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Tetracampeão da Champions encaminha contratação de Marcos Leonardo por R$ 146 milhões

Ajax está próximo de acerto com o ex-jogador do Santos

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 14:24
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Marcos Leonardo em ação em Al-Hilal x Pachuca (Foto: Federico PARRA / AFP)
Marcos Leonardo em ação em Al-Hilal x Pachuca (Foto: Federico PARRA / AFP)

O Ajax está na fase final das negociações para contratar o atacante brasileiro Marcos Leonardo junto ao Al-Hilal. Segundo a emissora ESPN, a transferência gira em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões na cotação atual). O clube holandês superou a concorrência da Fiorentina, da Itália, e do Porto, de Portugal, para garantir o atleta de 23 anos, que se torna o segundo reforço brasileiro da equipe nesta janela de transferências, ao lado do lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-Monaco.

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    • O acerto sela o retorno do centroavante ao futebol europeu menos de dois anos após sua saída do Benfica rumo à Arábia Saudita. Antes de consolidar a mudança para os Países Baixos, o jogador esteve na mira do São Paulo. Em setembro do ano passado, o clube paulista avançou em conversas para um empréstimo e contou com a sinalização positiva do atleta, mas o negócio não prosperou devido a divergências financeiras com o Al-Hilal.

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    Marcos Leonardo marcou dois gols contra o Manchester City (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
    Marcos Leonardo marcou dois gols contra o Manchester City (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

    Trajetória e valorização no mercado


    Revelado pelas categorias de base do Santos em 2020, aos 17 anos, Marcos Leonardo ganhou projeção nacional em 2023. Apesar do rebaixamento da equipe paulista no Campeonato Brasileiro daquele ano, o centroavante somou 13 gols e duas assistências em 31 partidas do torneio nacional.

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    • O desempenho chamou a atenção do Benfica, que desembolsou 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 96 milhões na cotação da época) para levá-lo a Portugal. Meses depois, em 2024, o Al-Hilal adquiriu os direitos do jogador por 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação daquele período). Agora, após duas temporadas no futebol saudita, o atacante assume o papel de nova aposta do clube de Amsterdã para o setor ofensivo.

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    Números do Marcos Leonardo (2025/26)

    1. Campeonato Saudita: 27 jogos, 13 gols e 1 assistência.
    2. Liga dos Campeões da AFC: 7 jogos e 4 gols.

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