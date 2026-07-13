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Jornal espanhol vê cenário favorável para saída de Raphinha do Barcelona

Jogador tem sido envolvido em rumores de ida ao futebol árabe

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 11:30
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

O futuro de Raphinha voltou a ganhar força no mercado de transferências europeu. Em texto publicada nesta segunda-feira (13), o jornal espanhol "Diario AS" aponta que o brasileiro pode ser um dos nomes a deixar o Barcelona nesta janela, em meio às mudanças planejadas pelo clube para reformular o setor ofensivo. A avaliação do veículo leva em consideração o avanço do time catalão por novos atacantes e o forte interesse do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

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    Segundo o periódico, o diretor esportivo Deco vive um dos períodos mais intensos desde que assumiu o cargo. Enquanto trabalha para concluir a chegada de reforços para o ataque, o dirigente também precisa administrar possíveis saídas de jogadores importantes do elenco. Entre eles aparecem Raphinha e Ferran Torres, ambos monitorados por outros clubes.

    No caso do brasileiro, o principal interessado é o Al-Hilal. A equipe saudita prepara uma proposta considerada capaz de convencer tanto o Barcelona quanto o jogador. O clube já negocia com os catalães outras operações nesta janela, o que, de acordo com o Diario AS, pode facilitar um eventual acordo.

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    Embora o jornal trate a transferência como uma possibilidade concreta, o desejo de Raphinha segue sendo permanecer na Espanha. Pessoas próximas ao atacante indicam que sua prioridade continua sendo defender o Barcelona, cenário semelhante ao revelado anteriormente pelo "Mundo Deportivo". Ainda assim, a oferta saudita é tratada como suficientemente expressiva para manter o futuro do brasileiro em aberto.

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    • Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

    A publicação espanhola relaciona o cenário de Raphinha diretamente ao planejamento ofensivo do Barcelona para a próxima temporada. O clube encaminhou a contratação do alemão Adeyemi, já anunciou Anthony Gordon e mantém Julián Álvarez como prioridade para substituir Lewandowski no futuro. Além disso, Jesse Bisiwu também aparece entre os nomes monitorados pela diretoria.

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    Na avaliação do Diario AS, a chegada desses jogadores reduziria o impacto esportivo de uma eventual saída de Raphinha. O entendimento é que o Barcelona teria opções suficientes para reorganizar o setor ofensivo caso uma proposta considerada irrecusável seja aceita.

    O jornal também destaca que a situação de Ferran Torres segue indefinida. O atacante espanhol desperta interesse do PSG e do Atlético de Madrid, enquanto ainda não renovou seu contrato com o clube catalão. Caso deixe o Barcelona, a diretoria não descarta buscar outro atacante para compor o elenco.

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    Interesse saudita em Raphinha segue como principal fator para saída do Barcelona

    A possibilidade de Raphinha atuar na Arábia Saudita ganhou força nos últimos dias após o Al-Hilal formalizar uma proposta pelo brasileiro. O clube estaria disposto a investir cerca de 80 milhões de euros para contratar o atacante e oferecer um salário significativamente superior ao recebido atualmente na Espanha.

    Apesar do interesse, Raphinha tem contrato com o Barcelona até junho de 2028 e, até o momento, não sinalizou publicamente o desejo de deixar o clube. O atacante, inclusive, faz parte dos planos de Hansi Flick para a temporada, embora tenha encerrado sua participação na Copa do Mundo após sofrer uma lesão muscular durante a campanha da Seleção Brasileira.

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