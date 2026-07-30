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Ex-Flamengo e Cruzeiro, Bruno Viana acerta com clube da China

Bruno Viana foi revelado no Cruzeiro e teve passagem pelo Flamengo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 18:09
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Bruno Viana em ação pelo Flamengo
Bruno Viana em ação pelo Flamengo (Foto: Divulgação)

O zagueiro Bruno Viana está de volta ao futebol chinês. O defensor, revelado pelo Cruzeiro e com passagem pelo Flamengo, foi anunciado como novo reforço do Qingdao West Coast. O jogador chega por empréstimo junto ao Alanyaspor, da Turquia, com contrato válido pelos próximos cinco meses, até o encerramento da temporada chinesa.

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A transferência marca o retorno de Bruno Viana ao país asiático. Entre 2020 e 2021, o zagueiro defendeu o Wuhan Yangtze River, período em que disputou 22 partidas. Agora, inicia uma nova etapa da carreira com a missão de ajudar o Qingdao West Coast na reta final da competição nacional.

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Em sua apresentação, o brasileiro destacou a motivação para o novo desafio.

— Estou muito feliz por iniciar mais esse desafio na minha carreira. Já conheço o futebol chinês e sei da competitividade da liga. Chego muito motivado para ajudar o Qingdao West Coast a alcançar seus objetivos nesta reta final de temporada e espero corresponder à confiança depositada em mim desde o primeiro momento — afirmou.

Carreira internacional

Depois de ser revelado pelo Cruzeiro, Bruno Viana ganhou projeção no Braga, de Portugal, onde viveu uma das melhores fases da carreira. Entre 2017 e 2021, disputou 150 partidas e marcou sete gols pelo clube português.

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Além das passagens pelo futebol brasileiro, o defensor também atuou por Olympiacos, da Grécia, Khimki, da Rússia, Alanyaspor, da Turquia, e Al-Fateh, da Arábia Saudita, consolidando uma trajetória marcada por experiências em diferentes ligas.

Passagem pelo Flamengo

No Brasil, Bruno Viana também vestiu a camisa do Flamengo durante a temporada de 2021. Pelo Rubro-Negro, entrou em campo 38 vezes e marcou um gol antes de seguir a carreira no exterior.

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Com a chegada ao Qingdao West Coast, o zagueiro inicia mais um capítulo da carreira e volta a disputar o Campeonato Chinês, competição que já conhece e onde busca repetir o bom desempenho da primeira passagem.

Bruno Viana de braços cruzados com camisa amarela do clube
Bruno Viana é apresentado oficialmente em clube da China (Foto: Divulgação/Qingdao West Coast)

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