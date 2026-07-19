Sem Endrick, Lyon é derrotado pelo Slavia Praga em amistoso preparatório Equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Slavia Praga

O Lyon iniciou a preparação para a temporada 2026/27 com derrota. Neste sábado (18), a equipe francesa foi superada por 2 a 0 pelo Slavia Praga, em amistoso disputado na Alemanha, no primeiro compromisso após a saída de Endrick, que retornou ao Real Madrid ao fim do empréstimo de seis meses.

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Depois de vencer os três primeiros testes da pré-temporada, o time comandado por Paulo Fonseca encontrou mais dificuldades diante dos tchecos e acabou sofrendo os dois gols apenas na reta final de uma partida disputada em dois tempos de 60 minutos.

Lyon desperdiça chances e sofre no fim

Apesar do resultado negativo, o Lyon criou oportunidades para abrir o placar. A principal delas aconteceu ainda no primeiro tempo, quando Corentin Tolisso cobrou um pênalti, mas parou na defesa do goleiro adversário.

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O equilíbrio permaneceu durante boa parte do amistoso, mas o Slavia Praga foi mais eficiente nos minutos finais. Samuel Isife inaugurou o marcador aos 96 minutos ao aproveitar um cruzamento na segunda trave. Já aos 117, Adonija Ouanda fechou a vitória da equipe tcheca.

O duelo marcou o início do período de treinamentos do Lyon em Herzogenaurach, na Alemanha, onde o elenco permanecerá por seis dias antes de dar sequência à preparação para os compromissos oficiais da temporada.

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Equipe inicia nova fase sem Endrick

A partida também simbolizou o começo de um novo ciclo para o clube francês sem Endrick. O atacante brasileiro retornou ao Real Madrid após um empréstimo considerado positivo, no qual ganhou sequência e voltou a figurar entre os convocados da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo.

Endrick comemora gol pelo Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Durante a passagem pelo Lyon, o atacante disputou 21 partidas, marcou oito gols e distribuiu sete assistências. O desempenho o transformou em uma das principais peças ofensivas da equipe no segundo turno da temporada e contribuiu para a classificação do clube à próxima edição da Champions League.

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