Igor Jesus joga? Nottingham Forest terá dois amistosos em um dia Clube venceu o Portimonense nesta manhã e, à tarde, enfrenta o Sporting

O Nottingham Forest terá uma situação incomum nesta sexta-feira (31) durante a reta final da pré-temporada. Horas depois de entrar em campo contra o Portimonense, em Portugal, a equipe inglesa volta a jogar, desta vez diante do Sporting, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Algarve. Com dois amistosos marcados para o mesmo dia, a tendência é que o técnico Oliver Glasner promova uma ampla rotação no elenco, o que coloca em dúvida a participação de Igor Jesus no segundo compromisso.

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O Forest iniciou a jornada dupla pela manhã e venceu o Portimonense por 2 a 1. Taiwo Awoniyi abriu o placar de pênalti ainda no primeiro tempo, João Reis empatou após o intervalo, e Xaver Schlager marcou o gol da vitória inglesa com um chute de fora da área. Agora, poucas horas depois, a equipe encara o Sporting no último amistoso antes do início da temporada 2026/27.

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Igor Jesus pode ser preservado

A realização de dois jogos em um intervalo de poucas horas torna improvável a repetição da mesma equipe. A expectativa é que Glasner distribua a carga de minutos entre os atletas disponíveis, utilizando formações diferentes em cada partida.

Por isso, embora Igor Jesus apareça entre os prováveis titulares divulgados antes do confronto com o Sporting, existe a possibilidade de o atacante brasileiro ser preservado ou ter sua minutagem controlada. O mesmo vale para outros jogadores considerados importantes no elenco.

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Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/X)

O amistoso também chama atenção por acontecer em meio às movimentações do mercado. O zagueiro Ousmane Diomande, do Sporting, está próximo de acertar sua transferência justamente para o Nottingham Forest e, por isso, não deve ser utilizado pela equipe portuguesa.

Como chegam as equipes

O Sporting encerra sua preparação para a temporada embalado por bons resultados. A equipe comandada por Rui Borges venceu os três últimos amistosos disputados: goleou Celtic e Strasbourg e, na partida mais recente, superou o Monaco por 2 a 0.

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Do lado inglês, o Nottingham Forest também chega invicto na pré-temporada. Antes da vitória sobre o Portimonense nesta sexta-feira, a equipe havia derrotado Notts County e Blackburn Rovers, além de empatar com o Vitória de Guimarães.

Sporting x Nottingham Forest

Data: sexta-feira, 31 de julho

sexta-feira, 31 de julho Horário: 15h45 (de Brasília)

15h45 (de Brasília) Local: Estádio Algarve, Portugal

Estádio Algarve, Portugal Transmissão: SportyNet (TV) e YouTube

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