Baresi recebe homenagens de rivais, craques e clubes após morte aos 66 anos Inter de Milão, Juventus e ex-companheiros falaram sobre o falecimento da lenda italiana

A morte de Franco Baresi, aos 66 anos, mobilizou clubes, dirigentes, ex-jogadores e entidades do futebol mundial nesta sexta-feira (31). Ídolo máximo do Milan e um dos maiores defensores da história, o italiano recebeu homenagens de rivais históricos, companheiros de geração e nomes que marcaram diferentes épocas do esporte. Entre as manifestações, voltou a repercutir uma declaração de Diego Maradona, que, ainda em 1989, definiu Baresi como "o melhor defensor" que enfrentou.

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Ao longo da carreira, Baresi disputou 719 partidas pelo Milan, conquistou seis títulos italianos, três Copas dos Campeões da Europa e foi campeão da Copa do Mundo de 1982 com a seleção da Itália. A identificação com o clube rossonero e o respeito conquistado entre adversários ficaram evidentes nas mensagens publicadas ao longo do dia.

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Rivais, entidades e dirigentes exaltam legado

A Inter de Milão, principal rival do Milan, destacou o papel de Baresi na história do Derby della Madonnina e lembrou que o ex-zagueiro transformou a rivalidade em um exemplo de respeito dentro de campo. O presidente Giuseppe Marotta e toda a diretoria nerazzurra também prestaram solidariedade à família do ex-capitão.

Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l'Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha… pic.twitter.com/huovhsR5gG — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 31, 2026

A Juventus ressaltou que Baresi entrou para a história não apenas pelo talento, mas também pela postura fora das quatro linhas, classificando-o como referência para diferentes gerações de jogadores e torcedores.

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Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato… — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2026

A Roma também publicou uma mensagem de pesar, afirmando que o ex-zagueiro deixou uma marca permanente na história do futebol italiano.

L'AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, che con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.



Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari. — AS Roma (@OfficialASRoma) July 31, 2026

Entre as entidades, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, definiu Baresi como um "capitão sem tempo" e afirmou que sua história será eterna. A Uefa lembrou a trajetória do italiano com a camisa do Milan e da seleção, destacando os títulos continentais e a relevância de um dos maiores defensores do futebol.

Já Giovanni Malagò, presidente da federação italiana, afirmou que o futebol do país perdeu uma de suas maiores lendas. O dirigente ressaltou a fidelidade de Baresi às únicas duas camisas que vestiu durante a carreira — Milan e Itália — e anunciou que a memória do ex-capitão será homenageada nos próximos compromissos da seleção italiana.

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Ex-jogadores lembram liderança e influência

Diversos ex-atletas recorreram às redes sociais para recordar momentos ao lado de Baresi ou reconhecer sua influência na carreira. Totti publicou um vídeo acompanhado da mensagem "Ciao leggenda", enquanto Zanetti se despediu chamando o italiano de "bandeira, capitão e lenda", compartilhando uma foto dos dois com um troféu da Champions League.

Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre!



Buon viaggio, Franco. pic.twitter.com/BJm7a5QxPJ — Javier Zanetti (@javierzanetti) July 31, 2026

Buffon relembrou sua estreia na Serie A, em 1995, justamente diante do Milan comandado por Baresi.

– Eu tinha 17 anos e compreendi ainda mais claramente o que significava representar o futebol com classe, liderança e respeito. Descanse em paz, Franco – escreveu o ex-goleiro.

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Fabio Cannavaro também recordou a influência do compatriota sobre toda uma geração de defensores.

– Obrigado por ser um exemplo para a minha geração. Todos nós tentávamos imitá-lo. Você foi um símbolo, um capitão e uma pessoa maravilhosa – publicou o campeão mundial de 2006.

David Beckham, que defendeu o Milan durante a carreira, fez três publicações em homenagem ao ex-capitão. Em uma delas, lembrou que Baresi era um de seus maiores ídolos de infância e resumiu o sentimento em poucas palavras.

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– Que jogador, que homem.

Franco Baresi, lenda do Milan e da seleção italiana (Foto: reprodução)

Maradona eternizou admiração por Baresi

Entre as homenagens resgatadas após a morte do italiano, uma das mais marcantes foi protagonizada por Diego Maradona.

Depois de enfrentar o Milan em 1989, o argentino apareceu segurando a camisa de Baresi e fez uma declaração que atravessou décadas.

– Esta camisa pertence a um grande jogador. Acho que Franco Baresi é o melhor defensor. Esta é uma lembrança que vou guardar pelo resto da minha vida – afirmou o argentino na época.

Diego Maradona after playing Milan in 1989 🗣️



"This shirt belongs to a great player, I think Franco Baresi is the best as a defender. This is a memory that I will keep for the rest of my life." pic.twitter.com/MaCFbLdj9q — 90s Football (@90sfootball) July 31, 2026

O reconhecimento também veio de clubes que enfrentaram Baresi nas maiores competições europeias. O Real Madrid lamentou a morte de uma das maiores lendas do futebol mundial e relembrou os confrontos históricos entre as equipes nas semifinais da antiga Copa dos Campeões, quando o Milan eliminou os espanhóis em campanhas que terminaram com o título continental.

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O Barcelona também publicou nota oficial de pesar, classificando Baresi como uma lenda do futebol italiano e capitão eterno do Milan, além de destacar que sua liderança e legado permanecerão vivos na memória do esporte.

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