Internautas lamentam falecimento de Franco Baresi, do Milan: 'Lenda' Jogador fez 720 partidas pelo clube

O ex-zagueiro italiano Franco Baresi faleceu na madrugada desta sexta-feira (31) aos 66 anos e gerou diversos lamentos de fãs nas redes sociais. O defensor é considerado um dos maiores e melhores da história do futebol e, além de uma lenda do Milan, o jogador também conquistou a Copa do Mundo pela Itália no ano de 1982.

➡️Morre Franco Baresi, lenda do Milan e um dos maiores zagueiros da história do futebol

Baresi estava enfrentando problemas de saúde nos últimos meses e, até o momento, a causa da morte ainda não foi divulgada. Em 2025, o ex-zagueiro passou por uma cirurgia para retirar um nódulo no pulmão e, desde então, seu quadro clínico era motivo de cuidados específicos.

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Veja algumas mensagens nas redes sociais:

Esse é lenda. Mudou a história da posicao — Julian Batistini (@apenasumrapaz20) July 31, 2026

Tive o prazer de assistir jogos do Milan, quando ele estava em atividade. É o maior zagueiro que já vi!!! Descanse em paz. — Índio (@IndioGoytacaz) July 31, 2026

Era espetacular! — Wendell Cavalcanti (@WendellCav84846) July 31, 2026

Meus sentimentos a toda família italiana e a todos os fãs. — Valverde 💻 (@joabevalverde) July 31, 2026

Anulou o Romário na final da Copa de 1994. — Chato Palestra (@chatopalestra) July 31, 2026

Franco Baresi, da Itália, enfrentou o Brasil em 1994 (Foto: Daniel GARCIA / AFP)

Baresi dedicou a carreira ao Milan

Nascido em Travagliato, em 8 de maio de 1960, Franco Baresi construiu uma trajetória rara no futebol ao defender apenas um clube durante toda a carreira. Formado nas categorias de base do Milan, estreou pela equipe principal em 1978 e permaneceu no clube até encerrar a carreira, em 1997.

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Foram 720 partidas oficiais e 32 gols marcados em quase duas décadas vestindo a camisa rossonera. Como capitão por muitos anos, comandou uma das defesas mais emblemáticas da história do futebol, ao lado de Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Mauro Tassotti.

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A passagem pelo Milan foi marcada por uma coleção de títulos: seis Campeonatos Italianos, três Champions Leagues, duas Copas Intercontinentais, três Supercopas da Europa e quatro Supercopas da Itália. Como homenagem à sua trajetória, o clube aposentou a camisa 6 após sua despedida dos gramados.

Campeão do mundo pela Itália

Pela seleção italiana, Baresi disputou 82 partidas e participou de três edições da Copa do Mundo. Fez parte do elenco campeão mundial em 1982, conquistou o terceiro lugar em 1990 e foi vice-campeão em 1994.

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Na Copa disputada nos Estados Unidos, protagonizou uma das histórias mais marcantes do torneio. Após sofrer uma grave lesão no joelho na estreia da Itália, retornou de forma surpreendente para disputar a final contra o Brasil, realizando uma atuação memorável na marcação sobre Romário. Apesar da recuperação, acabou desperdiçando uma das cobranças na disputa por pênaltis que deu o tetracampeonato aos brasileiros.

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