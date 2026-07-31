Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Igor Jesus joga? Nottingham Forest terá dois amistosos em um dia

Clube venceu o Portimonense nesta manhã e, à tarde, enfrenta o Sporting

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 11:53
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Igor Jesus comemora gol do Nottingham Forest sobre o Tottenham
Igor Jesus comemora gol do Nottingham Forest sobre o Tottenham (Foto: Divulgação/Premier League)

O Nottingham Forest terá uma situação incomum nesta sexta-feira (31) durante a reta final da pré-temporada. Horas depois de entrar em campo contra o Portimonense, em Portugal, a equipe inglesa volta a jogar, desta vez diante do Sporting, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Algarve. Com dois amistosos marcados para o mesmo dia, a tendência é que o técnico Oliver Glasner promova uma ampla rotação no elenco, o que coloca em dúvida a participação de Igor Jesus no segundo compromisso.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O Forest iniciou a jornada dupla pela manhã e venceu o Portimonense por 2 a 1. Taiwo Awoniyi abriu o placar de pênalti ainda no primeiro tempo, João Reis empatou após o intervalo, e Xaver Schlager marcou o gol da vitória inglesa com um chute de fora da área. Agora, poucas horas depois, a equipe encara o Sporting no último amistoso antes do início da temporada 2026/27.

continua após a publicidade

Igor Jesus pode ser preservado

A realização de dois jogos em um intervalo de poucas horas torna improvável a repetição da mesma equipe. A expectativa é que Glasner distribua a carga de minutos entre os atletas disponíveis, utilizando formações diferentes em cada partida.

Por isso, embora Igor Jesus apareça entre os prováveis titulares divulgados antes do confronto com o Sporting, existe a possibilidade de o atacante brasileiro ser preservado ou ter sua minutagem controlada. O mesmo vale para outros jogadores considerados importantes no elenco.

continua após a publicidade
Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest
Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/X)

O amistoso também chama atenção por acontecer em meio às movimentações do mercado. O zagueiro Ousmane Diomande, do Sporting, está próximo de acertar sua transferência justamente para o Nottingham Forest e, por isso, não deve ser utilizado pela equipe portuguesa.

Como chegam as equipes

O Sporting encerra sua preparação para a temporada embalado por bons resultados. A equipe comandada por Rui Borges venceu os três últimos amistosos disputados: goleou Celtic e Strasbourg e, na partida mais recente, superou o Monaco por 2 a 0.

continua após a publicidade

Do lado inglês, o Nottingham Forest também chega invicto na pré-temporada. Antes da vitória sobre o Portimonense nesta sexta-feira, a equipe havia derrotado Notts County e Blackburn Rovers, além de empatar com o Vitória de Guimarães.

Sporting x Nottingham Forest

  • Data: sexta-feira, 31 de julho
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Algarve, Portugal
  • Transmissão: SportyNet (TV) e YouTube

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Sporting x Nottingham Forest em amistoso de pré-temporada

Onde Assistir

Sporting x Nottingham Forest: onde assistir ao amistoso de pré-temporada

Há 1 minuto
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam durante duelo entre Palmeiras e Flamengo

Futebol Nacional

Supercomputador aponta melhor time do Brasileirão como 37º do mundo; veja ranking

Há 11 minutos
Troféu da Copa do Mundo exibido antes da final entre Espanha e Argentina

Copa do Mundo

Movimento da Fifa prevê Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

Há 28 minutos
Vini Jr lamenta chance desperdiçada em Real Madrid x Oviedo, pela La Liga

Futebol Internacional

Real Madrid dá ultimato a Vini Jr e não descarta venda

Há 55 minutos
Rodrygo e Vini Jr juntos em treino do Real Madrid

Futebol Internacional

Vini Jr e Rodrygo podem virar 'vítimas' de Diomande no Real Madrid, diz jornal

Há 57 minutos
Franco Baresi

Futebol Internacional

Franco Baresi: conheça a trajetória do ídolo do Milan que morreu aos 66 anos

Há 1 hora
Mais LANCE!
Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026)

Carlos Cordeiro era assessor sênior da Gianni Infantino na Fifa

Assessor de Infantino renuncia após plano polêmico para Copa do Mundo

Franco Baresi foi multicampeão pelo Milan

Internautas lamentam falecimento de Franco Baresi, do Milan: 'Lenda'

Paulo-Boston River - Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), no Morumbis, na cidade de São Paulo (SP).

Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas

Martin Braithwaite, do Grêmio, perde chance clara de gol pela Copa Sul-americana

Imprensa europeia repercute eliminação do Grêmio e critica Braithwaite

Nuno Mendes disputa espaço com Bolla em duelo entre Hungria e Portugal, nas Eliminatórias

Do corredor ao campo inteiro: entenda como o papel dos alas no futebol mudou

Franco Baresi em treino do Milan no final dos anos 80

Futebol presta homenagens a Franco Baresi após morte da lenda

Presidente da FIFA - Gianni Infantino

Lúcio de Castro: Infantino, o refém, e o capitão Renault

Franco Baresi é considerado um dos maiores zagueiros da históri

Morre Franco Baresi, lenda do Milan e um dos maiores zagueiros da história do futebol

Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos

Manchester City acerta termos com destaque da Copa do Mundo

Jack Grealish - Manchester City

Astro do City ganha nova chance após retorno de empréstimo

Casemiro foi apresentado pelo Inter Miami

Casemiro exalta Messi em apresentação no Inter Miami: 'Deus'

Asprilla comemora gol em partida do Bolívar contra o Grêmio na Sul-Americana

Veja gol em Grêmio x Bolívar: Asprilla abre o placar