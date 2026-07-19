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Olise ou Julián Álvarez? Entenda por que os dois seguem distantes do Real Madrid

Jogadores tiveram seus futuros relacionados ao clube merengue

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 12:52
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Olise e Julián Álvarez em ação pelo Bayern de Munique e Atlético de Madrid
Olise e Julián Álvarez em ação pelo Bayern de Munique e Atlético de Madrid (Foto: Reprodução)

Os nomes de Olise e Julián Álvarez continuam entre os mais comentados na janela de transferências do futebol europeu, mas os caminhos que poderiam levá-los ao Real Madrid seguem cercados de obstáculos.

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    • Enquanto o atacante argentino manifestou o desejo de buscar novos desafios após a Copa do Mundo, o francês passou a ser alvo de rumores envolvendo uma possível mudança para o Santiago Bernabéu. Apesar disso, a postura adotada pelo clube espanhol é diferente em cada caso e indica que, ao menos por enquanto, nenhum dos negócios está próximo de acontecer.

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    No caso de Julián Álvarez, o interesse do Real Madrid chegou a ganhar contornos concretos antes do Mundial. A diretoria merengue chegou a apresentar uma oferta de 150 milhões de euros ao Atlético de Madrid, recusada imediatamente. Desde então, o atacante evitou comentar o futuro durante a Copa, embora tenha indicado anteriormente que gostaria de viver uma nova etapa na carreira.

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    Do outro lado, Olise também passou a frequentar as manchetes durante o torneio. Informações publicadas na imprensa europeia apontaram que o francês teria comentado no vestiário da seleção sobre a possibilidade de defender o Real Madrid. Nos bastidores, porém, o clube espanhol mantém um discurso completamente diferente.

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    • Real Madrid trata casos de maneira distinta

    A principal diferença entre as duas situações está na postura adotada pelo Real Madrid. Em relação a Julián Álvarez, houve uma tentativa oficial de contratação antes da Copa do Mundo, ainda que sem sucesso. Já sobre Olise, a diretoria fez questão de negar qualquer negociação.

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    Após rumores envolvendo uma possível proposta ao Bayern de Munique, o Real publicou um comunicado oficial afirmando que não manteve contatos com o jogador nem com seus representantes. A posição também serve para preservar a boa relação institucional com o clube alemão, considerado um parceiro importante nos bastidores do futebol europeu.

    Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026
    Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

    Mesmo assim, as especulações continuam alimentadas por notícias vindas da França e da Espanha, principalmente após relatos de que Olise não esconderia o desejo de vestir a camisa merengue.

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    Enquanto isso, o Bayern também não demonstra disposição para negociar um dos principais jogadores do elenco. Nos bastidores, os valores citados para uma eventual transferência ultrapassam os 220 milhões de euros, cifra considerada fora da realidade mesmo para o Real Madrid.

    Julián vive impasse no Atlético

    A situação de Julián Álvarez também está longe de uma solução simples. O atacante passou a ser alvo não apenas do Real Madrid, mas também do Barcelona, que acompanha a situação do argentino. Ainda assim, a posição do Atlético permanece inalterada.

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    A diretoria comandada por Enrique Cerezo e Miguel Ángel Gil já deixou claro que não pretende abrir negociações pelo camisa 9. O contrato prevê multa rescisória de 500 milhões de euros, valor que praticamente inviabiliza qualquer investida.

    Nos bastidores, a expectativa é que Julián volte a falar sobre o próprio futuro após o encerramento da Copa do Mundo. Até agora, o atacante preferiu manter silêncio desde que declarou publicamente o desejo de assumir novos desafios na carreira.

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    Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo
    Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

    Enquanto Olise e Julián Álvarez movimentam o noticiário, o planejamento esportivo do Real Madrid segue concentrado em outras frentes. A prioridade da diretoria continua sendo concluir a renovação de contrato de Vini Jr e avaliar oportunidades pontuais para reforçar um elenco considerado competitivo para a temporada 2026/27.

    A postura também acompanha a estratégia adotada nas últimas semanas. Além de negar oficialmente qualquer negociação por Olise, o clube fez o mesmo em relação a Enzo Fernández quando rumores sobre uma possível contratação ganharam força.

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    Internamente, dirigentes merengues avaliam que parte das especulações nasce do interesse de empresários em associar jogadores ao Real Madrid durante a janela de transferências. Por isso, o clube tem optado por responder publicamente em alguns casos, evitando criar expectativas na torcida e preservando o relacionamento com outras equipes.

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