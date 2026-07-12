Ex-atacante do Benfica, Manú morre em acidente de carro em Portugal
Times portugueses divulgaram notas oficiais lamentando a perda do ex-atleta
dO esporte em Portugal registrou uma perda neste sábado (11). O ex-jogador Manú, que teve passagem pelo Benfica, faleceu em decorrência de uma colisão rodoviária na região de Vermões, localidade situada a aproximadamente 50 quilômetros da capital, Lisboa. A ocorrência foi divulgada inicialmente pelo site Flashscore e validada posteriormente pelas diretorias do Alverca e do Benfica por meio de comunicados na internet.
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Conforme os dados publicados pelo diário Correio da Manhã, o ex-atleta viajava sem acompanhantes quando perdeu a direção do automóvel, que acabou capotando na pista. O episódio aconteceu por volta das 14h30 (horário de Brasília), e as autoridades locais analisam os fatores que provocaram o ocorrido.
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Batizado como Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, o profissional iniciou sua caminhada nos gramados no Alverca, onde obteve relevância nacional entre os anos de 2002 e 2004. O bom desempenho despertou o interesse do Benfica, que acertou a sua compra definitiva.
Na equipe de Lisboa, contudo, ele enfrentou dificuldades para se firmar de imediato. Manú acabou repassado por empréstimo ao Modena e ao Carpenedolo, ambos do futebol italiano. Na sequência, retornou ao seu país de origem para defender o Estrela da Amadora, onde realizou uma temporada consistente entre 2005 e 2006.
A boa sequência rendeu uma nova chance no elenco do Benfica, sob a gestão do treinador Fernando Santos. O atacante participou de compromissos da Champions League, mas perdeu espaço na equipe com o tempo, somando 11 atuações oficiais pelo clube.
Depois de se desligar do Benfica, o ponta construiu carreira internacional em centros alternativos. Ele vestiu as camisas do AEK Atenas, da Grécia, do Marítimo, de Portugal, e do Legia Varsóvia, da Polônia, finalizando suas atividades profissionais em 2012 na equipe do Beijing Guoan, da China.
Manifestações de pesar
As instituições pelas quais o atleta atuou emitiram mensagens de apoio aos familiares.
— O Sport Lisboa e Benfica expressa sua tristeza com o falecimento de Manú, que defendeu nossa instituição. Desejamos força aos parentes e companheiros neste momento de dor — divulgou a equipe de Lisboa.
A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a administração do Alverca também publicaram textos oficiais manifestando solidariedade e destacando a importância do ex-jogador na história das competições nacionais.
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