no Santiago Bernabéu.

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Versátil, o atacante pode atuar pelos dois lados do campo. Embora tenha preferência pela ponta esquerda, também acumulou partidas pela direita no Leipzig e alternou as duas posições durante a Copa do Mundo. Essa flexibilidade é justamente um dos fatores que, segundo o Marca, pode alterar a distribuição de minutos no elenco.

Yan Diomande na partida entre Costa do Marfim e Equador na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Brasileiros entram na lista de jogadores ameaçados

Entre os casos analisados pelo jornal, Vini Jr aparece em uma situação diferente dos demais. A publicação afirma que o brasileiro não perderia espaço imediatamente em campo, mas a chegada de Diomande aumenta a pressão sobre a renovação de seu contrato.

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O atacante já manifestou o desejo de permanecer no Real Madrid por toda a carreira, mas as negociações seguem sem um desfecho definitivo. Para o Marca, a contratação do marfinense também representa uma alternativa para o clube caso a renovação não seja concretizada, já que Diomande pode atuar naturalmente pela ponta esquerda.

Rodrygo também é citado entre os jogadores que podem enfrentar maior concorrência. O brasileiro, que se recupera de uma grave lesão e tem retorno previsto apenas para janeiro, precisará reconquistar espaço em um setor que passa a contar com mais opções. Segundo a publicação espanhola, ele terá de disputar minutos nas duas pontas para voltar a ser protagonista no ataque merengue.

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Já Endrick pode encontrar um cenário ainda mais complicado. Com Gonzalo García praticamente acertado com o Fulham, o brasileiro tende a assumir a condição de principal reserva de Mbappé na função de centroavante. Ainda assim, a chegada de Carlos Espí, anunciado pelo Real Madrid nesta janela, amplia a concorrência no setor ofensivo. Além disso, Endrick também aparece como opção eventual para atuar pela ponta direita, o que torna a disputa por minutos ainda mais acirrada.

Güler e Brahim também podem perder protagonismo

A reformulação projetada pelo Marca também atinge Arda Güler. De acordo com o jornal, a preferência de José Mourinho pelo esquema 4-2-3-1 favoreceria Bellingham como meia central, enquanto Diomande ocuparia uma das pontas. Com isso, o turco teria menos oportunidades justamente na posição em que costuma render melhor.

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Uma alternativa seria utilizá-lo mais recuado no meio-campo, exercendo funções de construção. Ainda assim, essa mudança reduziria sua presença na faixa mais ofensiva do campo.

Outro nome citado é Brahim Díaz. Nas últimas temporadas, o espanhol consolidou-se como a principal opção para substituir os titulares do setor ofensivo sempre que necessário. Com a nova configuração do elenco, porém, o Marca avalia que Güler passaria a ocupar esse posto, fazendo com que Brahim descesse mais um degrau na hierarquia do ataque.

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Enquanto isso, Bernardo Silva não aparece entre os possíveis prejudicados. Segundo a publicação, o português seria utilizado prioritariamente como meio-campista, função considerada estratégica para o elenco após sua chegada.

Mercado também pode provocar saídas

A chegada de Diomande não deve afetar apenas a disputa interna por vagas. Segundo o Marca, o Real Madrid também estuda movimentações no mercado para equilibrar o elenco após o investimento realizado.

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Gonzalo García está de saída para o Fulham. Segundo o Marca, a venda do atacante faz parte do movimento do Real Madrid para equilibrar os gastos realizados com a contratação de Diomande e enxugar um setor ofensivo que ganhou ainda mais concorrência nesta janela.

Já Mastantuono também pode deixar o Bernabéu temporariamente. Embora o Real Madrid mantenha confiança no potencial do argentino, a avaliação interna é de que um empréstimo ofereceria mais oportunidades de desenvolvimento. Fulham e Fiorentina são apontados como interessados no jovem, contratado pelo clube espanhol por mais de 60 milhões de euros.

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