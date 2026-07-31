Supercomputador aponta melhor time do Brasileirão como 37º do mundo; veja ranking
Líder da Série A, Palmeiras aparece como segundo melhor do Brasil no ranking
O supercomputador da Opta apontou o Flamengo como o melhor time do Brasil, mas apenas o 37º no ranking mundial. O levantamento, atualizado diariamente pela empresa de estatísticas, coloca o Rubro-Negro à frente do atual líder do Brasileirão, o Palmeiras, que ocupa a 40ª colocação. Ambos somam 90,4 pontos cada, mas a equipe carioca leva a melhor nos critérios de desempate.
➡️ Palmeiras iguala maior distância para o Flamengo no Brasileirão e mostra força como visitante
Cruzeiro (76º), Fluminense (80º) e Botafogo (83º) completam o grupo dos cinco brasileiros mais bem posicionados. O ranking considera mais de 13,5 mil equipes masculinas de aproximadamente 190 países e mais de 600 ligas nacionais.
A liderança do Brasileirão não se reflete na classificação da Opta. Embora o Palmeiras tenha vantagem de oito pontos sobre o Flamengo na competição nacional, aparece atrás do rival no ranking global por critérios internos da metodologia.
Outro dado que chama atenção é a comparação entre ligas. A Premier League, apontada pela Opta como a principal competição nacional do mundo, tem 19 representantes à frente dos clubes brasileiros. Até Coventry City (34º) e Ipswich Town (36º), promovidos recentemente à primeira divisão inglesa, aparecem acima de Flamengo e Palmeiras. Apenas o Hull City, 47º colocado, está atrás da dupla brasileira. Segundo a empresa de estatísticas, o Campeonato Brasileiro ocupa a sexta posição entre as ligas mais fortes do mundo.
➡️ Chances de título do Palmeiras disparam em relação ao Flamengo no Brasileirão
Ranking dos 10 melhores times do mundo
- Arsenal – 100,0 pontos
- Bayern de Munique – 100,0
- Manchester City – 98,2
- PSG – 97,5
- Barcelona – 96,4
- Manchester United – 96,1
- Aston Villa – 95,2
- Real Madrid – 95,2
- Inter de Milão – 94,8
- Liverpool – 94,7
Ranking dos clubes da Série A do Brasileirão
- Flamengo – 90,4 pontos (37º no mundo)
- Palmeiras – 90,4 (40º)
- Cruzeiro – 86,8 (76º)
- Fluminense – 86,4 (80º)
- Botafogo – 86,2 (83º)
- RB Bragantino – 85,8 (92º)
- Athletico-PR – 85,7 (94º)
- Corinthians – 85,4 (105º)
- Mirassol – 85,0 (120º)
- Bahia – 84,6 (131º)
- Atlético-MG – 84,5 (136º)
- Santos – 84,3 (149º)
- São Paulo – 83,8 (164º)
- Internacional – 83,8 (166º)
- Vasco – 83,1 (205º)
- Vitória – 82,9 (217º)
- Coritiba – 82,8 (219º)
- Grêmio – 82,6 (232º)
- Remo – 81,8 (276º)
- Chapecoense – 79,4 (423º)
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Como funciona o ranking da Opta
A classificação utiliza um sistema de pontuação de 0 a 100 para medir o nível das equipes. O modelo é baseado em um sistema Elo hierárquico, semelhante ao utilizado no xadrez e no ranking da Fifa, alimentado por um banco de dados com mais de 3,3 milhões de partidas do futebol masculino desde 1990.
Após cada jogo, os clubes trocam pontos entre si. O volume dessa transferência varia conforme o favoritismo das equipes, o resultado da partida e a diferença de gols. Vitórias de equipes consideradas inferiores geram alterações maiores na classificação.
Além do placar, o modelo também incorpora dados de gols esperados (xG), quando disponíveis. Dessa forma, o desempenho em campo também influencia a avaliação, reduzindo o impacto de resultados considerados fora do padrão estatístico.
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