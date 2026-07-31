Supercomputador aponta melhor time do Brasileirão como 37º do mundo; veja ranking Líder da Série A, Palmeiras aparece como segundo melhor do Brasil no ranking

O supercomputador da Opta apontou o Flamengo como o melhor time do Brasil, mas apenas o 37º no ranking mundial. O levantamento, atualizado diariamente pela empresa de estatísticas, coloca o Rubro-Negro à frente do atual líder do Brasileirão, o Palmeiras, que ocupa a 40ª colocação. Ambos somam 90,4 pontos cada, mas a equipe carioca leva a melhor nos critérios de desempate.

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Cruzeiro (76º), Fluminense (80º) e Botafogo (83º) completam o grupo dos cinco brasileiros mais bem posicionados. O ranking considera mais de 13,5 mil equipes masculinas de aproximadamente 190 países e mais de 600 ligas nacionais.

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A liderança do Brasileirão não se reflete na classificação da Opta. Embora o Palmeiras tenha vantagem de oito pontos sobre o Flamengo na competição nacional, aparece atrás do rival no ranking global por critérios internos da metodologia.

Outro dado que chama atenção é a comparação entre ligas. A Premier League, apontada pela Opta como a principal competição nacional do mundo, tem 19 representantes à frente dos clubes brasileiros. Até Coventry City (34º) e Ipswich Town (36º), promovidos recentemente à primeira divisão inglesa, aparecem acima de Flamengo e Palmeiras. Apenas o Hull City, 47º colocado, está atrás da dupla brasileira. Segundo a empresa de estatísticas, o Campeonato Brasileiro ocupa a sexta posição entre as ligas mais fortes do mundo.

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Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

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Ranking dos 10 melhores times do mundo

1 . Arsenal – 100,0 pontos 2 . Bayern de Munique – 100,0 3 . Manchester City – 98,2 4 . PSG – 97,5 5 . Barcelona – 96,4 6 . Manchester United – 96,1 7 . Aston Villa – 95,2 8 . Real Madrid – 95,2 9 . Inter de Milão – 94,8 10 . Liverpool – 94,7

Ranking dos clubes da Série A do Brasileirão

1 . Flamengo – 90,4 pontos (37º no mundo) 2 . Palmeiras – 90,4 (40º) 3 . Cruzeiro – 86,8 (76º) 4 . Fluminense – 86,4 (80º) 5 . Botafogo – 86,2 (83º) 6 . RB Bragantino – 85,8 (92º) 7 . Athletico-PR – 85,7 (94º) 8 . Corinthians – 85,4 (105º) 9 . Mirassol – 85,0 (120º) 10 . Bahia – 84,6 (131º) 11 . Atlético-MG – 84,5 (136º) 12 . Santos – 84,3 (149º) 13 . São Paulo – 83,8 (164º) 14 . Internacional – 83,8 (166º) 15 . Vasco – 83,1 (205º) 16 . Vitória – 82,9 (217º) 17 . Coritiba – 82,8 (219º) 18 . Grêmio – 82,6 (232º) 19 . Remo – 81,8 (276º) 20 . Chapecoense – 79,4 (423º)

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Como funciona o ranking da Opta

A classificação utiliza um sistema de pontuação de 0 a 100 para medir o nível das equipes. O modelo é baseado em um sistema Elo hierárquico, semelhante ao utilizado no xadrez e no ranking da Fifa, alimentado por um banco de dados com mais de 3,3 milhões de partidas do futebol masculino desde 1990.

Após cada jogo, os clubes trocam pontos entre si. O volume dessa transferência varia conforme o favoritismo das equipes, o resultado da partida e a diferença de gols. Vitórias de equipes consideradas inferiores geram alterações maiores na classificação.

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Além do placar, o modelo também incorpora dados de gols esperados (xG), quando disponíveis. Dessa forma, o desempenho em campo também influencia a avaliação, reduzindo o impacto de resultados considerados fora do padrão estatístico.

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