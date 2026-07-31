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Supercomputador aponta melhor time do Brasileirão como 37º do mundo; veja ranking

Líder da Série A, Palmeiras aparece como segundo melhor do Brasil no ranking

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 11:59
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Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam durante duelo entre Palmeiras e Flamengo
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam durante duelo entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

O supercomputador da Opta apontou o Flamengo como o melhor time do Brasil, mas apenas o 37º no ranking mundial. O levantamento, atualizado diariamente pela empresa de estatísticas, coloca o Rubro-Negro à frente do atual líder do Brasileirão, o Palmeiras, que ocupa a 40ª colocação. Ambos somam 90,4 pontos cada, mas a equipe carioca leva a melhor nos critérios de desempate.

➡️ Palmeiras iguala maior distância para o Flamengo no Brasileirão e mostra força como visitante

Cruzeiro (76º), Fluminense (80º) e Botafogo (83º) completam o grupo dos cinco brasileiros mais bem posicionados. O ranking considera mais de 13,5 mil equipes masculinas de aproximadamente 190 países e mais de 600 ligas nacionais.

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A liderança do Brasileirão não se reflete na classificação da Opta. Embora o Palmeiras tenha vantagem de oito pontos sobre o Flamengo na competição nacional, aparece atrás do rival no ranking global por critérios internos da metodologia.

Outro dado que chama atenção é a comparação entre ligas. A Premier League, apontada pela Opta como a principal competição nacional do mundo, tem 19 representantes à frente dos clubes brasileiros. Até Coventry City (34º) e Ipswich Town (36º), promovidos recentemente à primeira divisão inglesa, aparecem acima de Flamengo e Palmeiras. Apenas o Hull City, 47º colocado, está atrás da dupla brasileira. Segundo a empresa de estatísticas, o Campeonato Brasileiro ocupa a sexta posição entre as ligas mais fortes do mundo.

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Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️ Chances de título do Palmeiras disparam em relação ao Flamengo no Brasileirão

Ranking dos 10 melhores times do mundo

    1.
  1. Arsenal – 100,0 pontos
    2. 2.
  2. Bayern de Munique – 100,0
    3. 3.
  3. Manchester City – 98,2
    4. 4.
  4. PSG – 97,5
    5. 5.
  5. Barcelona – 96,4
    6. 6.
  6. Manchester United – 96,1
    7. 7.
  7. Aston Villa – 95,2
    8. 8.
  8. Real Madrid – 95,2
    9. 9.
  9. Inter de Milão – 94,8
    10. 10.
  10. Liverpool – 94,7

Ranking dos clubes da Série A do Brasileirão

    1.
  1. Flamengo – 90,4 pontos (37º no mundo)
    2. 2.
  2. Palmeiras – 90,4 (40º)
    3. 3.
  3. Cruzeiro – 86,8 (76º)
    4. 4.
  4. Fluminense – 86,4 (80º)
    5. 5.
  5. Botafogo – 86,2 (83º)
    6. 6.
  6. RB Bragantino – 85,8 (92º)
    7. 7.
  7. Athletico-PR – 85,7 (94º)
    8. 8.
  8. Corinthians – 85,4 (105º)
    9. 9.
  9. Mirassol – 85,0 (120º)
    10. 10.
  10. Bahia – 84,6 (131º)
    11. 11.
  11. Atlético-MG – 84,5 (136º)
    12. 12.
  12. Santos – 84,3 (149º)
    13. 13.
  13. São Paulo – 83,8 (164º)
    14. 14.
  14. Internacional – 83,8 (166º)
    15. 15.
  15. Vasco – 83,1 (205º)
    16. 16.
  16. Vitória – 82,9 (217º)
    17. 17.
  17. Coritiba – 82,8 (219º)
    18. 18.
  18. Grêmio – 82,6 (232º)
    19. 19.
  19. Remo – 81,8 (276º)
    20. 20.
  20. Chapecoense – 79,4 (423º)

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Como funciona o ranking da Opta

A classificação utiliza um sistema de pontuação de 0 a 100 para medir o nível das equipes. O modelo é baseado em um sistema Elo hierárquico, semelhante ao utilizado no xadrez e no ranking da Fifa, alimentado por um banco de dados com mais de 3,3 milhões de partidas do futebol masculino desde 1990.

Após cada jogo, os clubes trocam pontos entre si. O volume dessa transferência varia conforme o favoritismo das equipes, o resultado da partida e a diferença de gols. Vitórias de equipes consideradas inferiores geram alterações maiores na classificação.

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Além do placar, o modelo também incorpora dados de gols esperados (xG), quando disponíveis. Dessa forma, o desempenho em campo também influencia a avaliação, reduzindo o impacto de resultados considerados fora do padrão estatístico.

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